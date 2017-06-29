《路透晚报》--6月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：中央将一如既往支持香港发展，确保一国两制行稳致远--习近平

中国国家主席习近平乘专机飞抵香港。中央电视台(CCTV)直播他在香港国际机场对媒体发表讲话称，中央将一如既往地支持香港发展，改善民生；愿同香港各界一道总结经验展望未来，确保一国两制行稳致远。

--路透调查：中国6月官方制造业PMI料小幅回落至51，扩张动能有所减弱

路透综合34家分析机构的预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅下降至51，制造业仍保持扩张势头，但受价格上涨动力减弱等影响，扩张步伐或有所放慢。

--达沃斯论坛：中国需在去杠杆与对部分领域的支持之间找到平衡--IMF

国际货币基金组织(IMF)副总裁张涛称，中国需要在去杠杆和对部分经济领域保持充分支持之间找到平衡。

--中国财政：人大财经委建议加强预算管理，健全支出标准动态调整机制

中国全国人大财经委对2016年中央决算草案审查结果的报告建议，加强预算管理，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位；完善基本支出和项目支出定额标准建设，健全支出标准动态调整机制，改进预算决算编报。

--《综述》人工智能成达沃斯热门话题，带来巨大经济增长空间亦将成就业“杀手”

在本周举行的大连夏季达沃斯论坛上，人工智能（AI）成为热门话题。不仅小型机器人的展示，人工智能、人与机器人等方面的讨论座无虚席，机器人个性设计的演示课亦吸引大批观众，这些热络场景，正是当前人工智能第三次浪潮的一个缩影。

与会嘉宾认为，人工智能的大量推广和运用，将给全球经济带来十多万亿美元的经济增长空间，不过在提高生产效率和降低生产成本的同时，亦将给人类就业带来一些挑战，人工智能或会成为部分行业的就业“杀手”。

--中国经济：7月起降低电信网码号资源占用费等，预计共可减负26亿元--发改委

中国国家发展改革委、财政部日前发布关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知，决定自今年7月1日起，降低电信网码号资源占用费等收费标准。据测算，此次降费预计共可减轻企业和社会负担26亿元人民币。

--台湾财政：特别预算案举债额度仍控管，且两年一期滚动检讨--财政部次长

台湾财政部次长苏建荣表示，针对八年8,824亿的特别预算案的举债额度会做控管，且未来是两年为一期随时滚动式检讨；财政部将多方筹措财源满足前瞻基础建设需要，同时也会与民间合作进行。

【金融】

--中国数据：3月末银行业对外净负债1,367亿美元，同比降11%--外管局

中国国家外汇管理局近日公布，3月末中国银行业对外金融资产9,312亿美元，对外负债10,679亿美元；对外净负债1,367亿美元，同比降11%。

--中国基金：5月公募基金规模再创9.62万亿元新高，货基增长拉动--协会

中国公募基金管理规模再度刷新历史新高。中国基金业协会官方微信公布，5月公募基金资产管理规模达9.62万亿元人民币，为历史新高，且较上月增加883.24亿元。

--《综述》中国公募REITs试点条件基本成熟，“公募基金+ABS”为可行路径

中国资产证券化(ABS)的发展以及相关制度规则日渐成熟，给房地产信托投资基金(REITs)的出台扫除了主要障碍，“公募基金+ABS”模式的公募REITs试点或迎来良机。

--香港金融：港交所与金银业贸易场签备忘录，探讨产品推广、仓储等合作

香港交易及结算所有限公司与金银业贸易场签订合作备忘录，探讨就产品推广、仓储等事宜展开合作。

【固定收益】

--中国公开市场：连五日暂停操作因流动性处较高水平，单日净回笼600亿

中国央行公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第五日暂停操作；据此计算，今日净回笼600亿元人民币。

--中国债市动态：现券收益率及利率互换续涨，海外利率走升打压情绪

跟随继续走弱的隔夜美债，中国银行间债市早盘现券收益率及IRS(利率互换)均上涨，国债期货亦跌。不过现券收益率升幅暂有限，人民币兑美元汇率大涨及银行间资金面宽松，部分对冲了海外利率走升的负面影响。

