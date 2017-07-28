《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：实施好更积极有效的财政政策，坚决遏制隐性债务增量--财政部

中国财政部表示，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策；积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

--中国就业：6月底城镇登记失业率3.95%，处于近年来最低水平-人社部

中国人力资源和社会保障部称，今年上半年就业的良好态势得到延续，6月底城镇登记失业率3.95%，环比下降0.02个百分点，同比亦 降0.1个百分点，处于近年来最低水平。

--《分析》美企上半年在华并购额降至14年最低，贸易关系紧张作祟

今年上半年美国企业在中国的并购交易额降至14年来最低，受制于两国贸易关系紧张以及中国政府监管方面的不确定性。汤森路透数据显示，在截止到今年6月30日的六个月，美国公司参与的在华并购交易金额较上年同期的7.71亿美元下滑32%，降到只有5.23亿美元；较2015年上半年的40亿美元更是锐减87%。

--中国房地产：山东符合条件租房人将享基本公共服务，无锡推出租房落户

中国多地陆续推出鼓励住房租赁市场发展的新政，山东省住建厅提出，建立健全购租并举的住房制度，租房人办理居住证后享有义务教育、医疗等基本公共服务；江苏省无锡市则增设租赁住宅落户政策。

--《焦点》随着经济改善，中国柴油需求今年料将恢复增长

中国柴油需求继2016年出现10多年来的首次萎缩之后，今年将再次实现增长。交易员和分析师表示，这是因为这个全球第二大经济体显现增长迹象。

--《分析师观点》台湾第二季GDP成长率概估符合预期，央行今年料维持利率不变

台湾主计总处公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长2.1%，一如市场预估，为连续第五季呈现正成长。

--台湾数据：6月景气信号连三月呈黄蓝灯，景气恐朝向低迷--国发会

台湾国家发展委员会周四稍晚表示，6月景气对策信号综合判断分数较上月增加1分至21分，但灯号已是连续三个月呈黄蓝灯，目前景气领先、同时指标续呈下跌，未来景气变化将密切关注。

--《台湾金融市场一周展望》台股陷月线高档盘整，屏息以待苹果财报出炉

由于下周国际智能手机大厂--苹果将公布财报及展望，台湾股市本周观望气氛转浓，下周料延续高档盘整格局。分析师称，外资转进中小型股，大型权值股较无表现，难以拉抬大盘，暂先观察月线10,400点能否守稳，并静候苹果财报及美国重要数据等变数厘清。

--台湾气象：中央气象局发布轻度台风“尼莎”海上陆上警报

台湾中央气象局发布轻度台风“尼莎”(NESAT)海上和陆上台风警报。目前台风中心在花莲东南方海面，向西北移动，对台湾东部、东南部陆地构成威胁。

【固定收益】

--《分析》中国央行连三周净投放护航月末流动性，货币政策仍稳字当头

尽管缴税高峰期已过，但月底前资金面仍显偏紧，中国央行公开市场本周继续护航月末流动性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1,415亿元人民币，已连续三周净投放。而回顾7月公开市场操作过程，央行“削峰填谷”思路仍十分清晰，货币政策基调依旧稳字当头。

分析人士指出，上半年金融降杠杆初现成效，M2（广义货币供应量）增速连创新低，监管压力也有所放缓，此外市场普遍预期下半年经济增速可能小幅放缓，货币政策应不会再现上半年边际偏紧态势；不过官方近期多次强调降杠杆仍是长期过程，因此政策基调转松亦无基础。

--中国债市动态：现券收益率变动有限，月末资金仍紧压制交投情绪

中国银行间债市早盘现券收益率变化有限。交易员指出，月末资金面改善不大，债市无方向震荡仍在持续，机构交投动力不足，继续观望经济数据及特别国债的续做消息等。

--中国货币市场：月末隔夜和七天仍供不应求，公开市场小幅投放呵护预期

中国银行间市场早盘资金面平衡中仍略偏紧，月末隔夜和七天期品种均供不应求。交易人士表示，虽然央行公开市场小幅净投放，大行亦平稳供给，但相较月末旺盛需求仍显不足，机构仍难轻易轧平头寸。

--中国票据市场：转贴利率持续下行，接近机构负债成本线续降空间受限

中国票据市场转贴利率本周继续下行，跌幅较上周更为明显。尽管临近月末资金面仍偏紧，不过市场普遍预期跨月后流动性将转暖，而且银行整体规模均较为宽松，加之票源仍相对有限，转贴利率因此持续滑落。

--机构观点：预期今年中国离岸美元债发行量可达去年两倍--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）发表报告，预期今年中国离岸美元债发行量持续增长，并可达去年的两倍。报告指出，中国企业离岸融资成本略有上升，尤其是房地产企业，其融资成本于所有期限及评级均是最高，而金融与非金融行业利差仍然处于较小水平。与其他行业相比，唯独属于高收益级别的其他企业资金成本有所下降。

