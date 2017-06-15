《路透晚报》--6月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：5月底煤炭去产能完成目标65%，当月审核固定资产投资518亿元--发改委

中国国家发改委表示，截至5月底退出煤炭产能9,700万吨左右，完成年度目标任务65%，全国已压减粗钢产能4,239万吨，完成年度目标任务84.8%；5月审批核准固定资产投资项目八个，总投资额518亿元人民币。

--中国数据：5月FDI同比降3.7%至546.7亿元人民币，连两个月同比减少--商务部

中国商务部外资司负责人称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。

--中国财税：全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元--国税总局

中国国家税务总局最新数据显示，至今年4月底，全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元人民币，新纳入试点的房地产、建筑、金融和生活服务业均实现税负下降，四大行业减税2,419亿元，98.7%的试点纳税人税负下降或持平。

--中国贸易：外贸短板在服务贸易，要推进以服务贸易为重点的开放转型--专家

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林称，中国对外开放的短板在服务业，对外贸易的短板在服务贸易。面对全球服务贸易快速发展的机遇，中国应顺势而为、乘势而上，大力推进以服务贸易为重点的开放转型，把服务贸易打造成经济转型升级的新引擎。

--《热点透视》中国的海外并购进入新阶段，交易流放缓将成新常态

中国的并购交易正在步入一个新阶段。在经历了热火朝天的2016年之后，来自国内和国外的压力都在限制海外交易的发展，对于安邦之类的大张旗鼓进行一系列并购的企业，日子也开始变得艰难起来。交易放缓的趋势料将加剧，因中国已经进入一个敏感的政策时期。不过从长期看，当前的放缓步伐看起来是可持续的。

【金融】

--中国金融：上海银监局要求辖内银行专项排查与各类交易场所合作--消息

中国名目繁多及乱象丛生的各类交易场所再度受到各地政府及监管部门的关注。两位消息人士透露，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。

--中国金融：当局要求银行业暂停与安邦保险的业务往来--彭博

彭博报导，中国当局要求银行业暂停与安邦保险集团的业务往来。昨天安邦称，其董事长吴小晖因个人原因暂不能履职，但有报导称他已经被带走。

--中国经济：将在浙江、江西等五省区建设绿色金融改革创新试验区--国常会

中国国务院常务会议决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。

--中国金融：截至目前已有12家第三方支付机构牌照被注销--央视网

中国央视网报导称，从中国央行获悉，截至目前已有12家支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》（即支付牌照）；其中，仅从5月15日到6月14日就有八家支付机构的牌照被注销。

--香港金融：港元利率将逐步跟随美息上升，金管局吁小心管理置业风险

香港金融管理局宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.5%，为今年3月中以来再次调整基本利率。金管局总裁陈德霖表示，随着美元利息正常化加快及缩表，港元汇率将会逐步偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，港元利率将逐步跟随美息上升，未来银行亦会陆续上调按揭利率，市民应小心管理风险。

--路透专访：借互联网技术助力传统金融业提升风险定价能力--中国京东金融高管

中国第二大电子商务公司--京东旗下金融平台京东金融风险管理部总经理沈晓春在接受路透专访时指出，中国金融行业风险管理面临着新的机遇与挑战，京东金融正依托互联网公司的技术优势，帮助金融类公司搭建大数据基础上的全新风控平台，以提升金融行业整体风控能力。

【固定收益】

--《分析》中国央行未跟随FED脚步上调逆回购利率，敏感时点暂保持定力

在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。

--中国货币市场：税期影响资金面略有收敛，央行维稳仍在流动性无碍

中国央行公开市场逆回购继续保持净投放，但受缴税因素影响，银行间市场资金面略有收敛。交易员称，例行缴税致资金需求增多，考虑到今日还有国库现金到期，公开市场净投放额度并不大，流动性形势较近日稍有转差，跨季资金价格仍在高位。

