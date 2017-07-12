《路透晚报》--7月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国6月新增贷款1.54万亿超预期，M2同比增速则再创新低 中国央行公布，6月新增人民币贷款1.54万亿元，高于此前路透1.2万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.4%，增速再创历史新低，路透调查中值为9.5%。

--《中国数据观测》二季度GDP增速料微降至6.8%，6月投资和消费有放缓压力

路透综合60家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP增速预计微降至6.8%，消费和净出口的良好表现支撑经济增长，投资放缓则形成一定拖累。

--中国财政：地方政府债再推收费公路专项债新类别，规范举债“前门”

继土地储备专项债后，中国财政部和交通运输部联合发布通知，在政府收费公路领域开展试点，发行收费公路专项债券，规范政府收费公路融资行为；稳步开好政府规范举债“前门”，助推经济持续健康发展。

--中国国企：持续加大国企改革力度，在重点难点上取得新突破--新华

新华社报导援引中国全国国有企业改革经验交流会指出，要巩固和发展国有企业改革取得的积极进展，持续加大改革力度，在重点难点上取得新突破，并完善公司法人治理，建设中国特色现代国有企业制度。

--中国能源：LNG接卸能力2025年将达1亿吨，年均增速8.6%--发改委

中国国家发展改革委表示，预期液化天然气（LNG）接卸能力到2025年将达到1亿吨，年均增速达到8.6%，2015年为4,380万吨。

--中国农业：上调17/18年度玉米和大豆产量至2.12亿吨和1,473万吨--农业部

中国农业部发布最新预测，上调2017/18年度玉米产量至2.12亿吨，因6月中下旬明显的降水过程有效缓解前期干旱，对春玉米生长和夏玉米出苗十分有利；同时将2016/17年度中国玉米产区批发均价区间将上调到每吨1,550-1,650元人民币。

【金融】

--中国金融：中国尚未进入去杠杆周期，银行业风险集中在中小行--惠誉

评级机构惠誉称，尽管有迹象显示影子银行的信贷领域开始出现去杠杆，但由于信贷对GDP的占比持续上升，反映出中国暂时还未进入去杠杆周期，而银行业未来风险集中于中小型银行。

--香港金融：今年银行业对中国的风险敞口仅为“中度恶化”--惠誉

评级机构惠誉称，预计香港银行对中国的风险敞口将在2017年持续上升，惟增速可能较第一季度放缓；随着贷款到期，风险敞口仅会录得“中度恶化”。

--《特写》花钱借钱易如反掌，中国互联网消费金融在风口

回忆起第一次使用微粒贷的情景，90后的小肖还是有点兴奋。在这个产品刚上线的时候，他就小试了一把：借了500元人民币，第二天就还上；然后得出了结论：一，体验很好，数秒到账；二，额度有两万元，比一些大行的信用卡额度还高了不少。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿逆回购操作，单日净投放200亿

中国央行今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，期限与上日相同，其中七天期400亿元，14天期300亿。据此计算，单日净投放200亿。

--中国货币市场：资金面略偏紧公开市场转净投放影响不大，关注MLF续做动向

中国银行间市场早盘资金面略偏紧，回购利率小幅上涨。交易员表示，央行公开市场重回投放但规模有限影响不大，国君转债冻结资金退款助供需状况好转；7月中下旬资金面平稳仍有赖央行扶持呵护，继续密切关注MLF(中期借贷便利)续做动向。

--中国债市动态：利率债小幅走强，高评级信用债遇冷铁道债发行落上限

中国债市早盘走势稍有分化。利率债现券及10年国债期货小幅走强，不过高评级信用债遇冷，铁道债招标需求较差，其中10年期利率更高至投标区间上限，相对而言低评级信用债因收益水平仍较高需求尚可。

--新债招标：中国两年期国债获1.4亿元追加认购，五年期获2.6亿追加

中国财政部公告显示，上午招标的两年期续发固息国债获得1. 4亿元人民币追加认购，最终发行量为281.4亿元；同时招标新发的五年期国债获追加2.6亿 元，最终发行量为322.6亿元。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.0938%，10年4.2241%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、三年、五年和10年期四期固息债，中标收益率分别为3.7350%、4.0243%、4.0938%和4.2241%，投标倍数为5.35倍、4.92倍、5.49倍和6.86倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价大涨，美指转弱继续动摇持汇信心

人民币兑美元即期早盘随中间价大涨，一改窄幅区间横盘走势，中间价升至一周新高。交易员称，受隔夜美元指数大幅回落提振，离、在岸人民币跟随上行，其间并未见大行明显大单结汇动作，更多为机构自发行为，但估计中间价附近存不小阻力。

--中国数据：6月外币贷款增126亿美元，外币存款连11月回升--央行

中国央行公布，6月末外币贷款余额8,327亿美元，同比增长6.1%；当月外币贷款增加126亿美元，同比多增76亿美元。上半年外币贷款则增加469亿美元，同比多增921亿美元。

