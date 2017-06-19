《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国房价稳步降温三四线城市后来居上，调控从严基调难变

今年中国各热点城市严厉调控政策出台后，楼市稳步降温之势在5月房价数据中得到进一步验证，多数一二线城市延续房价涨幅回落、甚至下跌；而政策相对宽松的三四线则后来居上，在涨幅榜中占据一席之地。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年5月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.4%，涨幅连续第六个月收窄；环比看，5月上涨0.7%，连涨逾两年，涨幅与前月持平。

--中国政策：分类稳妥推动PPP项目资产证券化，盘活存量资产--财政部

中国财政部、人民银行、证监会等三部门近日联合发文称，将分类稳妥地推动PPP(政府和社会资本合作)项目资产证券化，探索项目公司股东开展资产证券化盘活存量资产。在项目建成运营两年后，项目公司的股东可以以能够带来现金流的股权作为基础资产，发行资产证券化产品，盘活存量股权资产。

--中国财政：警惕融资平台、不规范PPP、政府投资基金等违规举债“新变种”--人民日报

人民日报刊登评论文章称，警惕违规举债“新变种”，一些地方举债的“小动作”花样翻新、行为隐蔽，主要集中在融资平台公司、不规范的PPP项目、政府投资基金等领域。这些行为既扰乱了市场秩序，又加剧了财政金融风险，必须严堵漏洞、消除隐患。

--新闻稿：面对严厉调控部分中国开发商应对能力有所增强--标普

标普全球评级表示，随着政府出台更多限制措施给炽热的房地产市场降温，随着融资渠道收紧，房地产行业可能会在2017年下半年和2018年经历一轮周期性下行。但政策利率仍远低于2014年、2011年前两次下行期间的水平。受评开发商平均融资成本从2012年以来下降了200多个基点，提高了它们的偿债能力和盈利能力。

--《焦点》香港回归20年：金融业变化大，内地人才涌入而外籍减少

随着大批中国内地银行业人士涌入香港，他们的足迹遍布这一全球重要金融中心的同时，也正改变着香港的社会结构。尽管对于中国政府而言，这个前英国殖民地管理起来并不容易。

--路透调查：全数受访金融机构预估台湾央行将连四季维持利率不变

台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。

【金融】

--中国金融：金融科技引发监管挑战，可考虑进行沙盒监管机制试点--蓝皮书

中国国家金融与发展实验室（NIFD）发布金融监管蓝皮书指出，金融科技将给监管体系带来重大挑战，尤其金融监管当局对于金融科技及其监管的理念尚未理清，中国可以考虑进行沙盒监管机制的试点，为金融科技创新提供新的机制保障，并构建金融科技监管长效机制。

--中国金融：要减少政府对汇市的干预，扩大汇率浮动区间--央行官员

中国国内媒体--财经网周日报导援引中国央行研究局副局长王宇称，下一步中国汇改要进一步减少政府对外汇市场的干预，并进一步扩大人民币汇率的浮动区间；同时，要完善中国外汇市场，增加外汇市场的交易主体，丰富外汇市场的交易工具，增加外汇市场的交易方式，降低外汇市场的交易成本和扩大外汇市场的交易规模。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,200亿元逆回购操作，单日净投放1,100亿

中国央行称，受政府债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量下降较多，今日开展了1,200亿元逆回购操作。其中七天期500亿元，14天400亿元，28天期为300亿元。利率均持平。据此计算，单日净投放1,100亿元。

--中国债市：财政部随买操作意在修复收益率曲线，料竞标收益率下行

中国财政部周二将首次启动国债做市支持操作，操作券种为2017年第九期一年期国债，操作方向为随买，操作额12亿元人民币。业内人士指出，利率债市场的收益率曲线已倒挂一段时间，财政部此次推出该交易，修复收益率曲线的意图十分明显。

--中国债市动态：期现货联袂向好做多情绪升温，逾千亿逆回购续维稳流动性

中国银行间市场现券交投情绪向好，10年期国债期货涨幅逾0.5%。交易人士表示，早盘央行逾千亿逆回购投放稳定半年末流动性预期，同时官方媒体表态把握去杠杆与稳增长平衡等言论，均一定程度提振做多情绪，主要利率债长端收益率下行3-5个基点不等。

--中国货币市场：央行大力投放维稳流动性，跨季资金价格稍有回落

中国央行公开市场周一净投放逾千亿元，银行间市场流动性相对均衡，不过个别时点上仍有供需不匹配状况。由于14天期回购已能跨过半年末，加之央行持续投放令资金面预期有所缓和，跨季资金价格整体稍有回落。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元随中间价微升，客盘购汇需求略升限制汇价反弹

