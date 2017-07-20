《路透晚报》--7月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《分析》把脉金融开活血化瘀药方，支撑中国实体经济行稳致远

要确保上半年远超预期的中国经济行稳致远，把脉金融并开出活血化瘀药方的中央金融工作会议，显然不仅仅是为下半年召开的十九大开篇布局先做注脚，更是为下一个五年甚至更长时间维持中国经济中高速增长的护航舰。

无论是对市场担忧的金融，地方债务风险点，抑或是仍处下行周期中的中国经济随时要应对的各种不确定性，金融工作会议都给出了明确答案：经济去杠杆，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。并提出严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。

--《焦点》中美经济对话结束后未有记者会，相关揣测推升钢铁股大涨

美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。

中国官方媒体新华社稍晚表示，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，双方同意为缩小贸易逆差进行建设性合作，拓展服务业合作领域，共同做大服务贸易蛋糕；同意扩大双方相互投资，加强宏观经济政策沟通与协调。

--中美贸易：两国在如何帮助降低美国贸易逆差方面仍有分歧--美国官员

一名美国政府官员周三表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。双方的分歧涉及美国重视的多数领域，包括中国金融服务市场准入、钢铁产能过剩、汽车贸易、中国对数据本地化的要求以及外资企业持股比例限制等。

--中美贸易：中国称双方认同贸易百日行动计划取得“重大进展”

中国驻华盛顿大使馆在声明中表示，中国和美国认同双方贸易百日行动计划取得“重大进展”，并讨论了经济合作一年行动计划。

--中国经济：猪肉价格总体有一定下行空间，但短期大跌可能不大--商务部

中国商务部表示，今年上半年猪肉价格下降，主要是由于供应的增加，下半年，猪价总体上仍然有一定的下行空间，但短期内大幅下跌的可能性不大;并称下一步将配合立法审议工作，推动外国投资法早日出台。

--亚洲经济：今明两年增长前景光明，得益于出口强劲--亚开行

亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其它消费品，亚洲制造业正受益于全球需求改善。最新的亚洲发展展望报告将中国2017及2018年经济增幅预估从之前的6.5%和6.2%分别上调至6.7%和6.4%，归因于强劲消费及出口改善。

--中国环境：上半年338个地级及以上市平均优良天数占比降至74.1%--环保部

中国环境保护部周三发布的数据显示，上半年全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为74.1%，同比下降2.6个百分点。其中京津冀地区的PM2.5浓度同比上升14.3%。

--香港数据：6月CPI按年升1.9%较前月增速略为回落，因外围价格压力仍低

香港政府统计处公布，6月综合消费物价指数（CPI）按年升1.9%，较5月份的2%升幅略为回落，反映外围价格压力仍低。

--《分析师观点》台湾6月外销订单增长远优于预期，第三季有望续成长

台湾经济部公布，6月外销订单金额较上年同期升13%，高于路透预估的年增7.55%，且连续第11个月正成长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿逆回购，单日净投放600亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期200亿。据此计算，单日净投放600亿元。

--《中国债市每日综述》资金面改善现券期货向好，短期偏暖但监管不明亦掣肘

中国银行间债市现券收益率小幅下行，国债期货震荡攀升。交易员表示，资金面紧张情况改善，激发做多人气，短期在流动性配合下料维持暖势。不过他们亦称，目前监管态度仍飘忽不定，资金转松压低收益率，但空间有限，整体仍将是震荡前行。

随着缴税结束，且中国央行公开市场逆回购持续净投放，银行间市场资金面好转。交易员表示，缴税给资金面带来的扰动告一段落，流动性较前几日有所改善，机构融入较易；虽然后期仍面临例行缴准的影响，不过历来该因素的扰动不大，流动性短期内料维持暖势。

--《中国新债预测》30年国债利率预测均值3.96%，保险需求仍有不确定性

中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，近期一级市场整体热度较高，新债定位普遍偏低且投标倍数维持较高水平，不过保险机构上月减持利率债力度较大，其对长债需求如何仍存不确定性，预计明日新债中标利率接近二级水平，均值为3.96%。

--新债招标：进出口行一年债收益率3.6023%，10年4.2190%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.6023%、4.0748%和4.2190%，对应投标倍数5.11倍、3.95倍和4.03倍。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9334%，七年4.1858%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年和七年期固息债中标收益率分别为3.9334%和4.1858%，稍低于此前的市场预测均值3.96%和4.20%；对应投标倍数为3.39倍和3.40倍。

--中国债市：加快推出三方回购等，考虑对境外机构逐步开放回购--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明表示，中国债市要创新机制再出发，加快引入安全和效率性更高流动性工具，推出三方回购和中央债券借贷机制，优化流动性风险管理；在债市开放方面，可考虑对境外机构先放开逆回购（融出资金），在控制杠杆的情况下放开正回购。

