《路透晚报》--8月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月工业、投资和消费均逊预期，下半年经济料稳中趋缓

虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。

--中国经济：7月城镇调查失业率5.1%左右，31个大城市调查失业率低于5%--统计局

中国国家统计局公布，中国7月全国城镇调查失业率为5.1%左右，31个大城市调查失业率继续低于5%。

--中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增7.9%，房屋新开工面积增8%--统计局

中国国家统计局公布，今年1-7月全国房地产开发投资同比增长7.9%，增速低于上半年的8.5%；1-7月房屋新开工面积同比增长8.0%，上半年为10.6%。

--中国数据：7月发电量同比增8.6%，粗钢产量增逾一成--国家统计局

中国国家统计局称，中国7月粗钢产量为7,402万吨，同比增10.3%；7月发电量6,047亿千瓦时，同比增8.6%。

--中国财政：7月财政收入增长11.1%，支出因前期支出进度加快仅增5.4%

中国财政部公布的7月财政收支情况显示，7月份全国一般公共预算收入16,457亿元人民币，同比增长11.1%；一般公共预算支出13,496亿元，同比增长5.4%。本月支出增幅有所回落，主要是前期支出进度加快，相关资金已提前拨付。

--中国央行：将继续实施稳定中性货币政策，削峰填谷维护流动性基本稳定

中国人民银行发布2017年第二季货币政策执行报告指出，下一步将继续实施稳健中性的货币政策，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，削峰填谷维护流动性基本稳定。

--中朝贸易：8月15日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石等产品--商务部

中国商务部和海关总署联合发布公告称，公告执行之日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅矿石及水海产品；对于在公告执行之日前已运抵中国口岸的上述货物，可予以放行。公告自2017年8月15日起执行。

--全球政经：中国称中美贸易和朝鲜问题没有相关性

中国外交部表示，中美贸易和朝鲜问题没有相关性，中美爆发贸易战是没有前途的。

--中美贸易：特朗普贸易调查将“毒化”两国关系--中国日报

《中国日报》表示，美国总统特朗普命令其高级贸易顾问对可能存在不公平的中国贸易行为进行调查之举，可能“毒化”两国关系。

--《综述》习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制

中国国家主席习近平与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜(北韩)核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。

--《分析》中国市场成为美国企业第二季获利的强劲增长来源

美国和中国之间的贸易紧张关系可能会不断升温，但美国企业发现中国市场将成为今年一个可靠的获利增长来源。美国许多主要企业--无论是建筑设备、半导体还是咖啡生产商，近几周都已公布第二季中国业务获利和营收增长。

--香港数据：7月底止外汇基金境外资产增至33,539亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年7月底止外汇基金境外资产为33,539亿港元，较6月底增加450亿港元。

【金融】

--中国央行：明年起拟将部分银行发行的一年以内同业存单纳入MPA考核

中国人民银行发布2017年第二季中国货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。

--中国金融：人民币能在一带一路建设中具有相对竞争优势--央行副行长

中国人民银行副行长殷勇称，在一带一路建设中，人民币池子相对而言更大，中国在提供人民币资金方面更有相对竞争优势，人民币应该能够在一带一路建设中发挥更大作用。

--香港金融：市场必须继续保持上佳质素，才可吸引更多资金来港--财政司长

近日香港股市出现波动，香港财政司司长陈茂波表示，他最关心的是市场的交易和运作是否有序进行，和市场的质素如何；香港的市场必须继续保持上佳的质素，才可以令其他地区的投资者继续有信心投资，吸引更多有质素、有规模的企业来港上市，从而吸引更多资金到来，形成良性循环。

--券商观点：同业存单将纳入MPA考核，调整时间充裕预计影响温和--天风

中国央行将于明年一季度起将部分同业存单纳入MPA考核。天风证券认为，由于去年即有报导监管层开始考虑将同业存单纳入同业负债占比考核，已对银行行为产生了影响。加之距本次实施时点尚逾半年，银行有较充足的空间进行增量调整，因此市场影响将相对温和。

--券商观点：同业存单监管利好长端利率，推动非银机构投资债券--中信

中国央行将于明年一季度起将部分同业存单纳入MPA考核，中信证券认为，从市场影响角度看，上述举措有利于长端利率。因存单量价高企导致去杠杆面临两难境地，即去杠杆导致负债和资产期限同时被压缩，存单成为融资和投资的主要追逐对象，反而出现了一种新的资金脱实向虚情况。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,100亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期1,000亿元。据此计算，完全对冲当日到期量。

