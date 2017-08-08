《路透晚报》--8月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月以美元计价进出口增幅双下滑，下半年回落态势趋明显

尽管中国上半年外贸超预期增长，但周二公布的7月份进出口增幅却呈双双回落态势，亦远低于市场预期。受基数及价格等多方面因素影响下，预计中国下半年的进出口形势难及上半年。

--中国经济：雄安建设投资集团有限公司正式成立，初期注册资本100亿元

新华社报导称，中国雄安建设投资集团有限公司已于7月18日正式成立，公司是经河北省政府批准成立，具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司，初期注册资本100亿元人民币，河北省政府为唯一股东。

--中国煤炭：山东省力争2017年内净压减煤炭消费量2,706万吨以上

中国山东省发改委称，该省将通过落实重点行业、重点企业压减煤炭消费措施，实现年内全省净压减煤炭消费量2,706万吨以上，全省2017年煤炭消费总量控制在38,233万吨以内。

--台湾数据：7月CPI年增0.77%略低于市场预期，并从五个月高位滑落

台湾主计总处公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.77%，略低于市场预期的升0.90%，并从五个月高位滑落。

【金融】

--投行观点：中国非银支付机构网络支付业务模式转变，料提升第三方支付费率

针对中国央行通知非银支付机构网络支付业务需从直连模式转为通过网络支付平台处理，交银国际最新报告指出，网联平台的主要目的在于监管且获得现金流向数据，且目前网联平台的稳定性仍需各互联网公司及第三方支付平台技术团队支持，因此，虽然网联的加入使得第三方支付费率相比此前或有提升，但相比银行卡费率仍然有优势。

--香港金融：港元兑美元跌至去年1月以来低点，逐渐逼近弱方兑换保证

港元兑美元汇价早盘曾跌至7.824的2016年1月以来新低，逐渐逼近7.85的弱方兑换保证。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期700亿元。据此计算，单日投放量完全对冲到期量，结束此前连续三天净回笼。

--《中国新债预测》两年及五年期国债收益率均值3.41%和3.61%

中国财政部周三将招标续发行两年和五年固息国债。路透调查显示，现券二级仍旧未脱弱势，不过从今日国开新债招标结果来看，一级机构需求较为平稳，明天两期国债定位有望接近或稍低于二级，收益率预测均值分别为3.41%和3.61%。

--中国债市动态：收益率小升期货弱势震荡，外贸数据影响不大观望情绪浓厚

中国银行间债市早盘现券收益率小升，国债期货弱势震荡。交易人士表示，市场情绪较昨日略有改善但仍显疲弱，欠佳的外贸数据出炉之时对市场稍有提振，不过总体影响不大。

--中国货币市场：资金面平稳公开市场仅对冲到期，短期流动性压力应不大

中国银行间市场早盘资金面较为平稳。交易员称，今日公开市场逆回购完全对冲到期，继续彰显央行不松不紧的调控态度；市场机构虽有谨慎心态，但整体流动性预期仍属平稳。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.0538%，10年4.2727%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债，中标收益率为4.2727%，略高于预测均值4.26%，投标倍数为3.15倍。

--中国货币市场：543家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,341亿

中国信宜农信合作联社和福建南平农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有543家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,341亿元人民币 。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘升破6.70创近10个月新高，结汇意愿偏强

人民币兑美元即期早盘升破6.70元关口，创近10个月新高；中间价亦较昨日小幅反弹。交易员称，今日客盘结汇需求依旧踊跃，半日成交近160亿美元；人民币市场价较中间价高出185点，出现美元指数横盘而人民币快升走势，短期料有望延续强势走势。

--中国数据：7月外储续增因美元疲弱致估值上升，外储与外占料继续背离

中国央行周一公布7月末外储续增至30,807.2亿美元，环比增239.31亿美元，为连续六个月增加。市场人士指出，7月美元疲弱带来的外储资产估值上升，仍是外储增加最主要原因；而中国的跨境资金流动形势虽有缓和但依然是净流出，料外汇储备和外汇占款将继续背离。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均续上行，CFETS指数微升至93.06

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.06%至93.06；SDR篮子指数微升至93.84，BIS篮子指数微升至93.81。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，涨价逻辑继续演绎扩散农产品板块整体上扬

中国股市沪综指小幅收升，连二日收涨。分析师指出，今天大盘在高位窄幅波动，板块轮动效应比较明显，显示资金持续追涨意愿不强，但在盘中寻找投资机会的热度不减，涨价逻辑继续演绎扩散推动农产品板块整体上扬。目前市场存量资金博弈的性质未发生变化，短期料以震荡整理为主。

--中国企业：东北特殊钢集团重整计划已获得债权人会议通过--消息人士

陷入债务泥潭的中国东北特殊钢集团重整计划推进终于迈出关键一步。消息人士透露，今日召开的东北特钢集团债权人会议已通过了重整计划草案。按照此前草案，债券类和经营类普通债权人，超50万元人民币的部分现金清偿率为22.09%。

--中国期市：上海钢材涨势延续至第八日，接近四年高位

中国螺纹钢期货周二连涨第八日，接近2013年以来最高水平。因冬季生产将受到限制，促使买家提前囤货。

--中国贸易：两大买家转售逾50万吨大豆，忧心亏损和供应过剩--贸易商

知情人士说，中国两家主要大豆进口商近几周转售了逾50万吨大豆。此时，正值大豆压榨商担心供应过多而亏钱，而且中国主要的大豆压榨产区山东日照港港口拥塞也令人忧心。

--企业结盟：万豪与阿里巴巴合作，瞄准中国赴海外游客户

全球最大的酒店联锁运营商万豪国际(Marriott International)称，将与中国阿里巴巴集团合作，从规模愈发庞大的中国人赴海外旅游市场中分一杯羹。

--香港个股：万达酒店澄清没计划出售澳洲两个发展项目

万达酒店发展公告澄清，截止目前为止公司没有任何计划出售澳洲悉尼和黄金海岸的项目，该两项目仍按计划开发中。

--香港个股：大庆乳业停牌逾五年落实重组，获中国火锅连锁店＂辉哥＂借壳

停牌五年又四个多月的大庆乳业公布落实一连串重组行动，当中包括拟透过发行新股及可换股债券，斥资近5.18亿港元收购以＂辉哥＂及＂小辉哥火锅＂为品牌经营的中国连锁粤式火锅餐厅集团，后者藉此借壳上市。

--香港个股：通达集团料中期净利跌幅高至三成，盘初挫近16%创两月低位

华为及OPPO等手机品牌供应商通达集团预计，今年上半年净利同比下降20-30%，周二盘初其股价一度挫近16%至两个月低位。

--香港个股：中国新城镇与美高梅拟成立一支3亿美元非博彩文旅产业基金

国开金融旗下的城镇化上市平台--中国新城镇称，与美高梅签署谅解备忘录，双方同意共同注资3亿美元合作成立一支非博彩旅游、休闲及文化产业基金。

--香港个股：雅居乐落实发行2亿美元五年期优先票据，息率5.125%

中国房地产商雅居乐公布，落实发行本金总额2亿美元的五年期优先票据，息率5.125%。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)