《路透晚报》--6月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理--深改组

中国国家主席习近平主持中央深改组会议称，境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分，要在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

--中国经济：深入实施创新驱动战略，在更多领域由“跟跑”变为“并跑”--总理

中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

--中国经济：推进重点行业化解过剩产能，推动市场化法治化债转股--副总理

中国国务院副总理张高丽表示，今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，坚持分类调控因城施策，并推动市场化法治化债转股。

--中国经济：工业经济保持平稳持续增长，结构不断调整优化--工信部

中国工业和信息化部党组撰文称，十八大以来，中国推进新型工业化，聚焦智能制造的主攻方向，推进信息化与工业化深度融合。坚决顶住经济下行压力，保持工业经济平稳持续增长；并深化供给侧结构性改革，推进工业结构不断调整优化。

--中国经济：养老保险基金运行总体平稳，全年预计收大于支--人社部

随着中国经济进入新常态和人口老龄化压力日渐增大，养老保险基金运行情况广受社会各界关注。人力资源和社会保障部有关负责人日前回应称，中国养老保险基金运行总体平稳，养老金可按时足额发放，但存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。

--中国国企：前五个月实现利润同比增25.5%，增速略高于前四月--财政部

中国财政部称，1-5月国有企业利润总额10,376.3亿元，同比增长25.5%，增速略高于1-4月。其中中央企业7,223.5亿元，同比增长15.7%。地方国有企业3,152.8亿元，同比增长56%。

--香港数据：5月出口按年升4.0%，进口升6.6%

香港政府统计处公布，5月香港出口货值按年升4.0%，进口货值按年升6.6%。二零一七年五月份录得有形贸易逆差356亿港元,相等于商品进口货值的10.5%。

另外，按统计处电邮给路透的最新数据，5月由香港净流入中国的黄金总量，自4月的74,202公斤降至5月的45,031公斤，按月减少39.3%，为连续第二个月回落。

--中国社会：国务院对西安地铁问题电缆事件追究相关政府和监管部门责任

中国国务院办公厅发布关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报，严肃追究相关政府和监管部门以及相关人员领导责任和监管责任，严肃追究建设单位、施工单位和工程监理单位及人员责任。

【金融】

--中国央行：去杠杆首先是稳杠杆，5月M2显示进一步稳杠杆态势--副行长

中国央行副行长易纲近日表示，从货币政策角度来说，中国面临稳增长和防风险的平衡，特别要处理好杠杆率方面的潜在风险；去杠杆首先是稳杠杆，5月M2(广义货币供应量)数据显示进一步稳杠杆态势。

--中国金融：银行吸收公款存款严禁利益输送，禁设时点性存款规模--银监会

为整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为，中国银监会近日发文，要求其加强吸收公款存款业务管理，强化内部审计监督，严禁银行业金融机构通过赠送财物、安排亲属就业等方式，向公款存放相关负责人员进行利益输送。

--中国央行：五省区绿色金融试验区方案公布，广州试验区允许从境外融资

中国央行等五部委日前分别印发了广东和浙江等五省区建设绿色金融改革创新试验区的总体方案。其中，广东省广州市试验区方案称，允许金融机构和企业在符合宏观审慎管理制度的前提下从境外融入资金，支持试验区外资企业的境外母公司或子公司按规定在境内银行间市场发行人民币绿色债券。

【固定收益】

--中国公开市场：连两日暂停操作因流动性水平仍较高，单日净回笼500亿

中国央行公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为上周五以来连续第二日暂停操作；据此计算，今日净回笼500亿元人民币。

--中国债市动态：央行官员言论提振国债期货拉升，但现券反应有限情绪谨慎

受中国央行副行长表态“去杠杆已有初步结果”提振，中国银行间债市早盘国债期货明显走强。不过现券反响相对平淡，活跃券收益率仅微幅下行；交易员称，市场预期金融监管加强对债市的负面影响还将持续，对监管层相关言论的理解也不会过度乐观，季末现券料难脱震荡。

--中国货币市场：财政投放支撑宽松资金面，半年末预期进一步稳定乐观

中国央行公开市场今日再暂停逆回购操作，不过财政存款投放力度加大支撑宽松资金面。银行间市场上，对存款类机构来说，包括跨月期限在内，供求都较为平衡，半年末前流动性总体预期进一步稳定乐观。

--《中国新债预测》国开3/5/7年债预测均值分别为4.01%、4.02%、4.19%

中国国家开发银行周二将招标增发三、五和七年期固息 债。路透调查显示，半年末前流动性持续宽裕，现券在上周调整后再度转暖，而近来一级需 求也一直不错，预计明日新债定位稍低于二级水平，三个期限品种预测均值分别为4.01%、4 .02%和4.19%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘高开低走，离岸CNH下行增在岸贬值压力

人民币兑美元即期早盘高开低走，中间价则略反弹。交易员称，近期处于购汇旺季，但大行提供的美元流动性相对较少，在此期间反而离岸人民币流动性较为充裕，离岸CNH阶梯下行，拉拽在岸汇价碎步走低，短期或仍面临一定下行空间。

--CNH动态：离岸CNH午后扩大跌幅至一个月新低，因离岸人民币流动性充裕

香港离岸人民币兑美元午后扩大跌幅，盘中跌至6.8550元至一个月新低，因离岸人民币流动性极为充裕，离岸CNH下行也拖拽在岸人民币汇率创本月新低。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下行，CFETS指数微跌至93.03

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.20%至93.03；SDR篮子指数微跌至94.34，BIS篮子指数微跌至94。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均下跌，CFETS指数降至93.22

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(23日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.02%至93.22，较2014年底则仍下跌6.78%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收创逾两个月新高，万科等房地产股领涨

中国股市沪综指放量收创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘开盘后一路上扬，个股普涨，上证50指数再创阶段新高，房地产股在万科的带领下领涨大盘；短期市场对流动性担忧缓解，风险偏好提升，料后市大盘有望继续震荡上扬。

--中国个股：万达电影称控股股东已通过二级市场增持逾1亿元公司股票

中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。

--中国个股：欣泰电气股票终止上市，7月17日起进入退市整理期--深交所

中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。自2017年7月17日起进入退市整理期。

--香港个股：SOHO中国出售上海虹口商业项目，作价逾27亿元人民币

中国商用物业开发商--SOHO中国宣布，将以转让项目公司的形式，出售上海虹口区的一幢商业大厦物业，初始代价约27.56亿元人民币。(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)