《路透晚报》--6月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--达沃斯论坛：中国经济稳中向好态势不变，将保持宏观政策稳定--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

--《财经洞察》中国审计署2016年预算执行报告揭开财税改革光环下的阴影

在“成绩放大化，问题缩小化”的宣传模式下，中国审计署近日公布的2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，或许是考评中国宏观政策在微观领域实施是否到位的最佳方式，也将中国一些政府部门极力自表其功的背后阴影暴露于阳光下，包括自评甚高的财税改革。

--中国数据：5月工业利润同比增16.7%，得益于低基数和投资收益增长加快

中国工业利润延续良好增长态势，在生产增长平稳、工业品价格涨幅回落的情况下，5月利润同比增速仍比4月加快2.7个百分点，主要原因包括投资收益增长明显加快、上年同期利润基数偏低、产成品销售增长略有加快等。

--中国经济：以协同发力突破改革深水区，防止议而不决、决而难行--新华

针对中国国家主席习近平在中央深改组第三十六次会议重要讲话，新华社发表评论员文章指出，随着改革进入攻坚期和深水区，“牵一发而动全身”的问题日益突出，每一项改革都会对其他改革产生重要影响，每一项改革又都需要其他改革协同配合，单兵突进难以奏效，加强协同、形成合力才能啃下硬骨头、打赢攻坚战。

--中国财政：合理确定PPP项目范围及边界，严控支出责任规模--财政部副部长

中国财政部副部长张少春日前称，要强化地方政府债务管理，规范政府和社会资本合作（PPP）模式运用，合理确定项目范围和边界，严格控制PPP项目支出责任规模，切实防范隐性政府债务风险。

--中国环保：前5月天津等地环境执法力度不足，安徽等查处案件超千件--环保部

中国环境保护部通报称，今年1-5月，查处案件数量超过1,000件的有安徽、浙江、福建、广东等四地，并对环境执法案件数量较少的天津、广西、重庆、新疆生产建设兵团、青海、宁夏、海南等地提出批评。

--中国人事：全国人大任命王蒙徽为住建部部长，李干杰为环保部部长

新华社官方微博新华视点报导，十二届全国人大常委会第二十八次会议经表决，决定任命王蒙徽为住房和城乡建设部部长，任命李干杰为环境保护部部长。

--台湾数据：5月景气信号连续二个月亮出景气走弱的黄蓝灯--国发会

台湾国家发展委员会称，5月景气对策信号综合判断分数较上月减少1分，至20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。

--中巴关系：中巴200亿美元投资基金开始向基建和科技项目开放

巴西规划部国际事务司司长Jorge Arbache周一告诉记者，一只由中国资助的规模200亿美元的基金准备接受投资投标文件。

【金融】

--中国金融：自7月1日起免征银行业及保险业监管费--财政部

中国财政部、发改委近日称，为进一步减轻企业负担，促进实体经济发展，将自7月1日起免征银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）和保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费），有效期截至2020年末。

--中国保险：目前险资通过沪港通投资香港股票规模逾1,700亿元--保监会

新华社报导援引中国保监会有关负责人称，截至目前，保险资金通过沪港通投资香港股票的规模达到1,743.58亿元人民币；其中，直接投资规模为1,117.46亿元，通过保险资产管理公司发起设立的保险资管产品投资规模为626.12亿元｡

--中国央行：加强金融科技和监管科技研究运用，推进区块链等运用--十三五规划

中国人民银行称，十三五(2016-2020)期间，将推进新技术应用促进金融创新发展，加强金融科技(Fintech)和监管科技(Regtech)研究与运用，稳步推进系统架构和云计算技术运用研究，并积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。

--《焦点》银行严控短期贷款，新一轮信贷紧缩冲击中国中小企业

中国中小企业本就因庞大债务而喘不过气来，现在又面临融资困难问题，监管机构要求银行严控高风险公司贷款--其中包括很多公司所倚赖的短期信贷。虽然中国大型的、有政府背景的实体仍能借到钱，但中小企业称他们从国有银行贷款更难了，只得重新考虑投资，有些则求诸于成本更高的替代手段。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性水平仍较高连三日暂停操作，单日净回笼100亿

中国央行公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，今日净回笼100亿元人民币。

--中国债市动态：现券续暖工业利润数据影响不大，10年国开收益率跌破4.15%

在宽松的资金面下，中国银行间债市早盘延续走强，现券收益率及利率互换均小幅下行，10年国开债收益率逼近上周二创下的约两个月来低点；早间公布的5月工业企业利润数据好于上月，但交易员称对市场影响不大。

