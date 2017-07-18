《路透晚报》--7月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：合理安排金融业对外开放顺序，同时监管能力必须跟得上--习近平

中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。

--中国经济：有能力延续稳中向好，关注房地产等领域非理性对外投资--发改委

中国国家发改委新闻发言人严鹏程表示，中国经济完全有能力、有条件延续目前稳中向好的发展态势；此外，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

--《综述》中国楼市继续稳步降温，一线领跌三线热度犹在

中国国家统计局最新数据显示，处于调控之下的国内房地产市场并未“大起大落”，而是延续稳步降温格局，一线房价步入小幅下行，三线楼市则热度仍在，严调控和去库存并行，目前呈现冷热有度的良好效果。

--中国经济：实现向更高形态发展要求继续利用好外资、推进开放发展--新华

新华社评论员表示，新形势下，推进供给侧结构性改革，实现经济向更高形态发展，跟上全球科技进步步伐，要求我们继续利用好外资，进一步推进开放发展，不断提高对外开放质量和水平。

--中国能源：煤炭、电力总供给充裕，今年净增煤炭有效产能约2亿吨--发改委

中国国家发展改革委表示，虽然当前煤炭、电力供应存在结构性和时段性矛盾，但总的供给能力是充裕的，今年合计可新增煤炭产能约2-3亿吨，考虑去产能因素，可净增有效产能约2亿吨左右。

--香港房地产：上半年一手私人住宅成交1,356亿港元，创半年新高--中原地产

香港大型物业代理--中原地产发表的数据显示，上半年登记一手私人住宅买卖金额1,356.11亿港元，为半年度计的历史新高；当中两大地产商--长实地产及新鸿基地产负责销售的楼盘共占499亿港元，达两者去年全年录得总额的94%。

--香港数据：4-6月失业率降至3.1%为逾三年低位，主要见于楼房修葺业

香港政府统计处公布，今年4-6月失业率为3.1%，低于上一个期间（3-5月）的3.2%，为逾三年以来低位，主要见于楼房装饰、修葺及保养业及艺术、娱乐及康乐活动业。

【金融】

--中国央行：进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，货币政策稳健中性

中国央行称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。

--中国央行：健全风险监测预警和早期干预机制，完善风险处置预案--官员

中国央行金融稳定局局长陆磊表示，央行将健全风险监测预警和早期干预机制，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，完善金融风险处置预案，防止单体局部风险演变为系统性全局风险。

--中国金融：6月央行口径外汇占款续降且降幅略扩，短期尚难恢复正值

中国6月央行口径外汇占款连续第20个月下降，且降幅较上月略有扩大。市场人士指出，虽然贸易顺差持续回升对外占提供支撑，但人民币贬值预期依然存在，季节性购汇等因素均对外占构成负面影响，预计短期尚难恢复正值。

--中国金融：去杠杆对实体经济支持力度未出现逆转--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，金融去杠杆政策调控的目的是支持实体经济，在调控的过程中，会出现一定的市场波动，但总体对实体经济的支持力度并没有出现逆转。

--中国金融：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等乱象--银监会

中国银监会表示，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险等重点领域风险；有计划、分步骤，深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

--中国金融：加速推进防范金融风险的举措，合理安排开放顺序--人民日报

人民日报发表评论称，当前金融改革的重点，是加强监管协调、补齐监管短板。对有利于保护金融消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的改革举措，应加速推进，但要合理安排开放顺序。

--中国金融：实体融资需求是金融业发展原动力，弃之将成无本之木--人民日报

中国官方媒体人民日报发表评论称，满足实体经济的融资需求，满足人民群众的金融服务需要，才是金融行业发展的原动力。舍弃这一根本，金融行业必将是无本之木，或许能够茂盛一时，但终归难以保持长久繁荣。

--中国金融：银行不良率拐点料在2019年后，债转股缓压有限--东方资产

中国四大资产管理公司之一的东方资产发布2017年不良资产市场调查报告称，当前中国银行业不良贷款率走势见顶并出现拐点的概率较小，今年不良贷款余额、不良贷款率仍有“双升”压力，未来3-5年银行业不良资产将缓慢上升，见顶时间预计在2019年或以后。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿逆回购，单日净投放1,700亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期700亿。按逆回购口径计算，单日净投放1,700亿元。此外，今日还有395亿元MLF到期收回流动性。

--中国债市动态：资金吃紧短券收益率领涨，负面消息扰动万达债继续承压

中国银行间债市流动性依旧紧张，现券延续上日尾盘弱势收益率继续上行，其中受资金面影响更为明显的短端涨幅居前，幅度约5个基点(bp)；信用债方面，因万达集团再传出负面消息，相关债券走势承压。

--中国货币市场：缴税在途资金仍偏紧，公开市场连两日逾千亿投放缓解有限

中国银行间市场资金面吃紧格局依然未见缓解，14天期限品种利率因跨月涨近30个(bp)基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场继续第二日逾千亿净投放，但因本周适逢缴税走款高峰期，叠加MLF到期等因素集中发酵，致机构轧平头寸难度加大。

