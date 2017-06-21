《路透晚报》--6月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国A股闯关成功，MSCI明晟将其纳入新兴市场指数

美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。

不过，此次MSCI纳A的起步门槛较低，预计初始流入外资约150亿美元，对于流通市值逾40万亿元人民币、总市值52万亿元的A股市场而言，只是九牛一毛，预计短期内对A股指数影响有限，大盘将继续沿着自身轨迹运行，延续震荡行情。

中国证监会晨间迅速回应称，证监会将会同相关各方，进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则，便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。

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--中国经济：以点带面推动军民融合整体水平提升，强化资源整合力度--习近平

中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。

--中国评等：标普称中国评级“很可能”调降，制裁或影响俄罗斯评级调升

标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。

--香港社会：国务院任命香港第五届政府主要官员，三司全数过渡

中国国务院任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。

--银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展

星展银行表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。

【金融】

--《财经洞察》中国央行精细化管理钻坚仰高，令市场对货币政策理解更准确

中国央行在货币政策预期管理“精细化”上再进一步，首次于公开市场操作公告中提及存款准备金利息的影响，此举不仅完善了市场人士的货币政策分析框架，也令市场对央行流动性管理“削峰填谷”的意图更为明确。

--中国金融：监管政策密集出台，实质造成货币乘数和M2增速下降--央行官员

中国人民银行研究局局长徐忠表示，最近监管政策密集出台，实质上造成货币乘数和M2(广义货币供应量)增速下降。可见即使央行可以调控外在货币，但如果没有有效的监管保障，外在货币投向何处，效率如何，这是央行无法控制的，也无法保证金融支持实体经济。

--中国金融：监管政策放缓是误读，需把握度防止叠加和震动--银监会官员

中国银监会信托监督管理部主任邓智毅表示，监管政策的放缓是一种误读，政策需要把握度，防止叠加和震动，这也是对的，从长远来看并不矛盾。

--中国证券：持续推进蓝筹股市场建设，积极探索交易所国际化新模式--上交所

中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉表示，将继续坚持市场化、国际化、法制化的改革方向，持续推进蓝筹股市场建设，平稳发展衍生品和基金市场，积极探索交易所国际化的新模式、新机制，切实加强一线监管保护各类投资者的合法权益，有效提升服务国民经济发展的能力和国际影响力。

【固定收益】

--中国公开市场：两周来首现单日净回笼，财政支出及法定准备金利息等对冲

中国央行今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，公开市场两周来首现单日净回笼。央行表示，今日操作是考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素。而据业内人士透露，金融机构此次收到的今年第二季法定准备金利息，规模约为800亿元。

--中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎

中国银行间债市早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。

--中国货币市场：公开市场净回笼未影响流动性大势，非银跨月压力渐增

在有财政支出和金融机构收取存准利息情况下，中国央行今日公开市场净回笼对银行间债市流动性冲击并不明显，银行等轧平头寸难度不大。但对券商等非银机构来说，从隔夜到可跨月的14天期回购价格升势均较明显，半年末前融资压力渐增。

--新债招标：中国七年国债中标利率3.57%，边际利率3.59%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的七年期新发国债，中标利率3.57%，高于此前预测均值3.53%，边际中标利率3.59%，与3.58%的预测均值相近。该期国债的投标倍数为3.06倍。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.1582%，10年4.2762%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五年、10年期固息债，中标收 益率分别为4.1582%和4.2762%，投标倍数为3.03倍和4.17倍。农发行稍早招标发行的一年和三年固息增发债，中标收益率为3.9661%和4.1434%，对应投标倍数4.91倍和3.72倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小幅走弱，A股加入MSCI指数对即期影响不大

人民币兑美元即期早盘小幅走弱，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，早盘仍是逢低购汇盘主导市场，期间不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，人民币汇价持续走弱，但未来空间有限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微续升至93.31

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.05%至93.31；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数微升至94.3。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，明晟MSCI纳入A股符合市场预期尾盘涨幅扩大

中国股市沪综指收升。分析师指出，今晨明晟MSCI宣布纳入A股，由于此前市场已有预期，加之短期增量资金难以迅速入场，大市早盘反映平淡，尾盘涨幅有所扩大。目前监管层政策保持稳定有序，市场情绪逐渐恢复，但部分成长股上周反弹修复明显，短期继续上涨难度较大。沪综指收报3,156.21点，涨16.20点或0.52%。

--中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事

中国大型房企--万科晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。

--路透专访：富时罗素CEO称A股被纳入MSCI明晟指数对其相关决定没有影响

富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。

--《热点透视》中国A股将加入MSCI指数，但象征意义大过实质

中国A股被拒之门外三次以后，第四次闯关成功，MSCI明晟终于决定将其纳入新兴市场指数。此举将让北京方面松一口气，MSCI明晟之前几次年度评审结果让北京方面感到尴尬。但A股加入MSCI指数很大程度上只有象征意义，仅会吸引少量资金流入中国。

--《热点透视》MSCI明晟纳入A股，让投资者给中国放缓的经济注射强心针

全球投资者将给已逐渐放缓的中国经济注入一针强心针。如今中国A股终于赢得足够的行业支持，将有222支人民币计价的股票得以进入。这些新被纳入的股票包括部分银行、制造和原材料个股--来自那些面临高负债低增长挑战的行业。

--投行观点：短期外资仍非A股市场主导力量，但部分个股会有体现--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示，由于初始纳入MSCI指数的A股的占比不高，短期内海外资金仍不会是A股市场的主导力量，但在其看好的部分领域或个股方面，外资的影响力将明显提高。

--企业并购：中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权

中国国家电网周二决定收购希腊电网运营商ADMIE少数股权，这是中国逾一年来在希腊的第二笔大投资。据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。

--中国个股：渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机，目录价约84亿美元

全球第四大飞机租赁集团--渤海金控公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。

--中国个股：青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司

中国家电大厂青岛海尔公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。

--《焦点》福特押注低油价，将福克斯生产迁至中国

美国福特汽车(Ford)周二称，将把福克斯(Focus)小轿车的部分生产迁至中国，再将该车型进口至美国，此举旨在长期押注油价处在较低水平，且中美贸易关系最近虽有些紧张，但仍将保持稳定。

--台湾股市：A股纳入MSCI初期被动式资金料对台股减持119.8亿台币--金管会

两位台湾金管会高层对路透表示，MSCI明晟将中国A股纳入新兴市场指数初期将令被动式资金对台股减持影响119.8亿台币。另据台湾证券交易所官员估计，若以去年底追踪MSCI明晟MSCI.N新兴市场指数的资产管理规模估算，中国A股纳入初期将令约150亿台币资金流出台股。

--路透专访：台湾证交所鼓励金融机构上市，捍卫台股于MSCI指数权重--总经理

台湾证券交易所表示，因应A股纳入MSCI新兴市场指数，将鼓励优质金融机构上市以扩大台股市值，并持续编纂吸引国内外保守型资金指数。与韩国交易所合编的高科技、高股息指数，最快会在7、8月推出。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)