《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：加快运用PPP模式、规范有序盘活基础设施存量资产--发改委

中国国家发改委最近印发通知，指导地方加快运用PPP模式、规范有序盘活基础设施存量资产，形成投资良性循环，并要求各地推荐本地区3-5个运用PPP模式盘活基础设施存量资产效果好的项目，并遴选若干示范项目加以推广。

--中国经济：确保按期完成2020年户籍人口城镇化率提高到45%左右目标--副总理

中国国务院副总理张高丽出席全国户籍制度改革推进电视电话会议指出，扎实做好户籍制度改革工作，确保按期完成到2020年中国户籍人口城镇化率提高到45%左右、实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的目标任务。

--中国经济：地区生产总值核算改革将体现产业结构等重要结构性指标--统计局

针对中国出台的地区生产总值统一核算改革方案，中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，这项改革是一项系统性改革，重要的结构性指标，包括产业结构、内需外需结构、投资消费结构、收入分配结构，乃至新动能传统动能结构、区域之间的结构，都可以从地区生产总值的分项指标或区域之间的比较中体现出来。

--东北亚情势：日韩美要求中国发挥更大作用，遏制朝鲜核野心

日本外务省发言人丸山则夫在20国集团(G20)峰会前夕称，日本、美国和韩国周四达成一致，将促使中国在遏制朝鲜(北韩)核野心方面发挥更大作用。

--《分析师观点》台湾6月出口增速远超预期，惟下半年料平稳扩张难见激情

台湾财政部公布，6月出口金额较上年同期成长13%，远高于市场预期的年增8.7%，且是连续九个月正成长；进口则较上年同期增3.7%，远低于市场估的年增11.95%；6月贸易顺差为58.3亿美元。财政部表示，6月出口较佳，国际大厂新机拉货的效应是很关键的。惟下半年出口料平稳扩张，难见两位数成长。

【金融】

--中国金融：副财长朱光耀称，中国企业必须多元化融资来源

中国副财长朱光耀周四表示，中国企业过于仰赖银行融资，因为他们缺少进入资本市场的渠道，他并承诺继续推动金融业去杠杆，同时发展其他融资来源。

--香港金融：金发局建议扩大税收协定网及资产证券化等，推动航空租赁业

香港政府的谘询组织--金融发展局发表报告，就推动香港成为航空租赁和融资中心提出多项建议，包括扩展税收协定网络、检视上市规则对上市飞机租赁商提供的豁免、容许飞机资产证券化产品以投资信托基金形式上市等。

--《台湾金融市场一周展望》外资欲走还留，台股料万点附近踌躇徘徊

全球股市进入修正，台股下跌稍重，但仍勉力在月线附近整理。分析师认为，外资欲走还留，散户未大举进场，筹码尚且不乱，股市下周料仍在万点附近徘徊游走，并观望重量级个股指引下半年方向。

【固定收益】

--《分析》资金宽松中国央行连三周净回笼，逆回购续停仍显中性姿态

中国央行本周公开市场操作继续空窗，并实现连三周净回笼。跨季后月初压力有限，资金面维持宽松，七天回购加权利率周中跌至2.70%附近，创近两个半月新低，央行连续停做逆回购仍显示货币政策中性姿态。

--中国公开市场：连续11日无操作流动性总量仍高，本周净回笼2,500亿元

中国央行公告称，今日不开展公开市场操作，近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平；这也是央行连续第11日暂停操作。据此计算，公开市场本周共净回笼2,500亿元。

--中国信用债：15中城建MTN001付息存在不确定性，因公司资金链紧张

中国城市建设控股集团周五公告称，由于公司目前资金链紧张，应于7月14日(下周五)付息的2015年度第一期中期票据--15中城建MTN001利息偿付存在不确定性。

--中国债市动态：期现货暂窄幅波动，资金面及监管存不确定性方向仍不明

中国银行间债市现券收益率早盘波动微弱，国债期货震荡中略走跌。交易人士表示，现券前两日稍显暖意后今日再陷窄幅震荡，因关于金融监管降杠杆的进一步政策仍未明朗；资金面短期虽宽松无虞，但下周仍面临MLF(中期借贷便利)到期等压力，现券交投尚无明显方向。

--中国货币市场：转债申购日资金依旧宽松，逆回购连续暂停影响不大

中国银行间市场资金面依旧宽松，因前期财政资金投放存量支撑，今日转债申购叠加公开市场连续暂停操作亦影响不大。

--中国票据市场：转贴利率大幅下跌，月初资金宽松收票需求旺盛

中国票据市场转贴利率大幅下跌。交易员称，跨季过后资金超预期宽松，市场上收票需求大增，供不应求需令转贴利率快速跳水。

--中国债市：五只“债券通”非金融企业债完成簿记发行，认购倍数均超两倍

中国银行间交易商协会周四晚公告称，截止周四(6日)中午，五只通过“债券通”首次同步面向境内外投资者试点发行的非金融企业债务融资工具已全部完成簿记发行，全场认购倍数均在两倍以上。

