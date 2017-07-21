《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：两国应有效管控经贸分歧，积极拓展互利合作--人民日报

人民日报报导称，首轮中美全面经济对话同样是一轮创新、务实、建设性的对话，中美应从两国长期关系与整体利益出发，有效管控经贸分歧、积极拓展互利合作。

--中国经济：地方改革是“难啃的硬骨头”，要建立健全改革容错纠错机制--新华

新华社发表评论员文章称，地方改革面临各种错综复杂的矛盾和难啃的硬骨头，不可能顺风顺水、轻而易举，允许改革有失误、但不允许不改革，要加大改革创新在干部考核和提拔任用中的权重，建立健全改革容错纠错机制。

--中国经济：抓好中央企业降杠杆防风险，对违规融资性贸易要“零容忍”--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会表示，将抓好中央企业降杠杆防风险，对违规融资性贸易要坚持“零容忍”，坚决严肃整治；要进一步加强监管，及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件。国资委将抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风险指导意见》。

--中美贸易：中方表示中美两国同意采取措施来削减全球过剩钢铁产能

中国表示，中美两国同意采取“积极有效的措施”来削减全球过剩的钢铁产能，希望为外界眼中不欢而散的中美经济对话制造一些积极气氛。

--中国能源：迎峰度夏将形成新用电高峰，确保电力煤炭供应稳定--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，今年迎峰度夏还将形成新的用电高峰，最困难的时候还在后面，要把困难估计得更充分一些，确保迎峰度夏电力、煤炭供应稳定。

--投行观点：野村上调香港2018年通胀预测至1.8%，反映租金上升滞后影响

投行野村发表报告，将对香港2018年消费物价指数（CPI）的预测，由原来的负0.1%上调至升1.8%，反映租金上升对CPI影响的滞后反应。

【金融】

--中国金融：新规优化中资商业银行募集发行债务、资本补充工具条件--银监会

中国银监会有关部门负责人称，《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》进一步简化了中资商业银行部分行政许可事项程序，优化了中资商业银行募集发行债务、资本补充工具的条件，此举有助于银行通过发行金融债，发挥主动负债能力，优化负债结构，降低资产负债期限错配，提升流动性风险管理水平。

--中国保险：投资人成为险企控制类股东起五年内不得转让股权--保监会

中国保监会就《保险公司股权管理办法》开始进行第二次征求意见，与上次相比，本次对保险公司控制类股东提出了更严格的要求，投资人自成为控制类股东之日起五年内不得转让所持股权，而去年底发布的第一次征求意见稿中的规定是“三年内”。

--中国保险：保险监管问题仍突出，有些制度漏洞给不良资本可乘之机--保监会

中国保监会副主席陈文辉称，当前，保险监管存在的问题仍然突出，一些公司存在发展战略不清、偏离主业的问题，少数公司还存在严重的违规经营问题，有些保险监管制度存在漏洞，给不良资本可乘之机，有些制度重复交叉甚至自相矛盾，影响监管效率，保险监管需要进一步完善。

--中国金融：二季度末房地产贷款同比增长24.2%，增速较上季续降--央行

中国央行公布的贷款投向统计报告显示，二季度末，房地产贷款余额为29.72万亿元人民币，同比增长24.2%，增速比上季末低1.9个百分点。其中，个人住房贷款余额同比增长30.8%，环比增速继续下降。

--中国经济：一季度非金融企业杠杆率升势抬头，金融部门去杠杆明显--社科院

中国社会科学院国家金融与发展实验室发布今年一季度中国去杠杆进程报告称，非金融企业部门杠杆率上升趋势有所抬头，从2016年末的155.1%升至今年一季度的157.7%，上涨2.6个百分点，超过2016年全年杠杆率2.1个百分点的涨幅。

--《台湾金融市场一周展望》基本面有望支撑台股漫步万点云端，仍观望FED结论

继日本和欧洲央行后，各方屏息观望下周美国联邦储备理事会(FED)的议息会议，台股仍有望续在万点云端游走。而时序渐入第三季电子产业旺季，基本面可望翻扬加持，只要外资资金面没有反转，台股预料仍能持稳高位。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力维稳缴税扰动，政策仍稳健中性但将动态调整

受财政缴税及地方债缴款等因素扰动，本周中国银行间市场流动性一度紧绷，央行遂顺势加大公开市场逆回购操作，单周净投放规模达5,100亿元人民币，创半年新高，以进一步抚平特殊时点资金波动，维稳意图明显，亦令后半周资金面逐步改善。

分析人士表示，二季度GDP数据彰显中国经济走势暂无忧令政策压力减缓，同时刚结束的金融工作会议定调，未来货币政策仍将与降杠杆及防风险相配合，稳健中性基调料仍无实质改变，不过配合经济稳增长及流动性变化央行还将灵活运用多种工具动态调整。

--中国债市：上清所下周起将现有利率互换集中清算产品期限延长至10年

中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)公告，为进一步满足市场成员对于人民币利率互换(IRS)集中清算业务有关功能的需求，将于下周一(24日)起，将现有的利率互换集中清算产品(参考利率为FR007、Shibor 3M)期限延长至10年。

--新债招标：中国30年国债利率4.05%远高预期，获11.5亿元追加认购

中国财政部公告称，上午招标发行的30年新发固息国债，获得11.5亿元人民币追加认购，最终实际发行总量为291.5亿元；该期国债中标利率4.05%，远高于此前市场预测均值3.96%，投标倍数1.70倍。