--中国债市动态：现券收益率先涨后跌，经济数据走弱刺激交投情绪转强

中国银行间债市现券收益率开盘一度小幅走高，低于预期的7月宏观数据出炉后，期现货应声转强，收益率回落。交易员表示，数据印证基本面趋缓，利多债券，但市场走暖幅度短期料仍将受到紧平衡的资金面及金融监管推进制约。

--中国货币市场：缴税将至资金面显紧，部分同业存单纳入MPA考核有远忧

随着缴税期临近，加之公开市场亦无新增量资金入场，中国银行间债市周一资金面有所转紧，体现为大行出资较少，而需求则不减。不过就现有情况判断，多数机构仍可在多方寻找后轧平头寸。

--中国债市：财政部周二将开展国债做市支持操作，随卖15.2亿元10年国债

中国财政部公告，为提高国债二级市场流动性，将于周二(15日)开展国债做市支持操作。本次操作方向为随卖10年国债，券种与上次随卖相同，仍为2016年第23期国债，操作金额15.2亿元人民币。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.0645%，五年4.1553%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年两期固息债，中标收益率分别为4.0645%和4.1553%，投标倍数4.49倍和5.29倍。

--《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值3.55%、4.01%和4.22%

中国国家开发银行周二将招标增发一、三和10年三期债。路透调查显示，中国7月工业增加值等数据偏弱，重新提振债市此前已被打压的乐观预期，今日现券走势回暖；若看多情绪延续，明日三期债定位有望低于二级，收益率预测均值落在3.55%、4.01%和4.22%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘震荡走升，市场猜测中间价续往贬值方向过滤

人民币兑美元即期早盘震荡走升，中间价续升至近11个月新高。交易员称，上周五美元指数大幅下挫，而今日中间价仅上调41个点，机构猜测今日监管层继续将中间价向贬值方向过滤，有意限制人民币过快上涨；盘初涌现结汇盘，随后购汇盘逐渐增多，令汇价回吐部分涨幅。

--中国外汇：国际化本质是输出人民币，最终通过资本项目实现--央行专家

中国央行金融研究所所长孙国峰表示，当前中国通过对“一带一路”建设提供人民币资金支持实现资本项目下的本币输出，推动人民币国际化进程；而在信用货币体系下，人民币国际化本质上是中国的银行体系通过信用创造输出人民币，最终要通过资本项目实现。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数再次跌破94

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.19%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.53，BIS篮子指数微跌至94.59。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均劲升，CFETS指数升至94上方

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(11日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周大升1.26%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，经济数据明朗市场观望情绪有所缓解

中国股市沪综指缩量反弹收升。分析师指出，上周五大跌后，今天大盘强劲反弹，并收复上周五大部分失地，但量能萎缩明显。今日经济数据明朗后，市场观望情绪缓解，大盘开始企稳回升，TMT行业个股领涨。尽管短期上方压力较大，但3,200点附近支撑也较强，料股指将在波动中逐步趋稳。

--中国基金：天弘基金将余额宝个人账户持有额度上限进一步降为10万份

继5月底调整余额宝个人帐户持有上限后，中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司发布公告称，为了保持天弘余额宝货币市场基金（余额宝）稳健运行，自下周一（14日）起，余额宝个人帐户持有上限额度进一步下调至10万份，已有存量不受影响。

--中港个股：首批券商中报披露，华泰证券和申万宏源获证金公司增持

上周六华泰证券、申万宏源和长江证券披露中报，为首批披露中报的国内券商股。中报显示，受市场因素影响，券商业绩总体表现尚无多少亮点，但“国家队”中国证券金融公司上半年已对华泰证券和申万宏源进行了增持。

--中国企业：今日头条将融资至少20亿美元，估值超200亿美元--消息人士

知情人士告诉路透，中国新闻资讯提供商今日头条在最新一轮融资中，将融资至少20亿美元，估值超过200亿美元。此前红杉资本和建银国际曾向今日头条提供融资。

--中港个股：复星医药与上海医药参与竞购美国Arbor制药公司部分股权

中国复星医药与上海医药发布公告显示，7月19日两家公司均向美国Arbor制药公司提交了非约束性报价，拟参与竞购Arbor部分股权。其中，复星医药此次参与竞购的主体为其全资子公司复星实业香港。

--中国个股：嘉睿汇鑫将所持乐视网1.7亿股票质押，实际控制人系融创

一直风波不断的乐视网最新公告称，公司接到持股5%以上股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司的通知，获悉嘉睿汇鑫的实际控制人融创房地产集团完成一笔融资。截至公告日，嘉睿汇鑫将所持1.7亿股乐视股票质押给中信信托，质押登记日为2017年8月8日，现已办理完毕质押登记手续。(完)