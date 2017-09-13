《路透晚报》--9月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--美中关系：美官员称特朗普或将在11月出访亚洲期间访华

一名美国官员表示，美国总统特朗普或将在11月首次正式访问亚洲期间访华。此次访问将正值朝鲜核试验引发地区局势紧张之际。

--中国经济：有信心保持中高速增长，下半年继续稳中向好--总理

中国国务院总理李克强在周二举行的“1+6”圆桌对话会上说，今年上半年，中国经济增长6.9%，下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--中欧贸易：欧盟未就如何限制廉价中国进口品达成一致--消息人士

消息人士称，欧盟周二未能就旨在防范廉价中国进口品的新规达成一致。这表明欧盟尚未找到应对其面临的最大挑战之一--全球化影响的办法。

--中美贸易：美国商务部初裁中国工具箱享受补贴并对其征收关税

美国商务部表示，初步裁定美国自中国进口的工具箱工具柜产品享受了补贴，且已开始实施17.32%-32.07%不等的反补贴税。

--台湾经济：行政院决定明年军公教调薪3%，年支出增180亿以开源节流支应

台湾行政院周二稍晚指出，决议2018年军公教人员待遇调升3%，总计中央政府年支出增加180亿台币，将以〞开源〞及〞节流〞方式筹措财源。

【金融】

--《焦点》谁在吹大中国银行业不良债权价格泡沫？

价格行至阶段高位的中国银行业不良资产包交易市场，开始出现一些看似相悖的现象：一边是以华融资产为代表的AMC（资产管理公司）和各类民间及外资机构继续高价抢包“圈地”；另一边则是不时有机构交了保证金竞拍成功资产包却突然违约了。

这折射出传统银行坏账市场的非理性繁荣。尽管价格泡沫累积的风险还未大量显现，但不少在业务一线浸淫十余年的资深人士开始更多选择观望，并反思这一轮泡沫的产生及其累积的风险隐患。

--中国金融：惠誉称中国国有银行或受益于风控加强，支持生存能力评级

信用评级机构惠誉表示，中国在支持国内流动性，一些银行面临资金紧张。惠誉估计表外理财产品和银行间借贷占中等规模银行资金来源的43%。

--中国保险：太保资产称增加另类投资促资产负债期限匹配，增配高流动性资产

中国太平洋保险资产管理公司固定收益部总经理王琤称，太保正在增加另类投资占比，品种从债券计划逐步延伸到股权计划、项目资产支持计划等；太保并增加流动性强的固收类资产配置，通过把握市场波动机会创造差额收益。

--亚洲金融：韩国与中国正协商延长两国货币互换协议--韩国央行官员

韩国央行一位官员表示，韩国正与中国协商延长当前的双边货币互换协议。现有协议将于10月到期。

--亚洲金融：中日韩央行首脑9月13-14日将在韩国召开政策会议

韩国央行发布消息称，韩国央行总裁李柱烈、日本央行总裁黑田东彦及中国央行行长周小川本周三和周四将在韩国松岛市(Songdo)召开会议。

--台湾金融：两年期定存单加权平均得标利率0.563%，高标落在0.568%

台湾央行宣布，今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.563%。该利率低于市场预期的0.570-0.578%，并较上次标售结果0.579%下降0.016个百分点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额700亿元三期限逆回购操作，完全对冲到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元，完全对冲今日到期量。这是自6月19日以来首次三个期限品种同时操作。

--新债招标：中国两年国债中标利率3.50%，五年收益率3.5783%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的两年期新发国债，中标利率3.50%，此前预测均值为3.51%；同时招标的五年期续发国债，加权中标收益率3.5783% ，市场预测均值为3.57%。

--中国货币市场：逆回购对冲到期资金总量平衡，七天及以上期限仍供不应求

中国央行公开市场重启逆回购，规模完全对冲到期量，未对银行间市场资金面造成扰动，因此后者延续总量平衡态势。期限结构上，隔夜供给较多，基本可满足需求；七天及以上期限则供给不足，因其覆盖MLF到期和缴税期而需求旺盛。

--中国债市动态：逆回购重启现券反响不大仍窄幅震荡，国债招标接近预期

中国央行公开市场恢复逆回购，操作量恰好对冲到期，不过银行间债市周三早盘现券仍窄幅波动，活跃券收益率在昨日收盘以上1bp内区间震荡，国债期货则回吐昨日部分涨幅；一级市场方面，午间出炉的国债招标结果接近预期。交易员称，后续方向明朗仍有待观察宏观金融数据等。

【外汇】

--中国汇市：外汇市场开放大方向不变，汇率会更具弹性--外管局副局长

针对下一步人民币外汇市场的发展，中国国家外管局副局长陆磊称，坚持金融市场是服务实体经济的，当前包括自贸区在内的一系列改革都是立足于促进贸易投资便利化，开放的大方向不会变，人民币汇率会更具弹性。

--中国汇市：人民币兑美元早盘震荡反弹无视中间价调整，仍可逢高结汇

人民币兑美元即期震荡反弹，中间价则继续下跌逾百点。交易员表示，中间价连续调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.86

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.86；SDR篮子指数跌至95.76，BIS篮子指数微跌至95.59。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量震荡小幅收升，热点匮乏市场心态趋谨慎

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日股指维持高位震荡格局，近期盘面热点匮乏，人民币快速升值后出现回调，令市场心态趋谨慎。目前市场整体处于多空力量较为均衡的态势，多方则有再次转战煤炭、钢铁等周期股的迹象。

--《焦点》受益业绩改善叠加混改题材，中国国企股仍将是近阶段A股亮点

在中国最近一轮经济转型中，国有企业成为相对受益者，成为业绩复苏的领头羊，叠加混合所有制改革的热门题材，国企股也成为今年以来资本市场上的大赢家。

--《焦点》中国拟到2020年基本实现乙醇汽油全覆盖，消化玉米库存

据国家媒体引述政府文件称，中国计划到2020年将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。目前中国政府正努力提升玉米的工业需求并治理雾霾。

--《独家新闻》中国华信考虑入股俄罗斯能源巨头En+--消息人士

据行业消息人士称，中国华信能源有限公司(CEFC)考虑在俄罗斯能源巨头En+首次公开发行(IPO)时入股该公司，这可能会提高中国对俄罗斯自然资源的所有权。

--企业并购：中国林德国际或将参与竞购Air Berlin--德国画报

德国画报报导，已申请破产的德国航空公司Air Berlin已经吸引了中国林德国际物流集团的目光，林德国际可能加入越来越多的竞购者队伍。

--香港个股：中国忠旺宣布收购德国乌纳铝业控股权，首宗海外并购交易

中国铝加工产品制造商--中国忠旺宣布收购德国高端铝挤压企业乌纳铝业（Aluminiumwerk Unna AG）的控股权，为首宗海外并购，惟未披露交易作价。

--香港个股：远洋集团发行6亿美元永久次级资本证券，初始分派率4.9%

中国房地产商--远洋集团公布，通过其全资附属公司发行6亿美元永久性次级有担保资本证券，初始分派率为每年4.9%，所筹资金将转借予上市公司及/或用作一般公司用途。

--香港个股：青岛银行发行12.03亿美元境外优先股，年息率为5.5%

中国城市商业银行--青岛银行称，将发行规模12.03亿美元境外优先股，年息率为5.5%；境外优先股为永久存续，不设到期日。 (完) (整理 乔艳红/杨淑祯; 审校 曾祥进)