--人民币汇率：应进一步扩大汇率浮动区间，并进一步减少政府干预--金融时报

中国金融时报文章援引专家建议称，下一阶段中国汇改应进一步扩大人民币汇率的浮动区间，进一步减少政府对外汇市场的干预。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于93.48

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三跟上日持平于93.48；SDR篮子指数微跌至94.15，BIS篮子指数微跌至94.36。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌，调整压力加大金融权重股冲高回落

中国股市沪综指连三日收跌。分析师指出，今天金融股和地产股走势一度强劲，但午盘后逐步回落，带动大盘盘中急挫，创业板和题材类股则先抑后扬，助大盘缩减跌幅。沪综指再度跌破3,200点说明上档压力仍重，短期调整概率较大，但上市公司中报业绩将偏乐观，或对大盘形成支撑，料调整幅度不会太大。

--中国证券：将强化依法全面从严监管，防范化解资本市场风险--证监会副主席

中国证监会副主席姜洋近日表示，下一阶段，证监会将重点防范和化解资本市场风险。对资本市场各类风险进行深入研究，完善风险监测预警和评估机制，提高风险预警、应对和处置能力，建立健全股市、债市、期市等市场的逆周期调节机制。

--中国基金：上海国方母基金昨成立，五年内预计管理规模逾500亿人民币

据新华社报导，上海第一家以母基金命名的私募基金管理公司--上海国方母基金股权投资管理有限公司周二正式成立，未来五年内预计管理规模将超过500亿元人民币。

--中国基金：截至6月底私募基金认缴规模13.59万亿元，环比增加6.3%--协会

中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2017年6月底，已备案私募基金认缴规模达13.59万亿元人民币，实缴规模9.46万亿元，环比分别增加6.3%和2.6%。

--券商观点：中国A股“漂亮50行情”扩散，下半年关注四投资主线--申万宏源

中国大型券商--申万宏源证券发布中期策略报告指出，近阶段以家电和白酒绩优股为代表的A股“漂亮50”行情正向低估值方向扩散，下半年可关注低估值修复、景气趋势反转／延续等四条投资主线。

--《焦点》MSCI纳A后国际主动型基金提前布局A股，中资基金将迎来良机

国际指数公司MSCI明晟6月宣布其指数明年中起将纳入中国A股，跟随指数的数万亿美元被动型基金届时将同步增加A股持仓。不过，一些国际主动型基金已提前布局，开始或增加中国的研究力量，加大A股投资力度，以期望获得先发优势。

--路透专访：借大湾区东风，香港地产专业服务将迎更多机遇--国众联香港

随着中国推进粤港澳大湾区建设的框架协议正式签署，未来这个＂9+2＂的新经济体可望逐渐成型。国众联（香港）测量师行相信，大湾区发展将为香港的地产专业服务带来不少机遇，因本地专才拥有国际经验也熟悉内地情况，既能服务内地企业，亦可助海外企业进入内地。

--《独家新闻》蚂蚁金服收购速汇金的交易已重新提交美国政府审查--消息

据熟悉情况的消息人士称，阿里巴巴集团的关联企业蚂蚁金服已将其以12亿美元收购美国汇款公司速汇金的交易重新提交给美国政府审查。

--《独家新闻》联想控股正洽购卢森堡国际银行约90%的股权--消息人士

知悉情况的消息人士告诉路透，中国联想控股正在进行洽商，可能向卡塔尔所拥有的卢森堡国际银行(BIL)投资。

--中国企业：新锐AI公司商汤科技获4.1亿美元B轮融资，创AI领域全球单轮最高

中国最大的新锐人工智能（AI）公司商汤科技微博宣布，其已完成4.1亿美元的B轮融资，创人工智能领域全球单轮融资最高纪录，也成为全球融资额最高的人工智能独角兽企业（估值超10亿美元）。

--中国个股：乐视网CEO称公司仍有机会翻盘，招行回应超额查封乐视资产

虽然近期人事变动及资产被司法冻结令中国乐视网前景有点风雨飘摇，但乐视网首席执行官（CEO）梁军昨日表示，乐视网依然有机会能够翻盘。

--企业并购：中信旗下农业基金以11亿美元收购陶氏化学的玉米种子资产

中信股份持有部分股权的一家中国基金已斥资11亿美元收购陶氏化学(Dow Chemical) 巴西玉米种子业务的部分股权，进一步表明中国在全球种子领域的参与度正在迅速扩大。

--中港个股：中国平安寻求美国、以色列和新加坡金融科技与医疗保健资产

中国平安保险一名管理人士表示，公司希望使用其10亿美元投资基金，正在寻求美国、以色列和新加坡的金融科技和医疗保健资产。以市值计，中国平安是中国最大的保险商。

--香港新股：中原银行以接近招股价区间低端定价，集资80.85亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，河南省最大的城市商业银行--中原银行股份有限公司香港首次公开发售（IPO），以接近原来招股价区间的低端定价，集资80.85亿港元。（完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)