《路透晚报》--6月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：新版自贸区外资准入负面清单放宽外资并购准入限制--商务部

中国商务部发言人孙继文表示，新版自贸区外资准入负面清单进一步缩减了限制性措施，放宽了外资并购的准入限制，除关联并购以外，凡是不涉及准入特别管理措施的外资并购，全部由审批改为备案管理。

--《综述》中国经济去杠杆行在途中，官员学者呼吁监管合力多协调

去杠杆无疑是当前中国经济最热门的词汇，实体和金融业降杠杆伴随着监管部门各项政策的陆续出台正纵深推进。业内人士普遍认为，去杠杆政策已经初见成效，但监管趋严的趋势不会改变；同时，各监管部门应探索如何形成强大合力以减少冲突和摩擦，避免政策叠加引致新风险，并补齐监管短板筑牢金融安全根基。

--台湾数据：5月季调失业率3.79%，自上月的20个月低点略回升--主计总处

台湾主计总处公布，5月经季节调整后失业率为3.79%，较上月的3.78%走高。上 月季调后失业率是20个月低位。

--香港房地产：＂轻泡沫＂乍现，惟市场追价力弱下半年楼价升幅料放缓--美联

香港主要物业代理--美联物业发表调查指出，六成受访人士对香港楼价仍看涨，约24%受访者现恐慌入市征状，恐慌入巿情绪升温，楼巿泡沫成形；惟在楼价显着上升下，巿场追价能力未逮楼价升幅，交投步伐减慢，下半年楼价升势料放缓，升幅估计约3至5%。

【金融】

--中国金融：5月底银行不良率同比小降，企业借贷成本将保持合理水平--银监会

中国银监会官员称，5月底商业银行不良贷款率为1.99%，同比下降0.16个百分点，并会密切关注企业借贷成本变化，会将其保持在合理水平。

--中国金融：四大行6月大量转让不良资产，因监管严查非真实出表

中国财经媒体--21世纪经济报导报导称，进入6月以来，四大国有商业银行一改往日对不良资产的“惜售”情结，主动对外大量转让不良资产，仅近日转让的债权本息就超过600亿元人民币。

--中国金融：中行牵手腾讯拟在大数据等方面合作，四大行悉数结盟互联网巨头

中国银行称，“中国银行--腾讯金融科技联合实验室”挂牌成立，中国银行与腾讯集团将重点基于云计算、大数据、区块链和人工智能等方面开展深度合作，共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。

--台湾金融：央行今年升息机率仍大，第三季金融情势可望维持稳定--国泰金

台湾国泰金控指出，尽管后续经济复苏力道有转弱风险、今年通膨估仅1%左右，然美联储年底前再升息一次的机率近五成，央行今年升息机率仍大，并预期台币应不致再大幅升值，第三季金融情势可望维持稳定。

--《焦点》中资银行寻求信贷资产真实出售，严监管封堵违规投资路径

在中国金融监管不断加强背景下，越来越多银行正寻求将信贷资产真实出售。这不仅是为应对MPA(宏观审慎评估)考核要求，也是市场利率抬升后银行对贷款重定价的考量；而因有监管背书且兼具低成本高效率，银行业信贷资产登记流转中心成为银行资产流转的“心头好”。

【固定收益】

--中国公开市场：今日仅进行200亿七天逆回购，连续第二日净回笼

业内人士透露，中国央行公开市场今日将仅进行总额200亿元人民币七天期逆回购操作，14天和28天期限品种连续三天暂停。据此计算，今日净回笼800亿元，为连续第二日净回笼。

--中国债市动态：现券和期货继续走弱，抛售传言致相关万达债放量下跌

中国银行间债市资金较为宽松，但缺少刺激点的现券则继续随期货走弱，10年国债等主要现券收益率早盘涨约2个基点(bp)，一年短债成交不多。信用债方面，受大行指示管理人抛售传言打压，证交所和银行间相关万达债券放量下跌。

--中国货币市场：公开市场加大回笼无碍资金向宽势头，因受财政支出助力

在近日财政支出等因素助力下，中国央行周四公开市场加大净回笼丝毫无碍银行间债市流动性向宽势头，跨季资金14天期限品种走跌近50个基点。交易人士表示，资金面较上日继续改善，银行轧平头寸较为容易，非银类机构融资难度亦有所放缓；虽月末前料整体将平稳度过，但非银机构对MPA考核扰动仍存一定忧虑。

