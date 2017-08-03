《路透晚报》--8月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》参议院两党议员罕见同调，支持特朗普对中国发起贸易调查

在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。参议院民主党领袖舒默要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。

中国商务部新闻发言人高峰回应称，中国政府一贯注重知识产权的保护，任何世贸组织成员采取的贸易措施，都应该遵守世贸组织的规则；而在过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。

--《中国数据观测》7月通胀预计持稳，工业运行下行压力较大

路透综合30余家机构预测中值结果显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动有所降温。

--《中国数据观测》7月进出口同比增速保持两位数，然较上月均有回落

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国7月出口同比增速料较上月略有回落至10.9%，进口增速亦有所放缓至16.6%，但整体仍相对稳定；当月贸易顺差则可能续扩大至460.8亿美元。

--中国经济：首例直供电价格垄断协议案被依法查处，处罚7,338万元--发改委

中国首例直供电价格垄断协议案被依法查处。中国国家发展改革委员会称，近日对山西省电力行业协会组织23家火电企业达成并实施直供电价格垄断协议一案作出处理决定，依法处罚7,338万元人民币。

--中国数据：7月服务业PMI降至51.5，追平去年5月以来最低水准--财新

中国7月财新服务业PMI续降至51.5，和4月数据一致，并列为2016年5月以来的最低水准；其中新业务指数降至近一年半低点，服务业者对未来一年经营前景的乐观度也有所减弱。不过由于制造业7月获明显改善，综合PMI指数继续加快扩张。

--中国经济：处置僵尸企业法院亟须提高破产审判能力和水平--法官

中国最高人民法院审判委员会委员、民事审判第二庭庭长贺小荣撰文称，处置“僵尸企业”事关中国经济发展大局，不得虚与委蛇，但也要注重保护好全体债权人和债务人的合法权益，亟须提高相关法院破产审判的能力和水平，提高法治处置能力。

--中国房地产：广州楼市调控再收紧，不接受政府价格指导的项目不得网签

中国一线城市广州市再度收紧楼市调控，最新下发通知要求进一步强化商品房价格监管，对不接受政府价格指导的项目，一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案。

--中美贸易：明确将开展经济合作一年计划，双方正积极地努力--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。目前双方团队正在为此而积极地努力。

--香港数据：7月PMI升至51.3创近三年半新高，私营经济向好--日经

经季节调整后，7月份日经香港采购经理指数(PMI)为51.3，高于6月的51.1，且为自2014年3月以来最佳，显示私营经济向好。最新PMI数值标志着目前的扩张周期已持续四个月。

【金融】

--中国保险：保监会未有计划和安排要求安邦出售海外资产--官员

对于近期有媒体报导称安邦保险集团被监管部门要求出售海外资产，中国保监会官员在新闻会上表示“没有这样的计划和安排”。保监会同时公布，上半年保险业原保险保费收入23,140亿元人民币，同比增长23%；保险行业实现利润1,161亿元，同比增长10.03%。

--《中国数据观测》7月新增贷款料大幅回落至8,000亿元，M2增速与上月持平

路透综合30家机构预测中值显示，受地方政府债务加快置换及季节性等因素影响，7月新增人民币贷款环比将出现大幅回落，预计从上月的1.54万亿元腰斩近半至8,000亿元人民币；M2增速将持稳于9.4%。

--中国金融：建行旗下建信投资开业，市场化债转股转入规模推广阶段--报载

中国建设银行旗下建信金融资产投资有限公司周三开业，市场化债转股落地实施。上海证券报援引中国央行副行长范一飞表示，建信投资是首家开业的银行系市场化债转股业务实施机构，这标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入规模推广阶段。

--香港金融：金管局前总裁指政府过去10年＂守财奴＂政策不合时宜

香港金融管理局前总裁、现任行政会议成员任志刚发表网志称，过去10年香港一直录得庞大财政盈余，同时亦经历有史以来偏低的经济增长；但过去10年，政府一直采取＂守财奴＂政策，导致大量盈余出现，拖着经济后腿，可说是稳健有余，进取不足，亦不合时宜。

【固定收益】

--中国公开市场：今日仅进行600亿元七天逆回购，单日转为净回笼200亿

中国央行公开市场今日仅进行总额600亿元人民币的七天期逆回购操作。据此计算，在连续三日单日投放量完全对冲当日到期量后，今日转为净回笼200亿元。

--中国债市动态：现券波动微弱仍无方向，进出口行五年新债结果走高

中国银行间债市早盘现券及利率互换IRS均波动微弱。交易人士表示，央行公开市场两周来首现单日净回笼，无碍月初资金面重回平衡偏松局面，不过现券交投仍显胶着，收益率在不到一个基点上下波动；一级进出口行新债亦需求一般，五年期结果走高。

