《路透晚报》--6月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月延续CPI和PPI涨幅差距收窄，通胀友好为降杠杆腾空间

中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，与以往由食品价格拉动不同，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

从政策角度而言，有分析人士认为，年内通胀整体友好，有利于政策继续聚焦于降杠杆和防风险，但也有人士担心四季度有通缩风险，届时政策可能需要有所放松。

--中国经济：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理吸引跨国投资--总理

中国国务院总理李克强表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。

--中国经济：减税降费不会加剧财政收支矛盾，反有助培植扩大税源--副财长

在经济增速放缓的大背景下，中国政府大规模的减税降费是否会加剧财政收支矛盾？财政部副部长史耀斌明确表态，不仅不会加剧财政收支矛盾，反而有助于改善企业经营环境，相应扩大培植更多税源和其它合理的政府性收入。

--中国外交：对中国人质在巴被害表示严重关切，反对一切形式绑架平民行径

中国外交部发言人华春莹就“在巴基斯坦遭绑架的两名中国人质已被杀害”的报道回应称，已注意到有关报道，并对此表示严重关切。中方坚决反对一切形式的绑架平民行径、反对一切形式的恐怖主义和极端暴力行径。外交部之后表示，巴基斯坦方面告知中国当局，上月在巴基斯坦俾路支遭绑架的两名中国教师可能已经死亡。

--中美关系：认为美国政府在执法时存在偏见的中国企业占比下降--调查

一项调查显示，在美国有业务的中国企业中，认为美国政府在执行规则和实施政策时存在偏见的企业占比较过去几年大幅下降。

--中欧贸易：欧盟将对进口自中国热轧钢产品征收反补贴税

欧盟已对进口自中国的热轧钢设定最高35.9%的关税，以抵消它所说的过低价格和不公平补贴。

--台湾房地产：全球人寿办公楼标售料吸引寿险业参与，估值约100亿--戴德梁行

国际房地产服务商--戴德梁行表示，将于7月下旬标售全球人寿委托的台北市办公大楼，初估价值约在100亿台币，为近年少见的大型标案，预料将可吸引本地寿险、投资公司投标。

【金融】

--中国保险：扩大险企自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限--保监会

中国保监会表示，决定进一步扩大保险公司自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限，最低折扣率将进一步下调至0.3825，部分地区低至0.3375。经过本轮改革，保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。

--《特写》中国银行业同业理财“弃之可惜、食之无味”的尴尬

过去两年作为银行用来比拼理财规模而狂飙突进的同业理财，在今年中国监管层合力推进去杠杆和去空转下，正遭遇“弃之可惜、食之无味”的尴尬。

理解这一点并不难，资产和负债期限错配严重是绝大多数银行的通病。长期负债缺口需要资金填补，而理财负债结构的调整无法一蹴而就，相较于慢工出细活的零售和对公理财，同业负债尚能挑起“续命”的担子。

--中国金融：一季度河北钢煤贷款增幅低于整体水平，不良率下降--官员

中国河北银监局副局长陈炳华称，截止一季度末，河北省钢铁煤炭行业贷款余额较年初增加1.19%，低于各项贷款余额增速4.27个百分点；其中不良贷款余额46.05亿元，不良率1.36%，较年初略降0.06个百分点，低于全市2.17%的平均水平。

--《台湾金融市场一周展望》台股万点行情展开持久战，汇债则观望FED会议

台股收盘站稳万点已达三周，暂破除万点魔咒，盼大盘更上层楼的期待也随之增温。分析师表示，随着美股续在历史高位强势整理，激励台股万点行情展开持久战，市场多数预期下周美联储会议将决议升息，料不影响台股盘坚走势，至于汇债市则仍观望美联储最新动态。

【固定收益】

--《分析》中国央行兑现28天逆回购和MLF稳定资金面，关注下周FED议息后动向

中国央行本周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。

业内人士称，下周美联储(FED)将公布议息结果，若美国加息，中国跟进上调逆回购等市场利率概率较高。不过考虑到经济下半年可能面临的压力、以及中国与美国实际利差已扩大等，届时中国央行不跟进上调亦未为不可，可密切关注后续动向。

--中国债市动态：期现货暂陷入僵持，半年末前平坦化收益率曲线料维持

中国银行间债市早盘现券波动有限，国债期货亦未脱小幅震荡走势。5月物价数据与预期偏差不大，对市场影响甚微，现券仅部分有空头回补的个券表现稍强；而上午招标的两期贴现国债定位高企，其中六个月品种收益率甚至高于10年国债，半年末资金压力继续施压短券。

