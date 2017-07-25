《路透晚报》--7月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年工业平稳增长向好有望继续保持，VPN一事受关注

中国工业和信息化部新闻发言人郑立新表示，确保下半年工业平稳增长的好势头将进一步巩固，预计下半年有望继续保持工业平稳运行，但结构性矛盾依然突出，仍需着力解决工业运行中可能出现的一些新情况和新问题。

而有关中国国内VPN供应商已经停止运作一事，也成为国新办新闻发布会上的热点问题并被外媒屡屡问及。对此工信部发言人张峰称，主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理，对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

--中国经济：加强金融监管协调，稳定房地产市场加快建立长效机制--政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

--中国经济：将呈现“前高后稳”，全年增速料为6.8%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全可以实现全年预期增长目标。

--中国经济：政府参与的新建污水、垃圾处理项目将全面实施PPP模式--财政部

中国财政部近日发布通知称，中国政府参与的新建污水、垃圾处理项目将全面实施政府和社会资本合作(PPP)模式，同时有序推进存量项目转型为PPP模式。

--《分析》中国用电需求点燃煤价一波急升后，料将重返长线跌势

在中国庞大用电需求推动下，煤炭价格飙升至八个月高位，但这可能是煤价中长期跌势的短暂插曲，预料今年稍晚涨势就会消退。

基于政策鼓励使用污染较低的天然气及再生能源，投资人普遍预期煤炭使用将渐渐没落，但煤炭业的短线走势却上演了一场咸鱼翻身。

--中国房地产：上海租赁宅地全国首拍，政府平台公司独家入围底价成交

据上海证券报报导，周一下午由上海首推的两幅纯租赁居住用地到了挂牌截止期。虽有34家房企交了竞买申请书，但两幅地块最后却分别只有一家竞买企业通过资格审查并提交了竞买保证金，两家政府平台公司在无人竞争的情况下，实际上已以底价摘得这两个地块。

--香港房地产：第二季市民置业意欲降，有兴趣置业比例创一年最低--调查

花旗银行公布的调查结果显示，经过连续三季上升后，香港市民的置业意欲于今年第二季回落，比例降至近一年前的水平。此外，认为楼价会在未来12个月下跌的受访者比例，自2016年第一季起连续四季下跌后首次回升，13%受访者认为楼价会有下跌趋势。

--台湾经济：今年成长率预估上修至2.08%，CPI年增率下修至1.05%--台经院

台湾民间智库--台湾经济研究院表示，今年经济成长率预估略上修至2.08%，消费者物价指数(CPI)年增率下修至1.05%。

--路透调查：台湾第二季经济成长率概估料回落至2.10%，景气复苏脚步放缓

台湾主计总处将于周五(28日)公布第二季经济成长率概估值。路透调查显示，第二季经济成长率料达2.10%，较第一季的2.60%略为走弱，景气复苏脚步放缓。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期400亿。据此计算，单日投放量完全对冲到期量。

--中国货币市场：流动性稍改善仍偏紧，七天跨月资金供应紧俏

中国银行间市场资金面稍显改善，但整体尚未脱紧平衡态势。部分中小银行及非银机构仍现结构性紧张，此外七天回购今天已能跨月，需求较大而供应较为紧俏，利率因此攀高。

--中国债市动态：现券收益率微幅上行，一级平稳国开债招标不脱预期

中国央行公开市场周二未延续单日净投放，早盘银行间债市现券收益率小幅上行，随后出炉的一级国开债投标结果平稳则助缓二级情绪。交易员称，债市短期仍缺交投方向，继续观望资金面变化。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.5506%，10年4.1492%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.5506%、4.0428%和4.1492%，除一年期略低于此前的市场预测均值的3.59%外，五年和10年基本符合市场预测的4.05%和4.15%；三期债对应的投标倍数为3.21倍、3.81倍和3.36倍。

--中国债市：X-Swap平台新增五年期以上IRS首日成交32笔，金额6.4亿元

中国全国银行间同业拆借中心周一稍晚公告称，X-Swap平台当日新增五年以上期限的人民币利率互换(IRS)集中清算合约，推出首日新合约交投活跃，共成交五年以上期限利率互换32笔，合计6.4亿元人民币，其中七年期限3.6亿元，10年期限2.8亿元。

--中国信用债：大连机床集团称15机床MTN001下周一付息存不确定性

已连续发生债券违约的大连机床集团周二公告称，其发行的2015年度第一期中期票据15机床MTN001应于本周日(30日)支付利息，遇节假日顺延至下周一(31日)。由于受流动资金周转困难影响，该期中票付息存在不确定性；公司正在积极想办法筹措资金。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘震荡小升，短期分歧较大但中期仍偏强

人民币兑美元即期早盘小幅低开后震荡小升，中间价则暂时脱离九个月新高。交易员称，人民币上行至6.75元附近后市场对短期后市走势判断出现分歧，关注本周美联储议息决议，短期走势应更关注外部环境变化。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.72

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.01%至92.72；SDR篮子指数微升至93.92，BIS篮子指数微升至93.64。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收跌工行创九年半新高，热点轮动过快观望者居多

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，尽管昨日大盘创出近三个半月新高，但主要是依赖银行股提振，今日大型银行股走势仍坚挺，其中工行A股创出九年半新高，不过其他热点板块轮动过快，投资者观望居多，大盘整日维持窄幅震荡走势。

--中国企业：海航集团公开信披露股权架构，慈善基金会成其控股股东

近年来在全球频繁并购、但股权架构颇为神秘的中国海航集团周一稍晚透过公开信披露其股权架构，分别注册在中国和海外的两只慈善公益基金会合计持有海航集团52.25%股权，为后者控股股东。

--路透专访：中国海航集团CEO谭向东否认该公司遭银行收紧信贷的报导

中国海航集团首席执行官谭向东反驳了有关公司面临银行业者和监管部门巨大压力的媒体报导，尽管公司并购交易步伐有所放缓。谭向东周一接受路透专访时表示，海航与包括摩根大通、瑞银和摩根士丹利在内的主要往来银行关系紧密牢固，部分媒体称有些银行对海航收紧信贷的报导与事实不符。

--《分析》中国船厂进军邮轮市场，欧洲同业心慌

中国船厂开始进军邮轮市场，以满足国内对于邮轮度假日益增长的需求。这可能威胁欧洲船厂在这个规模达1,170亿美元产业的主导地位。

中国政府已将邮轮制造列为《中国制造2025》的一项重要目标，以升级国内制造业和支撑船厂就业。中国国内对于邮轮旅游的需求每年增长达30%。

--中国能源：今年中国原油进口量将突破4亿吨--中石化副总裁

中石化副总裁张海潮称，中国今年的原油进口将超过4亿吨，因低油价及国内产量下滑促进海外采购。

--香港个股：融创中国先旧后新配售2.2亿股，集资逾40亿港元

上周落实向万达商业收购文旅项目的中国房地产商--融创中国宣布，以先旧后新方式配售2.2亿股股份，相当于经扩大后已发行股本约5.33%，集资约40.33亿港元，所筹资金将用作一般营运资金。

--香港热股：好孩子拟3.6亿美元收购大股东母婴用品业务，股价曾涨逾一成

中国儿童耐用品公司--好孩子国际宣布，将以3.6亿美元（约28.12亿港元）向大股东兼主席宋郑还收购母婴护理用品及服装产品业务，其中约三分之一的代价将以现金方式支付，余额则由公司以发行新股方式向卖方支付。(完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)