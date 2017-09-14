《路透晚报》--9月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国工业投资全面逊预期四季度放缓压力大，仍侧重去杠杆防风险

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

--中国数据：8月FDI同比增9.1%，非理性对外投资进一步得以遏制--商务部

中国商务部公布，中国8月实际使用外资(FDI)金额625.2亿元人民币，同比增长9.1%；1-8月FDI金额5,479.4亿元人民币，同比下降0.2%。

商务部新闻稿并指出，中国1-8月境内投资者非金融类对外直接投资（ODI）累计金额687.2亿美元，同比下降41.8%，非理性对外投资得到进一步遏制。

--中国财政：严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”--财政部

中国财政部表示，要进一步做好预算执行和库款管理工作，加快财政支出预算执行，合理实现财政收支平衡，今后要加强库款管理，严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”，并统筹地方债发行与库款管理，合理安排债券发行的时间、节奏和规模。

--中国贸易：严格执行联合国制裁朝鲜决议，将适时发布具体措施--商务部

中国商务部称，中方一直全面、严格执行联合国安理会通过的有关涉朝决议。对于安理会9月12日通过的新决议中涉及经贸领域的制裁措施，商务部将会同有关部门按照中国有关法律法规，适时发布具体实施的措施。

--中国环保：建设项目危险废物环境影响评价指南发布，要求完善应急预案等

中国环境保护部日前发布建设项目危险废物环境影响评价指南，规定了产生危险废物建设项目环境影响评价的原则、内容和技术要求。要求完善环境风险防范措施和应急预案。

--中国政策：违反境外投资新规的企业将被列入黑名单--中国日报

中国日报援引一位高官报导，中国将把违反境外投资新规的实体列入黑名单，为中国全面整顿境外风险投资举措的一部分。报导称，中国国家发展和改革委员会官员张焕腾称，将会在下月发布列入黑名单的程序以及被列入黑名单的实体面临惩罚方面的详情。

--《焦点》环保风暴对中国经济影响显现，结构转型之痛面临考验

周四的北京，因中度污染天空呈现灰蒙的颜色；同日中国公布的8月份投资，消费工业增加值增幅均低于预期，尤其是投资和工业增加值大幅回落，在分析师的点评中也一致提到中国正在进行的环保风暴对经济的影响开始显现。

--香港经济：第三季出口指数降至46.2，出口商略看淡短期出口表现--贸发局

香港贸易发展局公布，今年第三季香港出口指数由第二季的四年新高50.1回落至46.2，反映出口商略为看淡短期出口表现。

--台湾经济：军公教和企业加薪3%料带动明年CPI年增率提高至1.1%--行政院

台湾行政院长赖清德表示，目前通过2018年军公教加薪3%，若加计民间公司也加薪3%，预期将带动明年消费者物价指数(CPI)年增0.32个百分点至1.1%。

--台湾经济：行政院微调2018年岁出为1兆9,918亿台币，差短减2亿至944亿

台湾行政院通过中央政府总预算，岁出微调改为1兆9,918亿台币，岁入改为1兆8,974亿台币，各较先前增列68及70亿台币，岁入出差短944亿台币(减2亿)，尚须融资调度财源合计1,736亿台币。全数举债弥平。

--《热点透视》欧盟加强外资投资审查，剑指中国

欧盟执委会正提高中国的投资门槛。欧盟提出一项适用于所有成员国的计划，用于审查他国在本地进行的敏感投资。但与美国政府为检视各项收购案而设立的专门委员会不同，该计划的相关裁决将不具约束力。即便如此，中国仍会发现收购欧洲基础设施与技术的难度提高。

【金融】

--《焦点》中国银行业不良资产处置应警惕二次不良风险

中国银行业传统坏账市场非理性繁荣，有问题资产处置经验和经营能力的银行无疑是受益者。不过，配资可能酝酿的二次不良风险正引发业界担忧，一旦杠杆断裂其风险不可小觑。

中国监管层已落地多项政策组合支持银行加速处置不良甩包袱，而对购买不良资产包投资人资格的基本不设限，令越来越多的境内外投资者蜂拥而入并试图分羹市场红利，也直接带来资产包价格节节攀高。