--中国新债：国开行下周二将增发至多150亿三期固息债，期限3/5/7年

中国国家开发银行公告，将于下周二(27日)招标增 发总额不超过150亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和七年。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率3.9596%，10年4.3221%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年、三年和10年三期固息债，中标收益率分别为3.9596%、4.1540%和4.3221%，对应投标倍数3.24倍、3.19倍和2.71倍。

--中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部公告，将于周五(23日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘维持区间窄幅整理，短期汇价或易升难跌

人民币兑美元即期早盘维持区间窄幅整理，中间价则微跌了4个点。交易员称，近期逆周期因子持续发挥作用，大幅缓和购汇需求上升带来的顺周期影响，后续继续明显调整的概率并不高，若美指重新转为调整，人民币有望重新测试前期6.79元附近高点。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下行，CFETS指数微跌至93.3

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.01%至93.3；SDR篮子指数微跌至94.51，BIS篮子指数微跌至94.27。

--离岸人民币：中国财政部在港发行国债三年期票息3.99%，五年期4.1%

中国财政部于在香港发行70亿元人民币国债，其中50亿元三年期国债票息为3.99%，20亿元五年期国债票息则为4.1%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落放量收跌，民企股票跳水打击市场人气

中国股市沪综指冲高回落放量收跌。分析师指出，今日金融权重股集体走强一度助推大盘较大幅上行，但部分民营企业股票受传闻影响出现跳水大跌，对市场人气打击较大，股指尾盘加速下行转升为跌。在当前市场存量资金博弈格局下，短期大盘可能将出现进二退一走势。

--中国证券：将继续完善沪、深港通的日交易额度等问题--证监会副主席

在MSCI明晟公司宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，中国证监会副主席方星海当晚在接受中央电视台采访时表示，A股纳入MSCI指数后，中国资本市场还将逐步推出制度改革，包括继续完善沪港通和深港通每日交易额度管理等问题。

--《焦点》中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数，但全面纳入仍任重道远

美国指数公司MSCI明晟决定将中国A股纳入其新兴市场指数，这是一个重要的里程碑。但投资者称，中国这个全球第二大经济体的实力要完全反映在全球指数中，仍是任重道远。

--《分析》中国成品油过剩导致炼厂旺季减产，原油进口受拖累

夏季高温增加了用电量，学校放假以及家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却在需求高峰期罕见地削减产量。第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。

--中国企业：万达称建行等银行通知抛售万达债券属谣言，集团经营良好

中国大型民企--万达集团午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

--中港热股：复星国际及复星医药午后大跌，受银行检查跨境业务消息影响

中国最大民营企业集团--复星国际及其下属复星医药A股午盘均大跌。市场人士称，午后突传银行在查包括万达集团、复星集团、安邦集团、海航集团等企业的跨境业务，导致该股突然跳水。

--港股业绩：大快活年度核心净利增长8.6%，派特别股息庆成立45周年

香港连锁快餐集团--大快活集团宣布，2016/17年度净利同比微升2.2%，但倘撇除上年度出售非流动资产的收益，则期内核心营运净利增长8.6%。

--香港个股：中国再保险增发7亿美元五年期票据，筹资作境外项目投资

中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司公告，增发7亿美元五年期票据，资金将用作一般公司用途及境外项目投资。

--中国企业：摩拜单车宣布进入日本市场，今年底将进入全球200个城市

中国智能共享单车企业--摩拜单车宣布进入日本市场，并已在福冈市成立摩拜单车日本分公司。这是继新加坡和英国之后，摩拜单车进入的第三个海外市场。

--香港新股：中金和高盛将牵头中国铁塔至多100亿美元的IPO--消息人士

直接了解情况的消息人士表示，中国铁塔已选定中金公司(CICC)和高盛牵头该公司规模至多100亿美元的香港首次公开发行(IPO)。

--香港个股：路劲基建拟分拆高速公路业务上市，初步集资额高至23亿港元

路劲基建有限公司公布，计划分拆旗下高速公路业务--劲投国际控股有限公司在香港主板上市，初步集资额高至23亿港元（未计行使超额配股权）；公司合资格股东可获保证配额，基准为每持有17股股份可认购一股劲投国际股份。

--企业并购：长江基建与加拿大投资方竞购德国计量公司依斯塔--消息人士

熟知情况的消息人士告诉路透，香港长江基建正与加拿大投资方展开较量，竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，该集团的估值可能超过45亿欧元(50亿美元)。（完） (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)