【外汇】

--《人民币综述》汇率形势趋稳，临时性资本管制措施或可渐进调整

今年6月以来，伴随着美元指数疲弱和人民币两度强势拉升，人民币贬值压力已经明显缓解，企业结汇意愿也有所上升。而市场对汇率走势的预期也出现明显分化；“双向波动”已经初见端倪，当前或许是渐进调整临时性资本管制措施的一个时机。

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，暂时脱离逾九个月高点。交易员称，美元指数探底反弹，此前人民币多头也顺势减仓离场，但6.75元附近结汇意愿再度显现；因市场普遍预期美指中期仍继续承压，因此逢高结汇料会延续，人民币仍值得看好。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线走势趋平，人民币走升令远期购汇减少

中国境内美元/人民币掉期曲线本周走势趋平。交易员称，尽管掉期长端已经明显低于利率平价水平，但由于人民币近期走升，远期购汇和套期保值的需求减少，掉期长端向上的动力不足，且中资大行卖压不大，二者基本相抵。

--中国外汇：进一步促进跨境贸易投资便利化，提高服务实体经济水平--外管局

中国国家外管局近日举办了2017年分局长高级研修班，对当前国内外经济金融形势和外汇形势进行了分析，指出将进一步促进跨境贸易投资便利化，全面提高外汇管理服务实体经济的效率和水平，依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，支持贸易新业态发展。

--离岸人民币：6月人民币在国际支付中占比升至1.98%，排名保持第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，截至2017年6月，人民币支付金额占全球支付额的1.98%，排名保持第六，低于2016年6月的第五位排名及2.09%的份额；不过环比继续增加，2017年5月人民币在国际支付中的使用占比1.61%，排名亦为第六。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数升至92.74

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.11%至92.74；SDR篮子指数微升至93.89，BIS篮子指数微升至93.63。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创三个半月新高，消费及钢铁、有色等周期性板块领涨

中国股市沪综指连三日小升，创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘整体维持震荡整理，沪综指围绕3,250点上下波动，中小盘股整体走势比较沉闷，消费及钢铁、有色等周期性板块则领涨。短线看，大盘经充分消化整理后仍有望冲击3,300点。

--中国个股：乐视网创始人贾跃亭新增被轮候冻结股份35.85亿股，因财产保全

最近风波不断的乐视网周四晚间公告称，创始人贾跃亭新增被法院轮候冻结股份数量35.85亿股，占公司总股本179.72%，主因贾跃亭为乐视手机业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。

--企业并购：长实地产联手长江基建收购欧洲能源管理商ista，作价45亿欧元

由亚洲富豪李嘉诚掌控的长实地产宣布，联手同系长江基建收购欧洲能源管理综合服务供应商ista Luxemburg GmbH（依斯塔），最高财务承担合计45亿欧元（约414亿港元）。

--香港个股：旭辉控股拟向中国平安增发股份，将积极寻求战略合作机会

中国房地产商--旭辉控股称，计划向中国第二大寿险公司中国平安增发股份，双方将积极寻求战略合作机会。旭辉控股同意按每股3.5港元发行及配发5.45亿股股份予平安投资管理人，涉资约19亿港元。交易完成后，平安的持股比例将由2.94%升至10.12%。

--中股业绩：贵州茅台上半年净利同比增长27.8%至112.5亿元人民币

中国白酒龙头企业--贵州茅台周四稍晚公布半年报显示，上半年实现净利润112.51亿元人民币，同比增长27.81%，增速略高于一季度。

--美股业绩：星巴克对中国进行长期投资，因美国市场疲软

全球最大咖啡连锁店星巴克的新任执行长Kevin Johnson表示，公司正在对中国进行长期投资，因担心处于主导地位的美国市场成长降温。

--美股业绩：百度第二季获利跳增83.5%，股价盘后大涨

中国互联网公司百度公布季度获利成长83.5%，在去年因遭中国监管当局调查导致核心广告业务受冲击后，该公司展现复苏迹象。百度在美国市场的股价在周四盘后大涨6.9%至215美元。

--香港房地产：未来3-4年私人住宅潜在供应9.8万个，续创纪录新高--政府

香港运输及房屋局发表的数字显示，截至6月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.8万个，续创有纪录以来新高。

--中国黄金：今年上半年黄金产量206.54吨，同比下降9.85%--人民网

中国官方媒体人民网周五报导援引中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年，国内累计生产黄金206.542吨，与去年同期相比，减产22.560吨，同比下降9.85%。

--中港个股：兖州煤业子公司兖煤澳洲拟与嘉能可合资运营HVO煤矿资产

中国主要煤炭生产商--兖州煤业周四晚公告，子公司兖煤澳洲将向嘉能可转让HVO(Hunter Valley Operations)部分权益，双方最终持股比例分别为51%和49%，共同对HVO相关煤矿资产进行管理。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)