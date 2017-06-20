《路透晚报》--6月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性--行长

中国央行行长周小川在陆家嘴论坛上表示，全球经济危机告诉大家，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性，对于高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不得宽容。

--《综述》中国监管高层热议金融稳定，防风险与促改革当并重

“金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。

--中国央行：二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--调查

中国央行公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。

--中国经济：“一带一路”建设海上合作设想发布，重点建设三条蓝色经济通道

中国国家发展改革委和国家海洋局日前联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》，提出要重点建设三条蓝色经济通道，包括以中国沿海经济带为支撑，连接中国－中南半岛经济走廊，经南海向西进入印度洋，衔接中巴、孟中印缅经济走廊，共同建设中国－印度洋－非洲－地中海蓝色经济通道。

--中美贸易：美国初裁中国企业倾销硬木胶合板--美商务部

美国商务部周一称，初步裁定一些中国企业在美国倾销硬木胶合板。2016年美国从中国进口这种产品的价值约为11.2亿美元。初步裁定山东东方柏利木业有限公司的倾销幅度为114.72%，其他应诉企业的倾销幅度为57.36%。

--券商观点：中国房地产投资将延续回落，经济动能下行趋势较平缓--华融

华融证券首席经济学家伍戈等撰写报告称，基于现阶段房企资金仍相对充裕且实际利率处于低位，地根（而非银根）或继续成为决定房地产投资走势的短边。未来房地产投资将延续回落态势，宏观经济动能下行趋势较为平缓，在此背景下，金融去杠杆、货币市场紧平衡或仍将持续一段时间。

--台湾数据：5月外销订单年增9.1%高于预期，连10个月正成长

台湾经济部公布，5月外销订单金额较上年同期升9.1%，高于路透预估的年增6.85%，且连续第10个月正成长。

【金融】

--中国金融：改革相对滞后，不能因一些金融乱象就动摇改革和创新--银监会

中国银监会副主席王兆星表在上海表示，加强金融监管、治理金融乱象，与深化金融改革、推进金融创新并不矛盾，而是辩证统一的；不能因为出现一些金融乱象，就动摇和停止所必须进行的改革和创新。

--中国保险：将推动资本监管、风险处置等改革以防控风险--保监会副主席

中国保监会副主席黄洪在上海称，要推动资本监管改革，通过穿透、透明监管，严查虚假注资和增资，确保保险公司量力经营；进行风险处置改革，改革风险监测、预警和化解机制。

--中国金融：未来货币政策将保持战略上稳健与战术上灵活--人民日报海外版

人民日报海外版刊登文章称，美联储加息对中国的影响已经透支并正在进一步减弱；同时中国经济稳中向好态势明显，经济转型平稳有序，汇率、利率都有较强支撑。因此，未来中国货币政策将保持战略上的稳健与战术上的灵活，更好地服务改革与实体经济转型。

--台湾金融：民众经济信心续转弱，对股市观望情绪乍现--国泰金控调查

台湾国泰金控发布6月国民经济信心调查结果表示，虽然主计总处上修今年经济成长率至2.05%，但4月景气灯号转为黄蓝灯，未来景气动能恐转弱，带动民众经济信心续转弱，对股市观望情绪乍现。

【固定收益】

--中国债市：财政部一年国债随买收益率3.4901%，为首次做市支持操作

业内人士透露，中国财政部上午进行首次国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债170009最终中标收益率为3.4901%，略低于二级市场最新3.50%的成交水平；此次竞标倍数为1.16倍。

--中国公开市场：今日仅进行100亿元七天逆回购操作，完全对冲单日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将仅进行总额100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，完全对冲单日到期量，既无投放也无回笼。

--中国债市动态：期现货强势整理短券受捧，首次国债随买收益率略低于二级

中国债市在上日全面走强后，周二期现货稍显获利回吐压力，均呈强势整理；银行间市场现券收益率开盘小幅下行后整体止跌回稳，仅两年以内短期国债收益率跌幅较大，曲线倒挂得到明显修复，中金所国债期货高开回落后亦震荡偏强。

--中国货币市场：早盘流动性稍紧但整体仍平稳，公开市场零投放影响暂有限

中国央行公开市场周二既无投放也无回笼，尽管银行间市场流动性早间稍显紧势，但大行保障供给情况下资金面整体仍属平衡。交易人士表示，随着缴税临近尾声，央行逆回购投放亦逐步减量，但对市场影响有限，机构半年末流动性预期尚可，跨季资金价格亦稳步回落。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.8983%，10年4.1099%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债，中标收益率为4.1099%，略低于预测均值4.12%；一年、三年和五年固息债，中标收益率分别为3.8983%、4.0553%、4.0654%，均低于此前预测均值3.98%、4.12%、4.09%。

【外汇】

--中国金融：人民币跨境支付系统近期将落户上海--央行行长周小川

上海陆家嘴论坛在上海开幕，中国央行行长周小川在开幕致辞时表示，人民币跨境支付系统(CIPS)近期将落户上海，以更好地为人民币国际化服务。

--中国汇市：人民币兑美元早盘走弱逾百点创月内最低，逢低购汇需求上升

人民币兑美元即期早盘跟随中间价走弱逾百点，并创6月以来最低。交易员称，隔夜美元指数走强，人民币中间价随即下滑，但幅度有所过滤，仍引发逢低购汇盘，人民币汇价走弱，市场并预期6.83或为人民币引来支撑。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数微升至93.26

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.12%至93.26；SDR篮子指数微升至94.69，BIS篮子指数微升至94.25。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。

--中国证券：资本市场稳定运行的基础不牢靠，将保持监管定力--证监会

中国证监会副主席姜洋在上海表示，当前国内资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠，证监会将继续保持监管定力，改进监管方式，继续把依法从严监管推向深入。

--《图表新闻》中国位列今年全球IPO榜首，美国和韩国紧随其后

今年迄今，中国以186亿美元规模位居首次公开发行(IPO)排行榜之首，美国紧随其后。汤森路透数据显示，今年迄今有240家中国企业首次挂牌交易，数量是去年的三倍左右。但新股供应增加导致大盘承压。沪综指年初以来累计上涨1.2%，远不及MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的上扬18.5%。

--《焦点》中国今年原油非国营贸易进口配额超去年，但地炼企业配额减少

中国上周发布第二批原油非国营贸易进口配额，使得今年总配额规模高于2016年全年，但分配给地方炼油企业的配额低于去年。

地方炼油企业进口配额下降对这一新的原油购买群体构成又一打击，这些企业之前已被禁止出口成品油，因此在国内供应过剩的成品油市场他们的获利会受到挤压。

--香港个股：长和称主席李嘉诚＂健康十分良好＂，倘决定退休将会作出公布

明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)