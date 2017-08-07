《路透晚报》--8月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：落实好稳健中性货币政策，前瞻性引导金融机构适度创新

中国央行表示，各地区金融业将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实好稳健中性货币政策，增强调控的针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造中性适度的货币金融环境。

--《独家新闻》中国当局进一步收紧对国内企业海外收购的管制

据三位知情人士透露，中国当局计划进一步收紧对中国企业海外收购及相关融资安排的管制，并已开始严密审查这些交易的商业因素。消息人士称，中国国家发改委(NDRC)和商务部正在仔细检视这类交易协议。

--东北亚情势：中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部

中国外交部发言人耿爽周一称，当前半岛形势复杂敏感，中国呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极努力，中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决。

--东北亚情势：希望朝鲜与韩国尽快进行接触--中国外长王毅

中国外长王毅表示，对于韩国所提出处理朝鲜半岛紧张关系的倡议，中方表示支持，而且北京当局希望可以看到朝韩很快就此议题进行接触。

--中国环保：第四批中央环保督察将全面启动，实现对各省督察全覆盖--环保部

中国环保部称，近日第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建八个中央环境保护督察组，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

--香港房地产：楼市处于历史高位，市民考虑置业时需量力而为--财政司长

香港财政司司长陈茂波称，现时的楼市处于历史高位，与市民的负担能力严重脱节，而未来住宅供应增加且利率趋升，市民考虑置业时需注意风险，量力而为。

--香港房地产：香港取代东京成上半年亚太区商业地产投资额最大市场

房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）发表的研究显示，香港取代日本东京成为2017年上半年亚太地区商业房地产投资的第一大目的地，主要受此前连续几宗大型写字楼和酒店交易所带动。

--表格：台湾7月出口年增12.5%优于市场预期，连续10个月正成长

台湾财政部公布，7月出口金额较上年同期成长12. 5%，高于市场预期的年增8.9%，且为连续10个月正成长。7月进口则较上年同期增6.5%，也高于市场估的年增4.5%；7月贸易顺差为53.7亿美元。

【金融】

--中国金融：央行发文要求明年下半年所有支付机构必须接入网联平台

据业内人士介绍，中国央行上周五发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台（网联平台）处理。该平台由45家股东共同出资20亿元人民币，其中央行及直属机构持股18%，外管局旗下梧桐树投资持股10%，分列前两大股东。

--《路透基点特写》中国企业境外贷款面临担保登记程序延误风险

中国当局持续加强管制海外借款及资本外流之际，中国企业向外管局备案登记境外贷款担保的进度延误，令银行贷款业务人士忧心忡忡。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购操作，单日净回笼600亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额2,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日净回笼600亿元。

--中国货币市场：资金面暂趋平衡，公开市场净回笼规模渐增致谨慎

中国银行间市场流动性稳中平衡，隔夜利率小涨。交易员表示，早间资金供给一度宽松，但央行公开市场净回笼规模略增，引发谨慎情绪，场内供给逐步有所收敛；不过机构整体轧平头寸难度不大，相较之下隔夜需求较旺盛，融出方则倾向融出七天和14天期品种。

--中国债市动态：现券期货均走弱，大宗商品期货大涨引发通胀忧虑

中国银行间债市早盘现券收益率小幅上升，国债期货低开低走。交易人士表示，国内大宗商品期货大涨打压避险人气，同时商品价格上涨或导致通胀上升的担忧开始浮现，现券情绪偏弱，短期内市场态度依然谨慎有加。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.0777%，五年4.1842%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年两期固息金融债， 中标收益率分别为4.0777%和4.1842%，投标倍数为4.14倍和3.96倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，结售汇相对均衡市场自发稳定

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌。交易员称，上周五美元指数大幅反弹，拖累今日人民币中间价下调；市场结购汇相对均衡，能够自发稳定。市场在观察美元指出的这波反弹是否能持续，料人民币近期随美元指数和中间价指引小幅波动。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微升，CFETS指数升至93

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至93；SDR篮子指数微升至93.81，BIS篮子指数微升至93.75。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数升至92.86

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(4日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.13%至92.86，较2014年底则仍下跌7.14%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升结束三连跌，环保限产因素带动周期股集体走强

中国股市沪综指收升，结束连三日跌势。分析师指出，大盘早盘延续调整走势，但之后周期股受环保限产因素激励集体走强，且消费股亦涨势不俗，带动指数午后出现一波明显反弹；不过目前沪指3,300点压力仍较大，短期向上突破可能较有难度。

--《分析》卖空者盯上在香港上市中资企业，招致更多敌意

卖空者正在越来越多地盯上在香港上市的中资企业，他们声称这些企业通过会计花招弄虚作假、进行市场操纵并有欺诈行为，尽管卖空者面临越来越大的敌意。

--中国基金：统一监管令伪资管产品链条无法维持，打破刚兑--中基协会长

中国证券投资基金业协会会长洪磊周日表示，资产管理市场制度不统一，驱动“监管套利型”产品大量兴起，统一监管将令此类伪资管产品无法维持运转链条，并打破刚性兑付，资管行业终将回到“卖者有责，买者自负”的信托文化环境，公募基金优势将更突出。

--中国新股：证监会下发新一批七家企业IPO批文，募资总额至多28亿元

中国证监会周五晚公告称，当日核准新一批七家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过28亿元人民币。

--香港热股：华润水泥中期净利劲升5.4倍，股价涨逾6%创27个月高位

中国水泥生产商--华润水泥早盘股价最多大涨近6.2%，创两年三个月高位，受公司稍早公布的上半年净利按年劲升近5.4倍兼增加派息的利好消息带动。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)