--中国货币市场：隔夜充沛机构多减点融出，跨季无碍然7月初仍存隐忧

中国央行公开市场今日逆回购继续暂停操作，不过无碍银行间资金面整体宽松局面，隔夜供给依然充沛，机构多减点融出，而跨月的七天期需求畅旺，同时非银融入成本亦有回落。

--新债招标：进出口行一年新发债利率3.85%，投标倍数2.51--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标发行的一年期固息债，中标利率为3.85%，投标倍数2.51倍。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.6551%，10年4.1457%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的一年和10年固息债，中标收益率分别为3.6551%和4.1457%，此前预测均值分别为3.68%和4.12%；两期债对应投标倍数为2.87倍、2.72倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘大涨创逾七个半月新高，短期仍有上行空间

人民币兑美元即期早盘放量续升，一度大涨270点至去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。交易员指出，借助美元指数连续下行，今早大行再现大单结汇，至于是否是客盘行为则不好判断，预计短期人民币仍有上行空间，但需密切关注大行动向。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至93.14

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.01%至93.14；SDR篮子指数微跌至94.14，BIS篮子指数微升至94.07。

--离岸人民币：5月人民币在国际支付中占比微升至1.61%，排名重返第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，5月人民币在国际支付中的使用占比微升至1.61%，结束连续两个月下跌，排名重返第六。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股及煤炭、建材为代表的周期类股领涨

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日股指震荡走高，金融等蓝筹股近期略作休整后继续上扬，以煤炭、建材为代表的周期类股亦全面走强。虽然大盘反弹动力正在逐步衰减，但指数回调空间有限，短线仍以结构性行情为主。沪综指收报3,188.06点，涨14.86点或0.47%。

--中国商品：期货拉动现货铁矿石价格上涨，买家匆忙买入船货

易商和中国钢铁生产商本周急忙买入铁矿石船货，因价格从一年低点反弹。不过部分市场参与者怀疑，这股由期货推动的涨势是否能持续。

--中国央企：恒天集团整体并入中国机械工业集团，成为其全资子企业--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会宣布，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。恒天集团不再作为国资委直接监管企业。

--中国个股：华菱钢铁拟终止实施资产重组，此前已获证监会核准批复

中国大型钢铁公司--湖南华菱钢铁公告称，该公司与交易对手方近日就重大资产重组事项进行了多次协商，预计难以继续实施原重组方案，目前正在就终止实施本次重大资产重组事项进行协商。而本次规模逾百亿元的重组事项此前已获证监会核准批复。

--路透基点：兖矿集团寻求过桥贷款，以支持其收购力拓资产--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国煤企--兖矿集团正在与几家中资银行磋商，寻求一笔至多21亿美元的过桥贷款，以支持其以26.9亿美元收购澳洲力拓旗下资产的交易。

--香港个股：龙光地产斥资逾40亿元，增持大亚湾住宅项目余下10%股权

中国房地产商--龙光地产宣布，将斥资约40.4亿元人民币收购一项目公司余下10%股权，该项目公司持有惠州市大亚湾经济技术开发区一个大型住宅项目。

--新闻稿：中国自主汽车品牌面临更激励的价格竞争--惠誉

惠誉评级表示，中国自主汽车品牌在此前数月内先后降低价格以提振零售需求并帮助经销商去库存，说明其在2017年疲软的汽车市场中正面临更激烈的价格竞争。这将导致品牌进 一步分化，并会重挫弱势品牌的盈利能力。

--《热点透视》阿里巴巴加码投资Lazada，准备在东南亚一决高下

马云的电子商务巨头准备在东南亚动真格的了，阿里巴巴再度投资10亿美元至Lazada，加大对这一东南亚电商平台的掌控力度。眼下阿里巴巴从物流到支付等诸多领域无不面临更激烈竞争及巨大运营挑战，此时增持对Lazada的控制权或许有所助益。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)