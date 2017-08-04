《路透晚报》--8月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中印关系：印方越界非法性质明确，中国将采一切必要措施维护权益--人民日报

人民日报周五刊发钟声的评论文章称，印方越界事件的非法性质十分明确。中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。印度应立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，这是解决此次事件的前提和基础。

中国国防部新闻发言人任国强周四晚间也就印度非法越界发表谈话称，印方要打消任何以拖待变的幻想，中方强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件。

--《焦点》美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战

美国商业游说者周四对路透表示，美国总统特朗普完全有理由威胁要调查中国的知识产权和贸易做法，但他的政府可能难以胜任对中国发起新调查的复杂任务，处理不当恐怕会引发破坏性的贸易战。

游说者认为，特朗普在贸易方面抨击中国，做得没错，但他们对白宫内部混乱不一的状况表示担忧。他们并警告称，如果特朗普一意孤行，可能导致中国问题变得更加糟糕。

--中国房地产：北京市推出共有产权住房政策，推进房地产长效机制建设

中国北京市计划推出共有产权住房，以深化住房供给侧结构性改革，根据办法，新北京人分配的共有产权住房比例不少于30%，共有产权住房购买五年后，可按市场价格转让所购房屋产权份额。

--台湾数据：7月末外汇存底4,444.52亿美元创新高，月增0.57%--央行

台湾央行公布，7月末外汇存底为4,444.52亿美元创新高，较上月增加0.57%。央 行称，7月外汇存底增加，主要是外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美元升值，以该等货币持有的外汇 折成美元后，金额增加。

--《台湾金融市场一周展望》台美双鸽令台股资金无虞，汇市关注外资动向

台股迈入上市柜公司现金股利发放高峰，市场寄望为股市带来新活水，惟对台股持股逾40%的外资却一改过往〞热情如火〞态度，取而代之的是〞忽冷忽热〞，亦使指数在10,500点附近狭幅波动；分析师称，台美央行〞双鸽王〞令台股资金无虞，下周大盘维持高档震荡走势，指数有机会再冲高。

--路透调查：台湾7月出口料连续第10个月上升，通胀料减弱

路透调查13位分析师的预估中值显示，台湾7月出口料连续第10个月增长，进入下半年旺季后，全球对科技设备的需求保持稳健。调查显示，7月出口料较上年同期增长8.9%，7月消费者物价指数(CPI)料同比上升0.9%。

【金融】

--中国经济：资本项目开放不宜盲目求快，应注重服务实体经济防控风险--学者

人民日报刊登署名华中科技大学经济学院詹越的文章称，资本项目开放应有序推进，不宜盲目求快，而应注重服务实体经济、防控金融风险。

--中国金融：上半年北京银行业同业资产及负债明显下降，强监管显效--银监局

中国北京银监局副局长蒋平周四称，截至6月末，北京银行业资产、负债总额较年初分别下降1.8%和1.9%，主要是同业资产和同业负债总额较年初分别下降29.8%和13.5%，减少资金空转的监管工作成效开始显现。

--香港金融：金管局指定Visa、银联等四间零售支付系统营运商，即日生效

香港金融管理局（HKMA）公布，指定Visa、Mastercard、银联国际及美国运通为香港零售支付系统营运商，负责处理涉及香港参与者的支付交易，即日生效。

【固定收益】

--《分析》8月首周中国央行小幅回笼流动性，维持动态平衡中性姿态未改

8月首周中国银行间市场流动性虽略有起伏，但整体波澜不惊，中国央行公开市场本周亦转为净回笼400亿元人民币。同时央行在操作期限组合和规模上灵活切换，且投放规模偏向七天期品种，维稳短期流动性并助市场顺利跨月。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.9239%，投标倍数2.40--业内人士

业内人士周五透露，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.9239%，边际中标收益率2.9740%，投标倍数2.40倍。

--中国债市动态：长债略稳但短券收益率续下行，月初资金面愈宽提供支撑

中国银行间债市早盘现券短端表现稍好于长债，国债期货小幅收涨。交易人士表示，月初资金面愈发宽松，支撑短券收益率继续小幅下行，长端品种则表现略逊；不过债市整体仍未脱离盘整格局，机构多数观望心态仍重。