--中国货币市场：财政投放加大资金宽松不改，供给平衡惟非银融入成本略高

月末财政投放加大助力银行间市场资金面宽松不改，中国央行公开市场周二连续第三日暂停逆回购操作。交易员称，资金供给整体平衡，但由于半年末考核在即，银行对非银机构供给意愿不足，非银融入成本略高。

--中国新债：农发行称近期拟招标发行金融债，设境外投资者追加投标专场

中国农业发展银行公告称，拟于近期利用央行债券发行系统，以公开招标方式面向境内外投资者发行政策性金融债，并设境外投资者追加投标专场。在近期“债券通”（内地与香港债券市场互联互通）相关管理办法及实施细则密集发布的背景下，这可能预示着债券通推出在即。

--中国新债：财政部公布三季度国债发行计划，新增三期两年期品种

中国财政部周一公布第三季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增加三期记账式附息国债，期限均为两年，7月12日、8月9日和9月13日各一期。三季度储蓄国债共将发行三次，7-9月每月一次，期限包括三年和五年。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9924%，五年4.0180%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的三年、五年和七年固息债，中标收益率分别为3.9924%、4.0180%、4.1569%，除五年接近预期外，三年和七年品种均偏低；三期债对应投标倍数依次为2.68倍、2.96倍、4.01倍。

--《中国新债预测》三年国债收益率均值3.42%，向好情绪若持续料低于二级

中国财政部周三将续发三年国债。路透调查显示，在现券连续走好背景下，平时交投不甚活跃的三年国债二级市场收益率也明显下行，若国债期货及市场情绪没有明显转差，明日续发国债结果有望低于二级，收益率预测均值落在3.42%附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元午后大涨至一周新高，离岸CNH亦紧随上行

人民币兑美元即期午盘突然大涨，盘中触及6.8113元的一周新高，一改此前的疲软走势；离岸CNH也紧随上行，大涨近350点至6.8248元，收复此前三天跌幅。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.07%至92.97；SDR篮子指数微升至94.35，BIS篮子指数微跌至93.95。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，煤炭板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日早盘大盘窄幅震荡，尾盘在权重股回暖推动下，股指再度小幅上扬，但量能明显萎缩。今日部分港股出现暴跌，但未对A股造成明显拖累，盘中煤炭板块涨幅居前，料后市仍将维持震荡格局。沪综指收报3,191.20点，升5.76点或0.18%。

--《独家新闻》中粮集团忙于消化已购业务，或无暇投身农产品行业整合战

就在全球农产品贸易形势面临震动之时，外界普遍预期将扮演领头羊角色的几大集团之一--中粮集团有限公司(COFCO)，却很可能不得不完全置身事外，成为行业整合大战的看客。知悉中粮集团扩张战略的消息人士称，该公司三年前收购的业务仍难以同原有业务进行融合；三年前的交易使中粮成为重量级的全球农产品交易商，而现在却成了其吞并竞争对手的绊脚石。

--中国个股：均胜电子旗下KSS拟近16亿美元收购日本安全气囊制造商高田

中国宁波汽车电子供应商--均胜电子公告称，子公司KSS与日本安全气囊制造商高田签署谅解备忘录，拟以不高于15.88亿美元收购高田硝酸铵气体发生器（PSAN）业务以外的资产，具体包括现金及现金等价物预计不少于3.5亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包。

--中港个股：南方航空拟定增发行A股及H股，募资逾百亿元用于引入飞机等

中国三大航空公司之一的南方航空公告称，拟非公开发行A股及H股，其中南航集团将以旗下公司股权及现金认购部分增发A股，A股定增募集现金78.26亿元人民币将用于引入41架飞机项目等；H股定增募资约36.99亿港元将用于补充公司运营资金。

--达沃斯专访：中国共享单车企业OFO新一轮融资近完成，年底单车增逾两倍

中国共享单车领军企业之一的OFO（小黄车）创始人、首席执行官（CEO）戴威周一稍晚透露，该公司新一轮融资已接近完成，将利用融资继续迅速扩大单车投放规模，计划年底前公司单车投放规模达到2,000万辆，较目前的600万辆增逾两倍。

--《焦点》中国巨额投资非洲浮式天然气项目等待丰收

中国计划在非洲投入将近70亿美元至浮式液化天然气(FLNG)项目，押注此一仍充满未知的技术领域，寄望当它们在2020年代初期开始投产时，能源市场将会复苏。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)