--中国债市动态：现券再走强动力减弱，逆回购利率未上调短期利好兑现

中国央行并未跟随FED加息上调公开市场逆回购利率，银行间债市早盘现券收益率在短暂续降后反弹，最新已回至上日收盘附近，国债期货亦缩减涨幅。相对来说，利率互换(IRS)表现较为淡定。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率4.1048%，10年4.2911%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年三期固息债，中标收益率分别为4.1048%、4.2404%和4.2911%，对应投标倍数2.99倍、3.72倍和3.80倍。

--新债招标：国开行上交所两年增发债收益率4.2073%，五年4.2554%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在上海证券交易所招标增发的两年和五年期固息债，中标收益率分别为4.2073%和4.2554%，对应投标倍数2.15倍和2.16倍。

--中国新债：财政部在香港发行三年及五年期共70亿元国债，下周四进行投标

香港金融管理局称，国家财政部将透过金管局的债务工具中央结算系统，在港发行三年及五年期国债，合共规模70亿元人民币，下周四（22日）进行投标。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘略升，美联储加息影响有限短线料仍偏强

人民币兑美元即期早盘略升，中间价则创逾七个月新高。交易员称，美联储如期加息未明显影响在岸汇市，虽然实需客盘仍有购汇需求，但机构自营交易逐渐转向逢高结汇的思路；另外“逆周期因子”的正面作用也不容小视，料短期人民币易升难跌。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数下探至93关口

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.09%至93关口；SDR篮子指数微升至94.64，BIS篮子指数微跌至93.93。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，美联储加息影响有限大盘维持震荡盘整

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，隔夜美联储加息对市场影响较小，今日大盘低开后在前日收盘点位附近窄幅震荡，个股走势分化明显，以次新股为代表的中小盘股保持活跃，且放量明显，表明资金短期偏好发生偏转，而大盘蓝筹股则陷入调整，料大盘后市续震荡整理。

--《焦点》中国A股减持新规打乱私募基金退出节奏，长期投资理念将获加固

中国证监会5月末出台的上市公司大股东减持新规，令私募股权投资基金措手不及，其投资项目的退出节奏由此被打乱。业内人士指出，在鼓励长期投资的大环境下，减持新规对投资于初创期企业的创投等影响有限，而期望短线获利的Pre-IPO策略、定增策略的私募股权投资基金将承受较大打击。未来私募基金生态圈或会有一些悄然的变化，例如私募基金的存续期延长，追求中长期回报的投资理念将更占上风。

--《焦点》资产管理公司称中国A股下周跻身MSCI指标指数的希望浓厚

投资者和分析师称，美国指数编制商MSCI明晟的MSCI新兴市场指数下周或向中国A股敞开大门。A股是中国股市的主力，但此前三度吃了MSCI的闭门羹。

--《焦点》借助基建热东风，中国低价值钢厂逆袭高端对手

在中国基建热潮的助推下，该国建筑钢材生产商取得了多年未有的丰厚获利，甚至力压高价值竞争对手，从而令中国政府几年来鼓励钢铁生产商向价值链上游移动的努力受挫。

--中国基金：QFII A股基金5月平均业绩升2.31%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩升2.31%，前五月累计升7.55%，均优于国内股票型基金。

--中国企业：一达国际投资集团对意大利连锁超市Esselunga有兴趣

意大利日报la Repubblica报导称，中国一达国际投资集团已正式对意大利第四大连锁超市Esselunga表示出兴趣。

--中国个股：招商公路拟换股吸收合并华北高速以实现A股上市

停牌近一年的中国华北高速公路股份有限公司公告，招商局旗下的招商公路将以发行A股方式，与华北高速股东换股，后者退市并注销，招商公路承继A股资格实现上市。

--中国个股：沙钢股份拟斥资258亿元人民币收购数据中心资产，并配套融资

中国民营钢铁企业--沙钢股份公告称，拟向母公司沙钢集团等发行股份及支付少量现金，以258.084亿元人民币对价收购苏州卿峰和德利迅达两家公司，从而进军数据中心业务；同时公司拟实现配套融资。

--香港个股：中国飞机租赁向波音购买50架飞机，总目录价约58亿美元

中国飞机租赁集团控股有限公司宣布，与波音订立《飞机购买协议》，向后者购买50架737MAX系列飞机，总目录价格约为58亿美元（约453亿港元）。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)