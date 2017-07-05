《路透晚报》--7月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--中国数据：6月财新服务业PMI降至51.6，为逾一年来次低水准

中国6月财新服务业PMI再度放缓，降至逾一年次低水准；其中，新业务指数创13个月低点。而受服务业减速拖累，当月财新中国综合PMI亦创一年以来最低。

--中国经济：转向常规价格型货币政策调控框架条件逐步成熟--央行官员

中国央行货币政策委员会秘书长温信祥和央行货币政策司副处长张双长撰文称，随着近年来中国金融市场发展，数量型调控工具的有效性有所下降，市场利率调控和传导机制不断健全，转向以价格型为主的常规货币政策调控框架已日趋必要，条件也正在逐步成熟。

--中国反腐：福建省原省委副书记、省长苏树林严重违纪被立案审查--中纪委

中国中央纪委监察部网站公布，对十八届中央委员，福建省原省委副书记、省长，中石化集团原党组书记、总经理苏树林严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和开除公职处分。

--香港数据：6月PMI回升至51.1，受新订单及产出增加带动--日经

经季节调整后，6月份日经香港采购经理指数(PMI)为51.1，高于5月的50.5，显示私营经济进一步好转。最新PMI数值与4月份的近期高位看齐。

--《分析师观点》台湾6月CPI年增率略高预期，上半年仅0.67%今年料难升息

台湾主计总处公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.0%，略高于市场预期的升0.87%。此为五个月来高位，前高是1月的升2.24%。

--表格：台湾6月末外汇存底4,419.43亿美元创新高，月增0.38%--央行

台湾央行公布，6月末外汇存底为4,419.43亿美元创新高，较上月增加0.38%。央行称，6月外汇存底增加，主要是外汇存底投资运用收益，以及欧元等货币 对美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--中国央行：实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定

中国人民银行发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

--中国央行：宏观审慎管理职能应赋予某决策机构，确定其政策目标和权力--专栏

中国人民银行发布中国金融稳定报告2017称，虽然各国宏观审慎政策框架的差异说明并没有一个“放之四海而皆准”的模式，但目前公认，应该将宏观审慎管理职能明确赋予某一决策机构，确定其政策目标和权力。许多国家的经验表明，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。

--中国金融：央行报告详述宏观审慎政策框架，给金融体制改革带来指引

中国央行在2017年中国金融稳定报告中详述宏观审慎管理以及中国的实践，其在有关专栏提到，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。这明确强调了央行应在宏观审慎政策管理处于主导位置，给备受关注的中国金融体制改革方向带来指引。

--中国央行：经济运行有望保持在合理区间，物价和就业都将相对稳定--年报

中国央行发布2016年年报称，中国经济运行有望保持在合理区间，经济长期向好的基本面没有改变；国内物价并不具有持续较快上涨的基础，物价走势和就业都将相对稳定。

--中国央行报告：总体看MPA在促金融机构稳健审慎经营等方面发挥重要作用

中国央行发布2016年年报，并以专栏形式介绍了宏观审慎评估体系，总体来看，MPA在促进金融机构稳健审慎经营、维护市场秩序等方面发挥了重要作用。表现在进一步强化了以资本约束为核心的稳健经营理念，金融机构补充资本的意愿有所提升；维护了市场利率定价秩序，金融机构存款定价更趋理性；有效缓解了金融机构通过腾挪资产等手段造成统计失真、调控失效的状况。

--中国金融：推进金融业供给侧结构性改革，维护实体与金融发展平衡--专家

中国央行金融研究所所长孙国峰撰文指出，在实体经济供给侧结构性改革已取得初步成效背景下，有必要推进金融业供给侧结构性改革，因金融业单靠“量”的扩张已无法满足实体经济多层次、多元化、多类型的金融需求，且“量”的过度扩张还会导致经济结构不平衡加剧、催生金融风险隐患等问题。

--中国金融：截止一季度末银行业资产托管规模同比增34%至127万亿元--协会

中国银行业协会称，截至今年第一季度末，中国银行业资产托管规模达126.61万亿元人民币，同比增长34.06%，托管资产占金融机构存款总量的比重，以及占银行业总资产比重呈现逐年上升态势。

--中国保险：将细化商业养老险资金重点投资领域规则，强化资质管理--保监会

针对中国国务院提出加快发展商业养老保险，保监会副主席黄洪称，保监会将细化商业养老保险资金重点投资领域的业务规则，协调制定投资支持政策，完善风险保障机制，为商业养老保险资金服务国家战略、投资重大项目、支持民生工程建设提供绿色通道和优先支持。

--中国基金：华人文化完成美元二期基金募集，募资额达6亿美元上限

中国专注于科技和传媒投资的私募基金--华人文化产业投资基金宣布，已完成美元二期基金的募集，募资总额超过5亿美元目标规模，达到目标上限6亿美元。

--中国金融：全国金融工作会议7月14日召开，讨论加强监管协调--华尔街日报

道琼斯旗下华尔街日报援引消息人士称，中国将于7月14日（下周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

【固定收益】

--中国公开市场：连续九日无操作流动性总量仍较高，单日净回笼900亿元

中国央行公告称，近期银行体系流动性充裕，对冲金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，今日不开展公开市场操作；这也是央行连续第九日暂停操作。据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。

