《路透晚报》--6月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外汇：要提升跨境贸易投资便利化水平，并强化监管能力建设--外管局

中国国家外管局局长潘功胜称，要进一步提升跨境贸易投资便利化水平，更好地服务实体经济、服务对外开放；同时外汇管理部门要继续深化外汇管理改革，强化监管能力建设。

--中欧贸易：欧方在任何情况下不得再对中企使用“替代国”调查方法--商务部

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就欧盟对中国低碳铬铁反倾销调查发表谈话称，中方敦促欧方严格履行世贸组织规则义务，在任何情况下不得再对中国企业使用“替代国”调查方法，给予中国企业公平待遇。

--美中贸易：美国铝产业敦促限制进口，中国回击相关指控

美国制造业和工会指责中国的廉价铝充斥市场，使得美国生产商关门大吉，中国周四回击这项指控，称不应该把单边惩罚性贸易举措作为试图解决全球铝供应过剩的药方。

--中国能源：俄罗斯5月对华出口原油135万桶/日，成中国最大供应国--海关

中国海关公布的数据显示，俄罗斯对中国的原油供应量5月份创下纪录高位135万桶/日，成为中国的头号原油供应国，其后是安哥拉和沙特。

--香港房地产：二手楼价连升19周后回落，楼市将进入反覆期--中原地产

中原地产发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周下跌0.48%，为该指数连升19周后首次下跌，预示楼市将进入反覆期。

--台湾数据：5月工业生产指数较上年同期增0.78%，第三季可延续成长态势

台湾经济部公布，5月工业生产指数较去年同期增0.78%；上月修正后则为年减0.15%。预期今年第三季制造业生产将延续2016年第二季以来的成长态势。

【金融】

--中国保险：确保商业养老保险资金营运安全，建投资分级管理机制--保监会

中国保监会副主席黄洪周五表示，将通过细化商业养老保险资金重点投资领域的业务规则、对资金运用建立投资分级管理和限额管理机制等确保资金营运安全；并研究制定商业养老保险服务实体经济的投资支持政策。

--中国金融：上海一中院判决伊世顿操纵期货市场罪，罚没近7亿元

据上海第一中级人民法院官方微信，该法院周五上午判决张家港保税区伊世顿国际贸易公司及高燕等涉案人操纵期货市场罪成立，对伊世顿公司判处罚金3亿元人民币，没收违法所得3亿8,930万元。

【固定收益】

--《分析》季末财政支出给力中国央行转为净回笼，政策透明度提升助稳预期

随着本周跨入6月下旬，中国央行公开市场逆回购操作渐减力，单周转为净回笼600亿元人民币。分析人士表示，在此前保驾护航季末资金面基础上，月末财政支出亦提供驰援，资金面逐步呈宽松向好态势，央行顺势减少投放并及时公告流动性影响因素，加大政策透明度稳预期的同时，仍不忘降杠杆背景下坚守中性偏紧基调。

他们并指出，下周将进入季末最后一周，虽然MPA等因素仍存一定扰动，但机构多预计流动性整体问题不大，在央行更加透明的政策制度以及维稳流动性的意图背景下，预计央行将继续通过公开市场辅助机构平稳跨过半年末考核。

--中国货币市场：逆回购停做资金面不改宽松，跨季预期平稳压力不大

中国银行间市场资金面延续宽松，14天等长期限回购利率续降，显示跨季压力暂有限。交易员表示，央行今暂停逆回购操作对流动性扰动不大，非银机构受限MPA(宏观审慎评估)但融资难度不超预期，季末货币市场情绪仍然偏乐观，关注下周跨季的七天回购定价水平。

--中国债市动态：资金持续宽松主要现券收益率小降，万达相关债券暂稳

中国银行间债市流动性持续宽松，此前两日表现偏弱的现券元气略恢复，10年国债等收益率早盘小降，国债期货也止跌小涨。随着各方纷纷表态，上日出现恐慌性放量下跌的万达相关债券走势暂时趋稳。

--中国票据市场：资金转松本周转贴利率小跌，季末前能否持续尚待观察

中国票据市场转贴利率本周小幅走低，幅度在10-15个bp(基点)。交易人士表示，受益流动性持续改善向宽趋势，资金利率同步明显回落，不少机构收票需求升温，带动转贴利率下行，但整体幅度仍比较有限，因季末最后一周仍难完全消除疑虑。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.3757%，获1亿元追加认购

