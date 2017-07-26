《路透晚报》--7月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《综述》中国强化金融监管将成常态，设定好监管的“度”至关重要

中国金融资管当前存在的资金“脱实入虚”、在金融体系“空转”等乱象，既是市场主体受利润驱动行为所致，但也跟监管体系不协调直接相关。业内专家认为，中国改革分业监管体制已成共识，强化金融监管亦将成为未来一段时间的常态。不过，监管和创新之间应当形成一种动态平衡，设定好监管的“度”，更有助于倒逼资管机构回归业务本源。

--《焦点》美国官员称美方可能很快就对朝鲜展开最新制裁，剑指中国实体

一位美国资深官员周二表示，预计美国可能很快就会进行旨在抑制朝鲜武器计划的最新制裁，其中包括针对中国金融机构的举措。在被问及预期何时会有这类制裁，以及它们是否可能会在30天内推出时，美国国务院代理亚太助理国务卿董云裳(Susan Thornton)在参议院下属委员会的听证会上表示：

“我们一直在考虑我们认为有违反情况的实体新名单...我想你们很快就会看到结果，答案是肯定的。”

--中国政策：年底前央企需完成公司制改革，要防止国有资产流失--国务院

中国国务院办公厅近日印发关于中央企业公司制改制工作实施方案的通知称，2017年底前，国有资产监督管理委员会监管的中央企业（不含中央金融、文化企业）全部改制为有限责任公司或股份有限公司。改制过程中要防止国有资产流失，完善金融支持政策，落实金融债权；并加强对改制全流程的监管，严禁暗箱操作和利益输送。

--中国金融：6月末小额贷款公司贷款余额9,608亿元，上半年增加313亿--央行

中国央行称，截至6月末，全国共有小额贷款公司8,643家，贷款余额9,608亿元，上半年增加313亿元。

--中国能源：预计今年电力直接交易电量规模同比增约50%--发改委官员

新华社周二晚间援引国家发改委经济体制综合改革司巡视员王强称，截至今年上半年，中国各地签订电力直接交易年度、月度合同以及交易平台集中交易电量累计9,500亿千瓦时左右，预计全年电力直接交易电量规模约1.2万亿千瓦时，同比增长约50%。

--中国金属：政府考虑从2018年底开始禁止废铜进口--通知

中国有色金属工业协会下属的再生金属分会周二引述一项通知称，中国可能从2018年底开始禁止进口一些金属废料，包括废铜。这可能推动中国的精炼铜进口量增加。

--中国能源：6月末商业原油库存环比增长4.2%--新华OGP

新华OGP称，中国6月末商业原油库存环比增长4.2%，6月末成品油库存环比增长0.5%。新华OGP并未提供具体库存规模。

--香港房地产：港大研究指填海有效增辟土地，建议政府收回新界私人闲置土地

香港大学发布的研究指出，填海工程为历来香港增辟新土地最有效的方法，建议政府应以大规模填海作为复兴增辟土地的动力以及长期规划发展策略，并应把合适的郊区及市区外围土地，改变为具良好设计的城市划区。

--台湾贸易：美国贸易代表署(USTR)官员访台，进行经贸工作会谈

台湾经济部贸易谈判官员表示，今日起与美国贸易代表署(USTR)官员率领的访问团会面，预料双方将就美国与台湾之间的经贸交流进行盘点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元逆回购，完全对冲当日到期量

中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期500亿。据此计算，单日投放量连续第二日完全对冲到期量。

--新债招标：中国三年新发国债利率3.46%，略低预测均值--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标新发行的三年期固息国债 ，中标利率为3.46%，略低于此前3.48%的预测均值；该期债边际中标利率为3.49%，投标倍数3.86倍；获得2.8亿元人民币的追加认购，最终发行总量为322.8亿元。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.0546%，五年4.0833%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年两期扶贫专项金融 债，中标收益率分别为4.0546%和4.0833%，投标倍数为2.38倍和3.01倍。