--中国货币市场：流动性平衡中略显改善，但跨季资金价格仍居高不下

中国银行间市场主要质押式回购利率走低，流动性亦较上日有所改善。交易员表示，央行公开市场本周虽转为小幅净回笼，但在前期MLF投放资金驰援下，隔夜资金拆借难度趋缓，惟质押信用债非银类机构拆入价格偏高，同时半年末近，跨季资金价格仍居高不下。

--新债招标：中国六个月贴现国债收益率3.6578%超10年国债，三个月3.4924%

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.6578%，超过10年期国债中债估值收益率水平；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.4924%。

--中国票据市场：转贴利率随长期资金价格走升，半年末前仍有上涨可能

在长期资金价格走升带动下，中国票据市场转贴利率本周明显上行，其中跨6月末的国有和股份制银行短期票价格达年息5.6%附近；在半年末前信贷规模和流动性安排未最终确定前，转贴利率料仍有上涨可能。

--中国货币市场：514家银行公布2017年同业存单发行计划，规模149,012亿

三菱东京日联银行(中国) 和花旗银行(中国)最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有514家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,012亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，中国通胀数据影响有限

人民币兑美元即期早盘续随中间价小幅调整，有效波幅继续收窄；交易员称，欧洲央行表态不及市场预期，加上英国议会选举不确定性大增，美元指数因此获益反弹，逢低购汇客盘需求仍存，大行适度提供美元流动性，美联储加息在即，市场观望气氛渐浓。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至93.09

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.10%至93.09；SDR篮子指数升至94.58，BIS篮子指数微升至93.98。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收升至一个半月新高，上海本地股板块涨幅居前

中国股市沪综指续收升至一个半月新高，连四日上涨。分析师指出，今日公布经济数据符合预期，随着政策协调性增强，市场情绪有所提升，上海板块表现强势涨幅居前。分析师表示，大盘经过连涨之后，需要以震荡整理方式消化上档卖压。

--中国证券： 上交所与哈萨克斯坦共建阿斯塔纳国际交易所，并持股25.1%

上海证券交易所称，将与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。据合作协议，上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面对该交易所的筹建给予全方位支持。

--中港个股：钜盛华再质押9,100万股万科A股股票，日前刚从鹏华解除质押

中国万科公告，公司第一大股东宝能旗下钜盛华将9,100万股万科A股，周二(6日)质押予渤海国际信托，占公司总股本的0.82%。本月1日钜盛华刚将这部分股份从鹏华资产管理(深圳)有限公司手中解除质押。

--《独家新闻》中国万洲国际寻求收购美欧牛肉和禽肉业务

全球最大的猪肉生产商--美国Smithfield Foods Inc的母公司、中国万洲国际正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产，这将加剧其与全球肉类加工商Tyson Foods和JBS SA等对手的竞争。

--中国个股：*ST三泰称旗下子公司有意引入中邮政、复星和菜鸟为股东

正筹划重大资产重组的成都三泰控股集团股份有限公司公告称，全资子公司成都我来啦网格信息技术公司有意引入中国邮政、复星国际及阿里巴巴关联企业菜鸟物流三家知名机构。

--中国证券：立信会计师事务所全面整改，目前已暂停承接新的证券业务

中国医药公司白云山的一则公告，无意间将大型会计师事务所--立信正被证监会勒令全面整改的信息披露出来。公告称，自5月23日起该会计师事务所已开展全面整改工作，并将在两个月的整改期间内暂停承接新的证券业务。

--香港热股：敏华控股逐点澄清浑水对其指控，复牌股价最多反弹26%

中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司发表公告，澄清此前沽空机构Muddy Waters（浑水）对公司夸大盈利的指控，指毫无根据及明显事实错误，公司并已指示法律顾问向香港证监会对浑水提交正式投诉。

--《热点透视》阿里巴巴股价飞涨，马云的大数据雄心获投资者认可

马云的大数据雄心获得了投资者的认同。阿里巴巴集团股价周四大涨13%，创该集团上市以来最大单日涨幅。该公司之前在年度投资者大会上公布了极为乐观的营收增长预估。这强有力地证明了马云挺入人工智能和云技术领域是明智之举。

--台股业绩：台积电5月合并营收728亿台币，月增28%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，5月合并营收728亿台币，年减1.1%，月增28%。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)