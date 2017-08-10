《路透晚报》--8月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：对外投资整体健康，但有极少数企业趁机向境外转移资产--官员

中国全国人大财经委副主任尹中卿称，当前中国对外投资整体是健康的，但也有一些企业盲目跟风并购，还有极少数企业趁机向境外转移资产。

--中国经济：放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求--发改委

中国国家发改委通知称，放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求。以小微企业增信集合债券形式发行社会领域和农村产业融合发展产业专项债券，募集资金用于小微企业发展的，可将要求放宽为“对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不得超过5,000万元且不得超过小微债募集资金规模的10%”。

--中美贸易：美认定“公共机构”给下游铝箔产品提供补贴毫无依据--商务部

中国商务部指出，在对中国铝箔产品反补贴调查中，美国方面认定中国原铝和动力煤生产商，以及商业银行为“公共机构”，给下游铝箔产品提供“补贴”是毫无依据的。

--中国农业：将加大东北现代畜牧业建设政策资金扶持力度--农业部

中国农业部指出，将加大东北现代畜牧业建设政策资金扶持力度。加快东北现代畜禽牧草种业发展，将重点畜产品交易市场发展纳入农业部相关规划。利用全国农业信贷担保体系，加大对畜牧业发展的信贷支持。

【金融】

--中国金融：监管层将发力国企降杠杆，企业金控管理办法有望出台--报载

上月召开的中国金融工作会议突出了降低国企杠杆率的重要性。中国证券报报导称，近期多个监管部门有望祭出降杠杆组合拳，央行将出台有关产融结合和企业金融控股的管理办法，国资委也有望出台专门针对央企金融控股的管理办法。

--中国央行：开辟国库抗震救灾资金汇划绿色通道，做好灾区现金调运工作

中国央行称，当前央行抗震救灾工作正在有序进行，包括开辟国库抗震救灾资金汇划“绿色通道”，保证各项救灾资金及时划拨到灾区；同时，加强金融机构流动性监测，做好灾区现金需求测算及现金调运工作，保障现金供应。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿元逆回购操作，单日净投放300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天400亿元。据此计算，单日净投放300亿元，为近一周半来首度净投放。

--新债招标：国开行深交所一年固息增发债收益率3.6895%，三年4.1764%

业内人士透露，中国国家开发银行下午在深圳证券交易所招标增发的一年和三年期固息债，中标收益率分别为3.6895%和3.1764%，对应投标倍数2.04倍和2.31倍。

--中国债市：上清所7月托管量净增4,903亿元，同业存单仍是主要推手

中国上海清算所最新数据显示，7月固定收益产品托管量净增加4,903亿元人民币至163,736亿元，其中同业存单仍是最主要推动力，托管增量占比近九成。

--中国债市动态：避险买盘推动现券期货走暖，情绪改善不大关注最新数据

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货高开高走。交易员称，美朝紧张局势升级刺激美债价格上涨，全球股市大跌，因此避险买需亦提振国内现券人气；不过鉴于对即将出炉的一系列经济数据预期不一，市场情绪改善并不明显，收益率整体仍呈窄幅波动。

--中国货币市场：资金面紧平衡延续，公开市场转净投放不改中性预期

中国银行间市场早盘资金面维持紧平衡，公开市场本月来首现单日净投放，但规模不大对市场影响有限。交易员称，央行操作微调仍符合不松不紧基调，资金面预期继续保持中性。

--新债招标：台湾中油发行148亿台币公司债，其中10年绿债定价1.16%

台湾大型公司债发行单位--中油公司发布新闻稿称，已完成今年第一期无担保公司债定价，发行总额148亿台币，五年、七年及10年期债券发行利率分别为0.89%、1.04%及1.16%，其中10年期债券取得绿色债券资格认可，募得资金将全部用于绿色投资计画支出。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘劲升至近一年新高后回落，逢高结汇仍可期

人民币兑美元即期早盘冲高至近一年高点后回吐部分涨幅，中间价则劲升逾300点至近10个半月新高。交易员称，早盘汇价快速升至6.65元附近高点后有逢低购汇盘，另有部分止盈需求出手，限制了汇价上涨空间，但预计短期调整空间较为有限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数升至93.76

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.51%至93.76；SDR篮子指数升至94.49，BIS篮子指数升至94.5。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收低，热点匮乏周期股跌幅居前拖累大盘

中国股市沪综指连二日收低。分析师指出，今天市场出现较大幅度调整，股指盘中出现快速下跌，一度探至60日均线(3,236点)附近，午后跌幅有所缩窄。盘面看，热点匮乏个股普跌，周期股跌幅居前对股指拖累明显。目前沪综指3,300点附近仍存在较强压力，大盘尚需反复震荡整理。

--路透专访：中国钢铁价格年内都将维持高档--新日铁住金副社长

日本最大钢铁生产商--新日铁住金副社长荣敏治称，该公司预计中国钢铁价格年内都将维持在高档，因中国的基础设施支出提振当地建筑需求。

--企业并购：SEC搁置中国财团收购芝加哥股票交易所的交易

美国证券交易委员会(SEC)周三延期就是否批准中国投资方收购芝加哥股票交易所(CHX)作出决定，以便有更多时间考量这宗具有政治敏感性的交易。中国投资财团由重庆财信集团牵头。

--中国企业：海航集团竞购贝尔格莱德机场的租用权

中国海航集团的一位高管称，该公司准备竞购贝尔格莱德机场(又名尼古拉特斯拉机场)的租用权，无惧政府加强对海外收购的审查。相关审查给该公司部分其他未完成交易蒙上了阴影。

--港股业绩：中移动宣派特别股息，午盘股价曾创逾四个月高位

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，今年上半年净利同比增长3.5%，受无线上网收入上升带动；公司宣布派发每股3.2港元的特别股息，刺激午盘股价由早盘下跌转升，最多涨近6%的约四个半月新高。

--美国个股：沃尔玛与京东首尝网上购物节，单日销售额较之前纪录增13倍

在沃尔玛与中国电商巨头京东展开深度合作后，沃尔玛也开始尝试用中国近年来相当流行的网上购物节来促进销售。在双方打造的首个线上线下联动大型促销活动“88购物节”中，沃尔玛在京东的三家店铺总销售创新高，较之前的最高日销售额高出13倍。

--中港个股：中国铝业称政策利好和成本上升并存，市场存不确定性

针对公司股价近期大幅上涨，中国铝业股份有限公司发布提示性公告，称近期受国家政策影响，对行业形成利好，但同时电价可能推动成本上升，市场预期发生改变，导致行业市场波动较大，市场存在不确定性。

--香港个股：瑞安房地产引入伙伴参与开发沪大型重建项目，实践轻资产策略

瑞安房地产宣布，将成立一家平台公司，引入上海虹房（集团）有限公司及上海国泰君安证券资产管理有限公司为股东，共同参与开发上海虹口区一个总投资额达150亿元人民币的大型市中心重建项目。

--香港个股：中粮包装拟收购清远加多宝约30%股权，促进与下游公司合作

中粮集团旗下的中粮包装称，拟收购清远加多宝30%股权，以促进与下游品牌公司的战略合作。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)