--新债招标：中国一年续发国债获1亿元追加认购，10年获1.6亿元追加

中国财政部公告称，今日招标续发行的一年期固息国债，获得1 亿元人民币追加认购，最终发行量为321亿元，加权中标收益率3.4629%，投标倍数为2.27倍 。同时招标续发的10年期国债获追加1.6亿元，最终发行量为321.6亿元，加权中标收益率3.5661%。

--中国货币市场：资金供给充沛减点融出普遍，关注近期转债发行扰动

尽管中国央行公开市场继续暂停逆回购，单日净回笼900亿元人民币，但银行间市场资金供给仍十分充沛；今日虽还是例行缴准日，对宽裕流动性影响亦甚微，市场上回购利率减点融出现象较为普遍。

--中国债市动态：国债期货小涨现券情绪稍改善，10年国债招标结果亦走低

中国银行间债市现券情绪略显改善，一二级同步向好，国债期货小涨。交易人士表示，资金面愈发宽松，机构买盘稍增助推现券收益率小幅下行，一级10年国债招标结果亦低于预期，投标倍数创该品种一年来新高，但经济基本面等不确定性仍令做多情绪受限。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小幅反弹，分红购汇虽多但料仍易升难贬

人民币兑美元即期早盘小幅反弹，中间价则连三日回落。交易员称，早盘美元指数小幅回调，大行顺势推高人民币汇价，由于7月是企业购汇分红高峰期，这对人民币会带来一定压力，但大行希望进一步打消市场的购汇预期，人民币料仍呈易升难贬走势。

--中国人事：国务院任命张新、陆磊为国家外汇管理局副局长

中国人力资源和社会保障部网站称，国务院任命张新、陆磊为国家外汇管理局副局长。

--中国央行报告：完善人民币汇率市场化形成机制，增强汇率双向浮动弹性

中国央行发布2016年报，在其“完善人民币汇率形成机制”的专栏中提到，将继续坚持市场化取向，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，更多发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，发挥汇率自动调节国际收支的作用。

--中国央行报告：人民币正式纳入SDR货币篮子是金融改革和开放的新起点

中国央行发布2016年年报，以专栏形式指出，人民币加入SDR货币篮子，既是中国融入全球金融体系的重要里程碑，也是中国金融改革和开放的新起点。中国将以此为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下行，CFETS指数微跌至93.42

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.01%至93.42；SDR篮子指数微跌至94.29，BIS篮子指数微跌至94.40。

--机构观点：第二季中国资本外流按季增逾半，扭转此前趋势--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）预测，今年第二季中国资本外流将达1,441亿美元，较上一季的952亿美元增加51%，为连续两季下跌后再次回升；美元与人民币资本流出在5月均上升。

--投行观点：下半年港元预计贬速减慢，明年第二季将触及弱方保证--美银美林

投行美银美林报告指出，预计今年下半年港元的贬值速度较上半年有所减慢，至明年第二季美元/港元HKD=将触及7.85的弱方兑换保证。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾两个半月新高，蓝筹股等发力助大盘站上3,200点

中国股市沪综指收升，创逾两个半月新高。分析师指出，今天在蓝筹股和周期股共同发力作用下，大盘冲击3,200点并收报其上，并开始回补4月份调整以来的缺口，技术形态向好。但今天量能仍然未见明显放大，对大盘后市上涨的持续性和力度或会形成制约。

--中国期市：上海螺纹钢期货触及三年半高位，因钢厂关闭引发供应忧虑

中国螺纹钢期货攀升至近三年半高位，因中国政府关闭一些低品质钢厂以遏制污染和削减过剩产能，令供应趋紧的忧虑升温。

--中港个股：万科上半年销售额同比增45.8%，过去一个月新增项目20个

中国大型房地产企业--万科发布销售简报称，今年1-6月累计实现销售金额2,771.8亿元人民币，较上年同期的1,900.8亿元增加45.82%；6月单月销售金额491.3亿元，同比增加15.87%。

--中港个股：万科H股暂停买卖，待公布收购广信房产资产包之正式协议

中国大型房地产企业万科称，其H股自早上9时起暂停买卖，以待公布收购广东国际信托投资若干资产之正式协议。

--美国个股：通用称6月在中国汽车销量反弹，下半年将推10款新车

通用汽车(General Motors)公布，6月中国销量在连降两个月之后有所增长，该公司并承诺今年下半年推出10款全新或改款车型，借以在这个全球最大汽车市场重拾动能。

--中国个股：乐视网称贾跃亭及乐视控股所持5.19亿股股份被司法冻结

在媒体爆料乐视控股及其实际控制人贾跃亭资产被冻结后，乐视网公告称，公司控股股东、实际控制人贾跃亭及股东乐视控股持有的公司逾5.19亿股乐视网股份，近日已被上海市高级人民法院等冻结。

--香港个股：华晨中国引入法国雷诺成旗下轻型客车业务股东，共增资15亿元

华晨中国汽车宣布，将以象征式一元人民币代价出售旗下轻型客车业务--渖阳华晨金杯汽车的49%股权予法国雷诺；完成后，华晨中国及雷诺将向华晨金杯增加注册资本共15亿元。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)