--中国货币市场：资金完全转松利率续降，料下周公开市场加量净回笼微调

中国银行间市场流动性持续向好，资金已完全转松，回购利率大多续跌，且降幅进一步扩大。月初几无走款因素影响，预计资金面在月中之前应不会有太大压力。

--中国票据市场：转贴利率小升，机构收票热情不高且受制于资金成本

中国票据市场转贴利率本周小幅上行，机构收票热情不高，市场呈现供大于求状况。交易员称，月初机构票据资产配置动力不足，且本周流动性整体紧平衡，近期资金成本亦有抬升，亦打压收票积极性。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小升，关注晚间美国非农数据

人民币兑美元即期早盘随中间价反弹，中间价升至逾九个半月新高。交易员称，美元指数低位震荡，等待晚间美国非农数据出台，市场对数据的反应较数据本身好坏更为重要；人民币短期料整体偏强，操作上仍可维持逢高结汇思路。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于92.86

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数持平于92.86；SDR篮子指数微跌至93.54，BIS篮子指数微跌至93.56。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小跌，新热点匮乏短期上攻压力较大

中国股市沪综指收盘小跌。分析师称，今日市场尾盘出现明显杀跌，而周期性板块和军工板块则相对强势。由于市场新热点不多，前期持续上涨的周期板块调整压力加大，且沪综指在3,300点处前期套牢盘较多，短期上攻压力较大。

--《分析》中资银行赴港上市表现欠佳，难以摆脱影子银行的阴影

过去一年内在香港上市的小型中资银行表现远远逊色于市场中其它股票--它们在中国影子银行体系中的曝险可能是一个主要原因。

--《分析》中国占据油市主导地位大势确立，国际炼油业者自求多福

中国正逐步迈向在今年取代美国，成为全球最大石油进口国，中国在亚洲扮演市场最重要角色的地位更加巩固，也将对亚洲燃料交易产生愈来愈大的主宰力量。

--新闻稿：上半年对中国公司的正面评级行动超过负面评级行动--标普

2017年上半年针对中国公司的正面评级行动超过负面评级行动，而此前两年半时间内负面评级行动一直高于正面评级行动。今年下半年料将维持上半年的评级趋势，但势头可能略微减弱。标普全球评级今日发布的报告《中国企业年中展望：评级趋势正在改善》如是表示。

--汽车产业：吉利首款搭载沃尔沃发动机的汽车明年底上市--消息人士

消息人士称，吉利集团旗下的沃尔沃汽车已经同意给吉利品牌汽车提供部分发动机，这将进一步深化两家公司之间的联系。两家公司已经通过领克(Lynk & Co.)品牌共享技术。

--中港个股：神华旗下两露天煤矿停减产令目标产量降7%，H股盘初曾跌5%

中国最大煤炭生产商--神华能源称，旗下两个露天煤矿本月起暂时停产或减产，公司将采取措施令今年目标产量跌幅控制在7%，消息拖累H股盘初一度跌5%。

--中国个股：中国建筑与山西省政府签署合作协议，未来在山西投资至少1,000亿

中国建筑股份有限公司公告称，近日分别与山西省和太原市政府签署战略合作协议，将在基础设施项目投资建设、区域开发建设和金融股权等方面开展合作。未来公司拟在山西省实现累计投资不少于1,000亿元人民币，未来五年内在太原市实现累计投资不少于500亿元。

--香港热股：长实地产早盘创逾两年高位，公布业绩后获投行上调目标价

香港首富李嘉诚掌控的长实地产早盘股价大涨逾4.3%，创超过两年高位，因公司昨日公布的上半年业绩表现理想，且公司回购股份带动每股盈利（EPS）有较大增长，获部分投行上调目标价。

--香港个股：滴达国际获山东瑞星集团主席收购，今早复牌股价曾涨近14%

主要在香港从事钟表零售及批发业务的滴达国际公布，获得山东瑞星集团主席孟广银收购，今早复牌盘初曾涨近14%。 (完)