--中国债市：财政部10年国债随卖收益率3.4787%，与二级水平相近

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随卖操作标的券--10年期国债最终中标收益率为3.4787%，与目前3.47%的二级市场水平相近；本次投标倍数3.63倍。此亦为国债做市支持操作中的首次随卖操作。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.6511%，10年4.1597%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债中标收益率分别为3.6511%、4.0625%和4.1597%，均高于此前的市场预测均值3.61%、4.01%和4.13%；三期债对应投标倍数为 2.76倍、3.71倍和3.15倍。

--《中国新债预测》七年续发国债加权收益率预测均值3.61%，边际3.65%

中国财政部周三将招标续发七年期国债。路透调查显示，受缴税影响资金面吃紧，债市二级收益率近两日反弹，若流动性暂无明显好转，料明日新债需求整体一般，定位亦接近二级水平，加权收益率预测均值为3.61%，边际在3.65%。

--中国信用债：东北特钢8.7亿PPN违约，重整计划草案尚未经债权人大会通过

处于重整进程中的东北特殊钢集团公告，应于周一(17日)到期兑付的8.7亿元人民币非公开定向债务融资工具(PPN)，不能按期足额兑付本息，构成实质性违约。

--中国信用债：东北特钢集团超过50万元的债权现金清偿率22.09%--市场人士

此前系列性债券违约的中国东北特殊钢集团重整计划更多细节出炉。市场人士周二透露，东北特钢集团每家债券类和金融类普通债权的债权人，50万元人民币以下的部分100%一次性现金清偿，超过50万元的部分给予一次性现金清偿或债转股的选择权；如选择一次性现金清偿，清偿率仅为22.09%。

【外汇】

--中国外汇：构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系--外管局

中国国家外汇管理局指出，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，加强事中事后监管，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，优化外商来华直接投资外汇管理服务。

--中国外汇：应加强跨境资本流动管理，理好便利化与防风险关系--外管局官员

中国外管局副局长杨国中近日撰文称，中国应认真吸取拉美债务危机和亚洲金融危机的经验教训，进一步加强跨境资本流动管理，维护国家金融安全；同时处理好便利化与防风险关系，巩固中国跨境资本流出入均衡发展的基础；并进一步深化人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。

--中国汇市：人民币兑美元早盘一度创逾半个月高位，短期仍偏强但升势料放缓

人民币兑美元即期早盘一度创逾半个月高位，中间价则小幅调整。交易员称，虽然美元指数频频下探，但实需购汇仍较多，中间价与收盘价明显偏离，限制了今日中间价表现，人民币即期汇价反弹空间亦受阻，短期虽仍偏强，但预计反弹阻力会小幅上升。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至93.12

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.05%至93.12；SDR篮子指数微跌至94.28，BIS篮子指数微跌至94.07。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指先抑后扬微收升，中小市值个股超跌反弹

中国股市沪综指先抑后扬微收升。分析师指出，在昨日中小盘股崩跌后，市场恐慌情绪有所缓解，部分中小盘股今日出现超跌反弹，激励市场人气，提振沪综指由跌转升。

--中国期市：铁矿石期货涨近6%创下近三个月来最高，受需求憧憬带动

中国铁矿石期货价格大涨近6%至近三个月最高位，因需求增长促使投机客进行大量的看涨押注，以及中国的钢厂大力生产。

--《独家新闻》中国考虑将金属巨头中国五矿和中国黄金合并--消息人士

据熟悉情况的消息人士称，随着中国政府推进国有企业整合，中国在考虑将最大的金属矿产企业之一--中国五矿集团公司与中国黄金集团公司合并。

--香港股市：收市竞价时段第二阶段将于7月24日推出，加入小型股指数成分股

香港交易所（港交所）称，收市竞价时段第二阶段将于7月24日（星期一）推出，加入恒生综合小型股指数成分股。

--中港个股：万科收购普洛斯拟至多出资34亿坡元，持有权益约21.4%

中国最大房企之一的万科企业公告称，万科拟与合作伙伴共同参与亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司（GLP）的私有化，本次收购总价约159亿坡元，其中万科出资至多34亿坡元（约合168亿元人民币），持有权益约21.4%。

--中国企业：CAA中国合资公司任命顾抒航为CEO，开拓中国娱乐与体育业务

全球最大经纪公司CAA（Creative Artists Agency）中国合资公司--CAA中国宣布，任命顾抒航为公司首席执行官（CEO），她将负责开拓中国的娱乐与体育业务。

--中国个股：美邦服饰仍看好实体零售，逐步向购物中心等新兴渠道转移

中国的年轻一代越来越习惯网络购物，对于拥有4,000家实体零售店的美邦服饰而言是一个不小挑战。公司创始人周成建表示，未来仍看好实体零售，不过公司将会调整渠道布局，逐步推进向各类购物中心等新兴零售渠道转移。

--中港个股：中集房地产分支拟引入碧桂园为战略投资者，盘活土地资源

全球最大集装箱生产企业--中集集团称，旗下房地产分支中集产城拟引入碧桂园为战略投资者，以盘活集团的土地资源。

--香港个股：复星内地子公司完成发行20亿元人民币超短期融资券

中国民营投资集团--复星国际称，其国内子公司完成发行20亿元人民币超短期融资券，以置换集团原有债务。

--香港新股：中原银行公开发售部分未获足额认购，国际配售适度超额

河南省最大的城市商业银行--中原银行股份有限公司称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分未获得足额认购，国际配售则有适度超额认购。（完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)