业内人士透露，上午招标发行的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.3757%，边际中标收益率3.4304%，明显低于二级估值水平。中国财政部公告称，该期国债获1亿元人民币追加认购，最终发行量为101亿元；投标倍数则达3.81倍，为今年以来贴现国债投标倍数新高。

--投行观点：“债券通”初期吸引资金料有限，需继续完善债市基础设施--法巴

大型投行--法国巴黎银行发布报告称，“债券通”是对已有的银行间债券市场投资渠道的一种有益补充，为投资人提供一个相对便利的新的投资渠道, 也把投资者扩展到了境外中小机构投资主体。“债券通”会吸引新的资金进入银行间市场, 但初期整体的投资规模不会太大。

【外汇】

--《分析》逆周期因子真有点作用，三季度利好人民币因素不少

三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。

--中国汇市：人民币兑美元早盘走弱刷新月内新低，6、7月传统购汇高峰影响持续

人民币兑美元即期早盘走弱逾百点，刷新月内新低，最低报6.8435元，自本月中旬的阶段性高点下跌500点，中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响将持续到7月份。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，人民币流动性好转但偏紧预期仍存

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。交易员指出，本周央行持续注入流动性之后，境内人民币流动性已明显好转，掉期曲线小幅下移。不过季末将至，市场仍有偏紧预期，掉期长端仍在高位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下行，CFETS指数微跌至93.22

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.09%至93.22；SDR篮子指数微跌至94.51，BIS篮子指数微跌至94.2。

--表格：中国外汇市场5月成交额环比上升12.88%--外管局

国家外汇管理局统计数据显示，5月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交12.84万亿元人民币（等值1.87万亿美元），按美元计环比上升12.88%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股获利回吐压力加大市场波动幅度

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，今日股指早盘低开后震荡上行，但临近午间受权重股大幅调整拖累，盘中出现一波快速下跌，午后保险、银行等权重股再度拉抬带动部分个股转升，令指数尾盘翻红。后市多空双方将在箱体内继续拉锯，市场出现系统性、深幅下跌的概率较小。

--《焦点》维权投资者质疑MSCI纳入中国A股的决定，担心公司治理等问题

维权投资者和分析师表示，MSCI明晟将中国A股纳入一个主要指标指数的决定，让投资者有机会分享中国经济增长的好处，但代价是要面对中国公司治理持续薄弱带来的风险。

--中国企业：万达集团称将起诉造谣的微博大号，对相关自媒体亦在取证中

中国万达集团周五表示，对于昨日“互联网上有人恶意炒作银行下发通知抛售万达债券”事件，将起诉造谣抹黑的微博大号，另外对其他恶意造谣的自媒体正在收集证据，一旦取证完毕将立即予以起诉。

--中国个股：万达电影称控股股东未来三个月拟以至多10亿元增持公司股份

中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周五早间公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。周四晚间公司公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常。

--中港个股：统计海外信贷属常规工作，目前没有抛售相关客户的债券--工行

以资产计中国最大商业银行--工商银行新闻发言人周五表示，因为目前工行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。

--中港个股：昨暴跌的复星医药及母公司复星国际回应目前公司经营正常

周四因市场传言出现暴跌的复星医药及其母公司复星国际当日晚刊登简短公告称，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或内幕信息。

--《台湾金融市场一周展望》台积电拉开除息序幕台股高档整理，台债留意美债后市

中国A股将纳入MSCI新兴市场指数，本周台股不跌反涨周线收涨2.18%；分析师称，下周即进入除权息旺季且由台积电打头阵；台积电因基本面极佳有望填息，惟除息前股价已拉升至相对高点，今年应是缓步填息模式，短线观察重点在台积电除息后股价表现及台币汇率走势。

--《独家新闻》中国联通混改筹资100亿美元，阿里巴巴及腾讯将注资--消息

多位消息人士指出，在中国联通共计筹资约100亿美元的计划中，中国科技业巨擘阿里巴巴及腾讯都将参与成为新股东。这是中国当局推动大型国有企业混合所有制改革计划的一部分。

--香港个股：辉山乳业委任三名独立非执董，使董事会可恢复代表公司行事

停牌三个月的中国辉山乳业宣布，委任三名新的独立非执行董事，使董事会能够符合公司章程中规定的最低董事人数要求，董事会可恢复代表公司行事。

---美国个股：特斯拉进一步推进在中国生产电动车的计划

特斯拉(Tesla)在中国建设电动车生产工厂的计划又推进一步，该公司周四宣布正与上海市政府进行探索性会谈。该公司并未给出在中国建厂的具体时间表，但称预计将在年底之前“更清晰地规划”其中国生产计划。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)