【外汇】

--中国数据：估值因素带动6月末外储继续回升，未来外储料维持稳定

中国央行公布，6月末中国外汇储备为30,567.89亿美元，环比增加32.22亿美元，为连续五个月回升，但升幅明显收窄，5月为增加240.34亿美元。据路透测算，如果扣除估值因素，6月外储仍出现一定程度的减少；但考虑到跨境资金流动趋稳，未来外储将维持稳定。

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小升，市场静待美国就业数据

人民币兑美元即期早盘随中间价小升。交易员称，临近午盘美元指数冲高回落，加上美国非农就业数据公布在即，市场购汇需求仍存，但无意在此之前选择方向；但若美国数据不佳，人民币可能再度转强。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至93.52

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.01%至93.52；SDR篮子指数微跌至94.12，BIS篮子指数微跌至94.45。

--香港数据：6月底止外汇储备资产为4,080亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年6月底止官方外汇储备资产为4,080亿美元，较上月底增加53亿美元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创逾两个半月新高，市场信心明显恢复大盘料续上行

中国股市沪综指收升，续创逾两个半月新高。分析师指出，今日估值早盘低开低走，盘中一度跌破3,200点并下探至10日均线（3,194点）附近，临近午盘权重股上涨推动大盘回升。当前市场赚钱效应增加，在技术上完成对突破3,200点有效性的确认后，大盘继续震荡上行概率较大。沪综指收报3,217.96点，涨5.52点或0.17%，该指数本周累计上涨0.80%。

--香港股市：收低创四个月来最大单周跌幅，受央行政策紧缩疑虑打击

香港股市收低，尾随多数亚股颓势，并创下四个月来单周最大跌幅，因有关全球主要央行政策收紧的疑虑升高，令全球股市承压。恒生指数收跌0.5%，至25,340.85点，本周共下跌1.6%。

--《焦点》中资房企分拆物业如火如荼，明谋上市暗窥O2O潜在价值

虽然资本市场对于中国物业企业的热度有所降温，但今年来中国房地产企业整合或分拆物业公司的举措如火如荼，独立上市意图已是昭然若揭，但相当多企业更看重线上线下（O2O）结合所带来的巨大商业价值。

--中国房地产：十三五期间上海新增住房供应170万套，较十二五增六成

上海市政府官方微信“上海发布”发布上海市住房十三五规划摘要，“十三五”期间（2016-2020年）上海城镇住房供应总量以及住房用地供应总量将明显增加，其中新增住房供应总套数约170万套，比之前五年增加60%左右，其中商品住房约45万套。

--中国央企：国家电投确认与华能“在往一起想”，相关情况还在推进中--新华

新华社报导称，继中国神华、国电电力再次双双公告深化“中国神电”重组猜想后，五大发电集团中又一巨头--国家电力投资集团公司董事长王炳华确认，与华能集团“都有意在往一起想”，相关情况还在推进当中。

--中港个股：万科购买广信资产包正式签约，551亿对价八个月内分期支付

中国大型房地产企业--万科公告称，孙公司广州万溪周二正式签约收购广信房产资产包，所需支付的551亿元人民币对价将在八个月内分期支付。

--中港个股：复星医药控股股东昨斥资逾8,000万元增持其A股和H股

中国大型投资公司复星国际及其下属的复星医药周四股价因传言一度重挫，不过复星方面迅速澄清。复星医药周四稍晚公告还显示，其控股股东上海复星高科技术集团周四斥资逾8,000万元人民币增持复星医药的A股和H股。

--中国个股：光明乳业回购荷斯坦牧业45%股权，国际私募基金RRJ退出战略投资

中国主要乳制品生产企业--光明乳业公告称，经与国际私募基金RRJ Capital Ltd协商，光明乳业将回购其下属全资子公司持有的荷斯坦牧业45%股权，由光明乳业全资子公司光明乳业国际投资有限公司支付对价约3.15亿美元。

--香港股市：上半年港股日均成交额按年升13%，期货及期权成交量微跌

香港交易所（港交所）的资料显示，今年首六个月港股平均每日成交金额按年上升13%，期货及期权的成交量则微跌。资料显示，证券市场于1-6月的平均每日成交金额为760亿港元。(完) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)