--中国新债：匈牙利下周三拟在银行间债市发行10亿元熊猫债，期限三年

上海清算所公告显示，匈牙利下周三(26日)拟在中国银行间市场发行10亿元人民币债券，期限三年；继韩国、波兰之后，匈牙利有望成为第三家发行熊猫债的主权国家。

--中国货币市场：资金紧势趋缓下旬流动性预期改善，隔夜利率跌幅明显

中国银行间市场早盘资金面暂仍紧平衡，不过隔夜品种供需改善，回购利率降幅明显。交易员表示，缴税冲击已过，公开市场连续净投放累加下，7月下旬资金面预计趋稳。

--中国债市动态：现券期货弱势盘整，监管担忧仍在行情料震荡为主

中国银行间债市流动性延续偏暖态势，不过现券收益率开盘略下行后便反弹，早盘尾段基本与上日持平，国债期货亦高开低走。交易员称，资金改善助力盘初收益率低开，不过包括监管细则在内的诸多不确定性依然存在，在无明显外力推动下，现券还将是震荡行情。

--《台湾新债预测》两年公债106/7期得标利率料在0.49-0.53%，较上次明显走低

- 台湾央行周一(24日)将代财政部标售两年期公债106/7期。路透调查结果显示，两年公债得标利率料在0.49-0.53%，较前次两年券标售利率--0.6080%明显走低。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘升幅明显收窄，实需购汇限制反弹空间

人民币兑美元即期早盘高开低走升幅明显收窄，中间价则创九个月新高。交易员称，近日美元指数仍偏弱，但实需购汇确实不少，明显限制人民币反弹空间；另外部分机构也猜测美元短期续跌空间有限，尝试投机购汇，不过中期看人民币料仍有升值空间。

--人民币衍生品：境内美元掉期长端续下移，后半周中资大行卖压减轻

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续下移。交易员称，前半周中资大行继续在掉期长端卖压很重，一年期掉期快速下探至半年低位，明显偏离利率平价水平；周四和周五随着中资大行卖压减轻，市场买盘迅速增加，掉期长端回吐部分跌幅。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.91

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.07%至92.91；SDR篮子指数微跌至94.13，BIS篮子指数微跌至93.84。

--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均反弹，实际汇率半年跌3.3%--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数升0.23%至118.76，结束此前连续四个月跌势，上月修正后为降0.72%；另外，6月人民币名义有效汇率指数升0.48%至115.88，结束连五月下降，上月修正后为降0.50%。

--台湾汇市：6月台币实质有效汇率指数为108.2，自逾10年高位回落--BIS

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，6月台币实质有效汇率指数为108.2，自上月的逾10年高位回落，但仍低于韩元的112.32。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌，连续上涨后小幅震荡进行技术性整理

中国股市沪综指缩量收跌终止三连涨。分析师指出，今日市场小幅震荡，指数大部分时间在前日收盘点位下方运行，中小盘股表现略强于大盘股，整体表现出深强沪弱的格局。盘中热点相对散乱，商贸、白酒、汽车和建筑装饰板块领涨。短期看，预计沪综指经过充分整理消化后，选择冲击前期3,300点高点的概率较大。

--《独家新闻》美国加强控制外资收购，中国海外并购潮遇挫

知情消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的反对数量预示前景不妙。

--《独家新闻》美国银行卡企业未来几个月将申请在中国运营执照--消息

三位知情人士称，包括美国运通、万事达卡和Visa在内的美国支付卡企业，准备在几个月内提交在中国运营的许可证请求。

--《财经洞察》中企海外投资“有控有扶”，政策频繁转向或增加企业决策难度

监管层对中国企业海外投资的策略悄然转向，符合国家产业政策的项目已经可以在快速审核之后购汇出境。不过，目前中国企业和居民海外配置资产需求高涨，加上美国仍在加息缩表的大周期内，未来一两年人民币贬值压力仍存，这都意味着中国国际收支平衡将持续承压。在这样的背景下，“有控有扶”应该是下一阶段监管层对待海外投资的一致态度。

--中国证券：鼓励支持开展PPP项目资产证券化业务,实行专人专岗负责--深交所

中国深圳证券交易所表示，鼓励支持PPP项目公司、项目公司股东、项目公司其他相关主体及相关中介机构依法积极开展PPP项目资产证券化业务，将在项目挂牌阶段实行专人专岗负责，提升挂牌手续办理效率。

--中国企业：109家中企上榜世界财富500强，阿里巴巴和腾讯首次入榜

据财富中文网数据，在新公布的《财富》世界500强榜单中，大中华区的上榜公司数量连续第十四年增长，今年达到了115家。其中中国（含香港，不包括台湾地区）为109家企业，阿里巴巴和腾讯首次名列这张基于营业收入排列的知名榜单。

--投行观点：下半年中国海外并购保持活跃，国企与私募基金成主流--瑞银

投行瑞银称，预期今年下半年中国海外并购保持活跃，并以国有企业与私募基金为主要驱动力。

--中港股业绩：海通证券上半年净利同比降5.5%至40亿元，业绩增长较首季退步

中国大型券商--海通证券业绩快报显示，上半年实现净利润40.28亿元人民币，较上年同期下降5.54%，较其首季同比近三成的业绩增长出现退步。

--香港个股：大昌行斥资逾9.2亿元收购浙江三家奔驰及奥迪经销店

香港汽车及消费品分销商--大昌行集团宣布，将以总价约9.21亿元人民币，向两名独立第三方分别收购两家位于浙江的奔驰经销店，及一家位于浙江的奥迪经销店。

--香港个股：理文造纸料中期净利同比增逾五成，受产品价量俱升带动

中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司发出盈喜，料上半年净利同比将增长超过五成，主要因产品销量及价格上升。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)