--中国债市：社会领域和农村领域产业专项债近期有望推出--发改委官员

中国国家发改委财政金融司副巡视员田原表示，目前国家发改委在抓紧研究社会领域产业专项债券、农村领域产业专项债券等新品种，预计在近期推出。

--台湾债市：台电规划年底前发行约100亿台币绿色债券--财务处长

台湾企业发债大户--台湾电力公司财务处长潘清水称,规划年底前发行约100亿台币绿色债券。

【外汇】

--中国外汇：6月银行结售汇逆差同比增逾六成，未来资本流出风险明显降低

中国6月银行结售汇逆差同比增逾六成，涉外收付款逆差规模创年内高位，不过，银行结汇规模为近两年新高。显示6、7月购汇高峰效应，叠加对外投资恢复性增长提振总体购汇需求，而银行结汇规模增长平衡了部分购汇需求。

--中国汇市：人民币收贬逾百点，市场对人民币走势分歧加大

人民币兑美元即期收贬逾百点，中间价则略调降。交易员称，由于美元指数日内反弹，加上实需购汇依然旺盛，人民币震荡走弱；但机构对人民币走势的分歧加大，客户也有结汇盘出现，短期人民币趋势料仍看好，但弹性会加大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.98

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.03%至92.98；SDR篮子指数微升至94.30，BIS篮子指数微跌至93.95。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升续创逾三个月新高，地产股领涨大盘

中国股市沪综指收升续创逾三个月新高。分析师指出，今日大盘继续冲高，以中小盘股为代表的创业板超跌反弹动力偏强，而近期强势板块因短线获利回吐压力加大，处于休整状态，当前市场领涨品种主要为金融、周期股和业绩较好的消费股，料后市股指在此类板块的带动下仍将保持强势。

--香港股市：恒指刷新两年最高收位，受科技股提振

香港股市连续第九个交易日收高，为2015年4月以来最长连续上涨期，受科技股提振。恒生指数收高0.3%，或68.05点，报26,740.21点，为2015年6月以来最高水准。

--香港热股：富力地产及融创中国股价造好，此前落实签署收购万达资产

融创中国、富力地产和万达商业正式签署资产转让协议，其中富力地产将以199.06亿元人民币收购万达77家城市酒店全部股权，作价较此前融创应付的价格低逾四成，富力今日早盘初段股价最多大涨近一成，创逾四年新高；融创中国高开6.4%后，不久股价升幅扩大至13%报19.44港元，再创历史新高。

--中国个股：中国五矿和黄金集团表示对媒体所称“合并”事宜不知情

中国五矿集团公司和中国黄金集团公司下属的上市公司周三表示，两家公司对媒体报道所述“合并”事宜不知情。此前，路透对于两家公司可能合并的报导致使相关个股股价上扬。

--汽车产业：沃尔沃计划与吉利控股组建合资公司，以共享技术

沃尔沃汽车表示，将与母公司中国吉利控股组建一家合资公司，与吉利汽车旗下其他品牌共享现有与未来的技术。根据双方达成的谅解备忘录，将与浙江吉利控股各持有合资公司的50%股份。浙江吉利另外还控股吉利汽车及新品牌领克。

--香港个股：联想集团预计PC业务2017/18财年将恢复正增长--CEO

全球最大的个人电脑(PC)生产商--联想集团董事长兼首席执行官（CEO）杨元庆预计，全球PC市场将趋于稳定，联想的PC业务2017/18财年将恢复正增长。

--中国个股：信达地产拟定向增发全购淮矿地产，预估值约78亿元

中国信达地产股份有限公司发布重大资产重组公告称，拟向中国信达和淮矿集团发行股份，购买其持有的淮矿地产共计100%股权，股权预估值约78.33亿元人民币。

--香港个股：龙光地产料上半年核心溢利升逾倍，早盘股价曾创新高

中国房地产商--龙光地产发布盈喜，预计上半年净利按年将大增超过一倍，核心溢利增幅也将多过一倍；该股早盘最多曾涨5.5%创历史新高。

--企业并购：法国Faurecia以约1.9亿欧元收购江西好帮手电子科技多数股份

法国汽车设备供应商Faurecia周三称，以14.5亿元人民币(1.93亿欧元)收购了中国车内娱乐与技术公司--江西好帮手电子科技有限公司的多数股份。

--企业并购：中国投资者可能求购巴西清洁能源资产--信件

根据路透看到对相关企业经理的信件，中国投资者可能出价求购巴西可再生能源公司Renova Energia SA的资产，以及Light SA的发电资产。(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)