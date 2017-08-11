《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国社会：京昆高速陕西秦岭段隧道口发生客车撞壁事故，造成36人死亡

中国交通新闻网报导称，8月10日23时40分，陕西省境内京昆高速公路秦岭段西安方向秦岭1号隧道发生一起客运大巴车在隧道入口撞壁事故，造成36人死亡，13人受伤。目前伤者已送往当地医院救治，事故调查工作正在进行中。

--香港经济：第二季GDP按年增长放缓至3.8%，上调全年增长预测至3-4%

香港政府公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长3.8%，比首季4.3%的增速略为放慢；而经季节性调整后，第二季实际GDP按季升幅则加快至1%，上季为升0.7%。

--《特写》借赛事、港口优势和自贸区先机，天津倾力打造“一带一路”新名片

两年前，“8·12天津滨海新区爆炸事故”的痛让天津成为世界的焦点；两年后，随着8月27日第十三届全运会召开进入倒计时，天津凭借举办体育赛事的契机，港口优势和自贸区的政策先机，倾力打造“一带一路”港口码头城市的新名片。

--东北亚情势：朝鲜半岛局势复杂，望有关各方多做有助增进互信的事--中国外交部

针对近期美国与朝鲜之间不断升级的言论，中国外交部周五称，当前朝鲜半岛局势复杂敏感，望有关各方谨言慎行，多做有助于缓解紧张局势、增进各方互信的事，而不要走彼此轮番示强，局势不断升级的老路。

【金融】

--《分析》台湾公股银行海外据点成获利引擎，目标锁定东协国家

台湾银行业放款市场竞争激烈，存款利差小且难以扩增，为提升获利能力，各大公股银行积极拓展海外市场，继近年大举赴中国大陆设分行及支行后，今年转向东南亚及澳洲等地且陆续有斩获；值得注意的是，过去大举布局海外的银行，获利多呈明显成长。

--《台湾金融市场一周展望》朝鲜导弹危机拖累股汇陷修正，台债则区间偏多

台股万点行情原本晴空万里并企图挑战历史最长纪录，却因朝鲜导弹危机引发地缘政治风险增温，而在一周内跌逾380点，台币也因外资汇出而跌至波段新低。分析师多预期，下周股汇市料续寻支撑中再求反弹契机，唯独台债受惠避险需求增强而呈区间偏多整理。

【固定收益】

--《分析》中国央行延续温和净回笼，下周到期压力大但维稳呵护仍可期

中国央行本周在公开市场延续温和对冲，单周小幅净回笼资金300亿元，与上周的净回笼400亿元接近。尽管本周逆回购到期量创近半年新高，在央行维护下资金面趋于平衡，货币市场情绪改善。

--中国债市动态：避险情绪提振现券期货续走暖，监管忧虑萦绕向好空间有限

中国银行间债市早盘现券收益率延续小幅下行走势，国债期货高开高走。交易员称，地缘政治紧张局势升级激发避险买盘，市场情绪有所好转，且资金面明显改善，交易户进场买入。

--中国货币市场：资金趋松回购利率下行，货基投资NCD新规消息引关注

中国银行间市场资金面趋松，回购利率有所下滑；公开市场逆回购到期量仍较大，不过央行对冲力度尚可，令市场情绪更为稳定。此外有关货币基金投资同业存单（NCD）条件收紧的消息引发市场关注。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.8124%，六个月3.2189%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.8124%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.2189%。

--中国新债：财政部下周五招标续发行280亿元记账式国债，期限30年

中国财政部公告，将于下周五（18日）在银行间和证交所跨市场招标续发行280亿元人民币记账式附息国债，期限30年，为今年第15期记账式附息国债CN170015=CFXS第一次续发。

--中国票据市场：转贴利率续涨，因供需失衡及资金成本制约

中国票据市场转贴利率本周继续上涨，交易员称，尽管买卖均较上周有所活跃，但供大于需的失衡状况仍在，且资金成本难降，8月初以来的偏弱市况延续，票据利率仍有上行压力。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘放量下跌，短期技术调整不改中期强势