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但实际有效波幅相当有限。交易员称，人民币中间价逐渐企稳，客盘购汇需求略升，限制汇价反弹空间，加上近期美元指数缺乏方向，汇价要进一步反弹需要更多利好刺激。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌行，CFETS指数微跌至93.16

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.09%至93.16；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数微跌至94.14。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周小升，CFETS指数升至93.24

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(16日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.16%至93.24，较2014年底则仍下跌6.76%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，不确定性因素明朗周期股领涨大盘

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘全天以震荡上涨为主，受大宗商品价格大涨带动，以煤炭、钢铁板块为主的周期股领涨。目前资金虽有尝试性做多迹象，但行情仍受资金面制约，短期难以形成持续性普涨，后市需密切关注流动性对市场的扰动程度。

--中国证券：证监会积极支持符合条件的创新创业企业发行上市--主席助理

中国证监会主席助理宣昌能称，将着力加强多层次资本市场建设，积极支持创新创业企业发行上市，要进一步优化审核工作，提高审核效率，积极支持科技实力突出、创新能力强、业绩增长快的符合条件的企业发行上市。

--中国证券：证券公司要心无旁骛做好主业，严把上市公司质量关--证监会主席

中国证监会主席刘士余周六表示，证券公司要心无旁骛做好主业，真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之；不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章。

--中国期货：支持财富管理机构配置大宗商品，研究取消相关政策限制--证监会

中国证券网周六报导，中国证监会副主席方星海表示，证监会支持财富管理机构配置大宗商品资产，提升财富管理水平。目前商业银行、保险公司、养老基金等参与期货市场还有一些政策限制，证监会将继续积极与有关部门研究推动取消有关政策限制，在风险可控的前提下，研究推进商业银行、保险公司等其他金融机构有序利用期货市场进行资产配置。

--《焦点》中国国有石油巨头掀起成品油零售价格战，力图夺回市场份额

中国国有石油巨头--中石化和中石油正在掀起零售价格战，其加油站降价力度之大前所未有，力图从地方民营企业和外资企业手中夺回成品油零售市场份额。

--投行观点：近两周沪深港通呈现南冷北热，MSCI纳A预期抬头--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报，沪深港通近期呈现南冷北热的新情况，部分原因是海外投资者对于MSCI或将于本周宣布纳入A股有所预期。

--企业并购：万科洽商加入中国财团，参与竞购新加坡普洛斯--消息人士

据三名知情人士透露，中国万科正在洽商加入一个由厚朴投资管理公司和高瓴资本领军的财团，竞购新加坡物流设施供应商普洛斯。

--中国航空：东航物流引入普洛斯和联想等，民航领域混改首家落地

中国东方航空集团旗下东方航空物流公司的混合所有制改革周一取得重大突破，东航物流引入联想控股、普洛斯投资（上海）公司、德邦物流以及绿地集团旗下绿地金融投资控股集团四家投资者，下一步东航物流将力争上市。

--中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola

停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。

--中国热股：分众传媒以跌停价开盘，两大股东披露巨额减持计划

中国分众传媒周一以跌停价开盘，之后小幅回升，但跌幅亦逾7%，因其两大股东近日披露未来六个月内拟大额减持，最高减持规模近180亿元人民币。

--中国个股：京东方拟牵头收购法国SES公司50.1%以上股份，布局物联网

中国液晶面板大厂京东方科技集团股份有限公司公告称，其子公司京东方科技（香港）公司将组建合资公司（SPV），以不超过每股30欧元的价格收购法国零售数字化解决方案提供商司 SES-imagotag SA公司50.1%以上股份，布局物联网领域。

--台湾个股：金管会惩处解除永丰金控何寿川董事职务，因未落实利害关系人控管

台湾金管会表示，因中小型金控--永丰金控及子公司未落实利害关系人控管，惩处解除其金控董事长何寿川董事职务，及停止游国治总经理及董事职务六个月。

--香港个股：大新金融完成出售香港寿险业务，拟派每股6.6港元特别股息

香港老牌金融机构--大新金融宣布，有关出售旗下大新人寿保险及大新保险服务全部已发行股本的交易已在今天完成，并建议向股东派发每股6.6港元的特别股息。

--香港个股：信利国际在四川组合营生产第五代TFT-LCD，总投资125亿元人民币

香港电子消费产品生产商--信利国际宣布，与四川省眉山市仁寿县政府等几名伙伴订立合资协议，在仁寿县组建合资公司，生产第五代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD），总投资125亿元人民币。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)