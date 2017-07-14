《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国财政：得益经济回暖上半年财收增长9.8%，下半年收入增幅可能放缓

中国财政部国库司巡视员娄洪表示，当前经济运行中积极因素不断增加，为后期经济进一步稳中向好打下基础，并将对财政收入的增长提供有力支撑。与此同时，也存在一些制约收入增长的因素，下半年收入增幅可能有所放缓。

--《焦点》惠誉确认中国评级为A+，展望稳定

惠誉周五维持中国评级为A+不变，展望稳定，并称中国外部财政和宏观经济表现强劲。惠誉说，短期增长前景仍然有利，过去一年中经济政策一直有效地回应各种国内外因素所造成的压力。

--路透专访：香港特首称会向北京反映香港社会的忧虑

香港特区行政长官林郑月娥表示，知悉香港市民对本地一些事件感到忧虑，她有责任将有关情况准确地向中央政府反映。

--全球贸易：特朗普称考虑动用配额和关税应对中国钢铁倾销

美国总统特朗普说，他正在考虑动用配额和关税，以应对来自中国和其他国家的倾销钢铁这一“大问题”。

--中美贸易：中国采购团购买1,253万吨美国大豆，数量为历来第二大

美国大豆出口协会表示，一个中国大宗商品进口商代表团周四签署协议采购了1,253万吨美国大豆，达成两国之间数量第二高的大豆交易。中国是全球最大的大豆买家。

--香港数据：6月底外汇基金境外资产增至33,089亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年6月底止外汇基金境外资产为33,089亿港元，较5月底增加502亿港元。

--《特写》中国金融监管之弦不再紧绷，银行业却仍如惊弓之鸟

在中国某城商行金融市场部工作的小岳最近颇为轻松。一方面，市场资金充裕，虽然资金价格处中等偏上，但仍在承受范围之内；另一方面，自5月中旬官媒发文称“不能因处置风险而发生新的风险”后，他日渐感觉到监管已回归温和。 【固定收益】

--《分析》中国央行本周超量续做MLF支撑流动性，政策预期维持稳定

中国银行间债市本周流动性稍有显紧，央行即重启逆回购并超量续做MLF，全口径净投放逾千亿稳定市场情绪。业内人士称，在M2增速连续下行降杠杆已见成效背景下，央行继续以多工具组合支撑资金面，若经济形势没有大变化，短期内货币政策预期仍将维持稳定。

--《中国债市每日综述》期现货震荡暂缺方向，等待金融工作会议等指引

中国银行间债市现券收益率先升后降，波动幅度均有限。交易员称，昨日MLF(中期借贷便利)利好兑现后，短期市场暂缺乏方向，在震荡中等待全国金融工作会议消息、二季度经济数据等更多指引。

--新债招标：中国三个月和六个月贴现国债分别获0.6亿和0.5亿追加认购

中国财政部公告，上午招标发行的三个月期贴现国债，获得0.6亿元人民币追加认购，最终发行100.6亿元；同时招标的六个月期贴现国债，获得0.5亿元人民币追加认购，最终发行100.5亿元。

--中国债市：上半年地方债发行下降因置换规模减少及主动调整节奏--财政部

中国财政部国库司巡视员娄洪表示，上半年地方债发行规模相较去年明显下降，主要是两方面原因，一是今年置换地方债发行规模同比料减少，此外半年末为减缓对市场的冲击，地方政府也主动调整了发行节奏。

【外汇】

--《人民币综述》美元独强地位动摇有利摆脱贬值预期，资产配置看好A股

英国和欧洲央行货币政策转趋鹰派、加拿大央行升息，种种现象显示美元独强时代或将过去。而人民币在外部环境向好，内有经济基本面温和改善支撑下，正进一步摆脱贬值预期。

--中国汇市：人民币兑美元早盘缩量小升暂止步6.78元，短期料仍偏强

人民币兑美元即期早盘缩量小升，但暂时止步6.78元关口。交易员称，美元指数低位持稳，市场在等待晚间美国通胀数据，以寻找后续美联储加息线索；在岸即期市场结售汇相对均衡，客盘购汇需求暂时被抑制，预计人民币仍呈偏强走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至93.34

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至93.34；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94.27。

--投行观点：人民币兑美元年内料稳定，2019年后将脱离贬值--法兴

大型投行--法兴银行中国经济师姚炜称，预计人民币兑美元汇率年内将保持稳定，今年底预测值为6.92，明年还有小幅贬值，但从2019年后将逐渐脱离贬值周期。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升至三个月新高，金融板块护盘市场观望氛围加重

中国股市沪综指小幅收升至三个月新高。分析师指出，今日大盘低开后全天维持低位震荡，金融板块继续担当护盘重任，并推动尾盘指数翻红，但成交量明显萎缩。短期股指在高位横盘整理，做多动能已经开始衰减。近日将有全国金融工作会议召开和半年经济数据公布，市场观望氛围有所加重。

--汽车产业：外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策

根据路透见到的信函内容，全球汽车制造商敦促中国推迟并放松拟议中的《新能源汽车碳配额管理办法》，他们称若按照当前提议的新政策，业者不可能做到，也会造成业务受到冲击。

--中国能源：上海石油天然气中心将探索海外石油线上交易直通车模式

中国上海石油天然气交易中心董事长李健表示，在目前现有天然气交易的基础上，未来将积极开发原油、汽油和柴油等石油产品；还将探讨建立海外石油线上交易直通车新模式。

--中国基金：瑞银资产管理获私募管理人牌照，有助拓展中国资管业务

继富达国际1月首获批中国私募证券投资基金管理人牌照后，瑞银宣布在中国的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理（上海）有限公司亦获得该牌照。瑞银资产管理成为首个同时获得中国私募基金管理人牌照和合格境内有限合伙人(QDLP)资格的外资机构。

--中港个股：万科与伙伴参与新加坡物流地产巨头普洛斯私有化计划

中国最大房企之一的万科企业表示，将与伙伴参与亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司的私有化计划，万科有望成为普洛斯的重要股东。

--企业并购：中国海航以1,900万美元从Odebrecht手中购买里约机场股权

相关企业表示，巴西综合企业Odebrecht SA的运输业务部门已完成以1,900万美元，向中国海航基础股份有限公司出售里约热内卢国际机场(加利昂国际机场)股权的交易。Odebrecht正处于一宗全球贪腐丑闻的核心。

--香港个股：正通汽车预计上半年净利增逾一倍，得益于新车销售持续回暖

中国汽车经销商正通汽车服务控股称，预计今年上半年净利同比增长一倍以上，得益于新车销售持续回暖。 （完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)