--中国债市动态：现券收益率涨幅收窄，公开市场仍仅对冲到期令情绪谨慎

中国债市早盘现券、期货、利率互换均走弱，不过相对昨日盘后高点，活跃券收益率涨幅略有收窄。交易员表示，央行公开市场连续两日逆回购操作精准对冲到期，令市场谨慎情绪不改。

--中国货币市场：资金面续趋缓但未脱紧平衡，非银跨月品种拆借价格仍高

中国银行间市场早盘资金面继续向好改善，但整体仍处于紧平衡状态。交易人士表示，央行公开市场连续第二日零投放，不过大行供给还算稳定，流动性整体较上日略有好转，惟质押信用债的非银机构跨月拆借价格仍旧居高不下。

--《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.98%和4.21%

中国国家开发银行周四将招标增发三年、七年期固息债 。路透调查显示，今日资金继续改善，一级国债招标结果显示需求良好，且明天招标规模较 低，惟招标期限可能给需求带来一定不利影响，预计明日需求尚可，定位将略低于二级，预 测均值分别落在3.98%和4.21%。

--中国债市：深交所政府债发行系统获批启用，四川省首个尝鲜

中国财政部近日正式批复同意启用财政部深圳证券交易所政府债券发行系统发行地方政府债券，而四川省将成为首个在深交所发行地方债的省份。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，关注美联储声明缩表线索

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅下行。交易员称，美元指数探底企稳，给实需购汇逢低买进美元机会，但汇价在探底6.76元附近时亦有大行结汇，市场结售汇大体均衡，除非美联储态度明显鹰派，人民币每次贬值仍是结汇的时机。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至92.77

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.05%至92.77；SDR篮子指数微跌至93.9，BIS篮子指数微升至93.7。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市微升，大型银行股依然坚挺但跟风欲望不强

中国股市沪综指收市微升。分析师指出，大型银行股今日走势继续坚挺，不过保险等前期热门股走势偏弱，其余热点比较分散，难以对市场人气有效提振，股指呈区间震荡，尾市由跌转升。

--中国证券：将切实加大发行质量审核力度，保持IPO常态化--证监会

中国证监会官网显示，近日召开的全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会提出，下一步证监会将切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行（IPO）的常态化。

--中国能源：国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系

国有石油贸易公司中国国际联合石油化工公司一位高管周二称，将与地方炼油企业发展“真正强有力”的关系，尽管这些地方炼油企业对联合石化的母公司兼亚洲最大炼油厂--中国石化构成的挑战越来越大。

--路透基点：小米获得10亿美元再融资，规模高于最初计划--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能 手机制造商小米获得10亿美元三年期再融资。该交易在一般分销阶段获得 17家银行的积极回应。

--香港个股：碧生源拟将北京商业项目证券化，并在中国发起类REITs计划

从事保茶产品及减肥药生产的碧生源控股宣布，董事会已决议批准将集团一项位于北京市的商业物业证券化，并在中国发起类REITs计划，估计可募得约3亿元人民币净额。

--企业并购：香港长江基建出价逾45亿欧元，竞购德国依斯塔--消息人士

知情人士对路透称，香港长江基建(CKI)出价逾45亿欧元(52亿美元)竞购德国计量和能源管理集团依斯塔(Ista)，被视为领跑者。

在德国挥出的这漂亮一击，可望为长江基建的投资人带来回报。而且看起来也是个合理的价钱。对于成本相当敏感的公用事业正在推升智能电表的需求。对于智能电表行业的估值也是普遍偏高。

--中国个股：江粉磁材拟定增并购手机部件厂商领益科技，后者估值207亿

中国广东江粉磁材股份有限公司周二晚间公告称，拟以定向增发股份的形式，并购国内手机零部件厂商领益科技，标的公司估值高达207.3亿元人民币。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)