--中国货币市场：资金面续转暖回购利率下行，谨慎情绪缓和供给增多

中国银行间市场资金面进一步改善，回购利率亦随之下行。交易员表示，月初流动性通常偏松，虽然央行公开市场今日转为净回笼，但近几日以来机构谨慎情绪有所缓和，市场供给增多。

--新债招标：进出口行三年新发债利率4.03%，10年增发债收益率4.2811%

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息新发债，中标利率为4.03%；同时招标的五和10年期固息增发债中标收益率分别为4.1648%和4.2811%。三期债对应投标倍数2.45倍、2.32倍、3.29倍。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9928%，七年4.2586%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年期固息债，中标收益率为3.9928%，接近预测均值3.99%；同时招标的七年期固息增发债中标收益率为4.2586%，高于预测均值4.23%。两期债投标倍数为3.28倍和2.06倍。

--中国债市：7月地方债助推托管量增近万亿，创13个月来新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，7月在地方债发行放量的助推下，当月债券托管量净增9,997亿元人民币，期末托管余额为474,396亿元（按债券口径统计），创13个月来新高；机构持仓变化方面，作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8,766亿元的单月净增量独占鳌头。

【外汇】

--中国外汇：外管局8月下旬开展银行卡管理系统试运行，采集境外交易信息

中国国家外汇管理局称，将于8月21日至8月31日期间开展银行卡管理系统试运行工作；各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采集规范要求于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。

--中国汇市：人民币兑美元早盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值

人民币兑美元即期早盘续随中间价小跌。交易员称，隔夜美元指数.DXY探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现持续下跌。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至92.86

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数今日较上日微升0.04%至92.86；SDR篮子指数微跌至93.55，BIS篮子指数微跌至93.61。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指受金融股拖累续收跌，短线将调整以消化获利盘

中国股市沪综指续收跌。分析师称，受金融股拖累，今日沪指开盘略有上攻后即一路回调，尾盘跌幅略有加大；大盘已连涨两个月左右时间，部分股票累积涨幅较大，短线将调整以消化获利盘。

--中国企业：美团点评拟融资30-50亿美元，腾讯加码投资--消息人士

一名直接知情人士指出，中国网路企业美团点评正在与潜在投资者洽谈融资30-50亿美元。美团点评的股东之一为腾讯。

--中港个股：中铁建联合中标杭甬高速复线宁波段PPP项目，总投资181亿

中国大型建筑工程承包商--中国铁建公告，下属中国铁建投资集团、中铁十五、十六、十九局集团参与的联合体中标杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程PPP（政府和社会资本合作）项目，总投资约180.96亿元人民币。

--中港个股：万科7月销售额同比增长三成，当月新增20个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，7月份实现销售面积249.1万平方米，销售金额355.6亿元人民币。路透参考此前披露数据计算，该月销售金额同比增长30%。

--香港个股：融创中国发行两批总值10亿美元优先票据，以优化债务结构

中国房地产商融创中国公布，拟发行两批总值10亿美元优先票据，作为现有债务再融资，旨在优化债务结构。

--香港个股：上实城市开发逾22亿元人民币中标上海古美北社区一幅土地

上海实业城市开发集团有限公司公布，成功在招标拍卖挂牌中投得上海市古美北社区一幅土地，土地出让金为22.2亿元人民币。

--香港个股：中银航空租赁订购10架波音737飞机，总目录价约12.5亿美元

中国银行的飞机租赁分支--中银航空租赁宣布，拟向波音购买10架全新737 Max10飞机，总目录价约12.5亿美元。

--香港个股：太平洋航运斥逾1亿美元购五艘货船，部分代价配股筹资应付

鉴于干散货运市场正在复苏，全球主要的小灵便型干散货船营运商--太平洋航运公布，斥资逾1亿美元收购五艘货船，部分代价以配股筹资所得款项应付。

--美国个股：亚马逊中方合作伙伴要求用户停止使用非法翻墙软件

全球电子商务公司亚马逊(Amazon.com)的中方合作伙伴已要求客户停止使用任何能够逃避互联网审查的非法VPN翻墙软件。(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)