人民币兑美元即期早盘放量下跌，中间价则续升近130点刷新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出，但短期调整不改中期强势。

--《人民币综述》8.11汇改两周年：再从逆周期因子说起

8.11汇改满两周年，人民币汇率的市场预期出现逆转。本周人民币兑美元单边劲扬走势极为吸睛，表现和2015年12月单边贬值极为类似；可以说5月底监管层引入的“逆周期因子”功不可没，而如何界定升值是顺周期，值得讨论。

--《焦点》人民币连续上涨夯实“人无贬基”，或止步6.6关口重返“双向波动”

人民币汇率近期连续上涨，一改“811”汇改两年来的压抑局面，并以实际行动印证了中国政府多次强调的“人无贬基”。不过，单边升值或贬值都非成熟市场标志，唯“双向波动”才是市场各方真正希望看到的。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端小幅抬升，境外有从境内拆借隔夜美元

中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋陡，其中一年期掉期点时隔一月重返1,100点上方。交易员称，本周银行间人民币流动性较为宽松，掉期短端略有下移；而大行在掉期长端的卖压继续减轻，掉期长端继续抬升，基本处于利率平价的正常水平。

--中国外汇：汇率政策关键是在情景分析、压力测试基础上做好应对预案--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文指出，政策公信力是汇率维稳成功的关键。只有当市场预期趋稳，跨境资本有序流动，才能最终实现市场和政府的双赢。汇率政策关键是要在情景分析、压力测试基础上，做好应对预案，从最坏处打算、争取最好的结果。

管涛并指出，最近这波人民币汇率升值主要不是受到逆周期因子的影响，也不是央行干预的结果，而是市场预期变化而形成的结汇盘推动的。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续劲升，CFETS指数时隔五个月重返94

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.30%至94.03；SDR篮子指数微升至94.66，BIS篮子指数升至94.77。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.6%至逾三周新低，避险情绪上升周期股整体大跌

中国股市沪综指周五收跌1.6%至逾三周新低，为连三日下跌。分析师指出，隔夜外盘普跌，投资者避险情绪上升，今天大盘低开后持续走弱。前期强势板块钢铁、有色等周期股大跌，技术形态走坏，部分资金选择套现离场，后市或面临进一步调整压力。

--中国期市：下周二起非期货公司会员螺纹钢期货日内开仓量上限为8,000手

中国上海期货交易所周五盘后发出通知，自下周二（15日）起，非期货公司会员、客户在螺纹钢RB1710和RB1801合约日内开仓交易的最大数量为8,000手。

--中国期市：上期所对螺纹钢期货进行窗口指导，采取提高保证金等措施--消息

三位了解情况的消息人士表示，上海期货交易所近日对期货公司进行窗口指导，对连续五个交易日成交量超过持仓量两倍的螺纹钢合约，从第五个交易日开始进行风险管理，包括采取提高保证金等风控措施，今天是第五天，今日早盘螺纹钢主力合约大跌3.5%。

--中国证券：MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数

美国指数供应商--MSCI明晟表示，在2017年8月进行指数季度评估时，将在其MSCI中国A股指数中加入六只股票，同时剔除三只股票。

--中股业绩：平安和华夏银行上半年净利均同比微增，不良率亦较上年末上升

中国首批上市银行半年报登场。平安银行公布2017年半年报显示，该行上半年实现营业收入540.7亿元人民币，同比下降1.27%；实现净利润125.5亿元，同比增长2.13%。

--中港个股：广东成立2,000亿元的基础设施投资基金，中国交建参与认购

据中国交通建设股份有限公司公告，广东省拟成立一只首期规模达2,000亿元人民币的广东基础设施投资基金，公司将投入10亿元参与认购。 (完)