--中国金融：各类所谓“币”交易平台在中国并无合法设立依据--互金协会

中国互联网金融协会称，各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

--《焦点》台湾央行新总裁独立性挑战更艰巨，汇率管控角色将弱化

明年2月任期将满20年的台湾央行总裁彭淮南即将交棒，新人选迟未确定，台湾金融圈对此特别紧张不安。分析师认为，不论新总裁是谁，面对全球经贸新局，央行主导掌控汇率走向的角色势必弱化，而新人坚持独立性的挑战也更艰巨。

--台湾央行：修正外汇业务管理办法，年底前可透过网路开立外汇存款帐户

台湾央行称，预告修正〞银行业办理外汇业务管理办法〞，修正后银行客户可透过网路开立外汇存款帐户，最快年底前上路。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,000亿逆回购操作,单日净投放1,000亿

中国央行公告，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定, 今日开展1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净投放1,000亿元。

--中国债市：人民币债券若被纳入指标指数，可能流入2,700亿美元-巴克莱

巴克莱称，一旦中国人民币计价债券被纳入指标债券指数，投资者可能会将至多2,700亿美元资金投向这类债券。人民币计价债券可能在未来一至两年内被纳入指标债券指数。

--《中国债市每日综述》现券收益率和IRS明显下行，经济数据不佳激发买气

中国周四公布的8月工业、投资和消费数据均逊预期，加之央行公开市场千亿净投放，激发银行间债市买气，10年国开债收益率和利率互换(IRS)长端跌约5个基点(bp)，国债期货亦明显上涨。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率4.2941%，10年4.3555%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年固息债，中标收益率分别为4.2941%和4.3555%，对应投标倍数2.09倍和3.50倍。

--新债招标：国开行深交所一年债收益率3.5669%，三年4.2038%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在深圳证券交易所招标增发的一年和三年期固息债，中标收益率分别为3.5669%和4.2038%，对应投标倍数3.71倍和4.74倍。

--《中国新债预测》30年续发国债收益率均值4.23%，保险需求料仍一般

中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，因经济数据疲弱今日现券收益率跌幅明显，不过超长国债需求仍取决保险机构，而此前几次30年品种招标情况均不理想，显示保险资金对票息较低的国债兴趣有限，综上料明日新债结果中规中矩，预测均值为4.23%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘跌幅收窄，市场情绪缓和监管层出手概率不大

人民币兑美元即期早盘继续下跌，但跌幅较盘初收窄，中间价则三连跌至逾一周新低。交易员表示，早盘人民币短暂下破6.55元后，市场结汇意愿上升购汇意愿有所下降，限制人民币调整空间。而汇率弹性上升也是监管的希望，短期出手概率并不大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.98

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.13%至94.98；SDR篮子指数微升至95.92，BIS篮子指数微升至95.74。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，经济数据低于预期周期板块集体回落拖累大盘

中国股市沪综指收跌，终止此前三连涨。分析师指出，今日公布宏观经济数据低于预期，市场对后期经济走势存在一定的分歧，场内氛围趋于谨慎，主动性卖盘有所增加，钢铁、有色等周期板块集体回落。短期沪综指上攻动能仍较弱，料回调过程中30日均线3,320点附近存在一定技术支撑。

--《焦点》中国8月有色金属产量降至一年低点，受环境治理举措打击

中国有色金属产量在8月降至一年低点，表明政府的环境治理正在抑制基本金属供应，铝产量还受到了限产的打击。周四公布的官方数据显示，包括铜、铝、铅、锌和镍在内的10种有色金属产量下降2.2%至442万吨，创一年以来最低，也是自2015年12月以来首次出现同比下降。

--中国钢铁：高品位铁矿石升水创下纪录新高，因中国加强治理雾霾

高品位与低品位铁矿石价差本周升至纪录高点，因中国加强环境治理，推动更多钢铁生产商使用品质较高的原料来提升产出。对于较高品位的铁矿石需求增加，已经协助带动澳洲及巴西的顶级供应商市占率上升，两地占中国整体铁矿石进口比重已经超过80%，迫使低品位原物料供应商提供更大幅度的折扣以吸引买家。

--路透专访：台湾国泰投信争取推出首档私募股权基金--董事长

在政府开放投信业可钱进私募股权基金后，台湾国泰投信董事长张锡表示，将申请规模达100亿台币的基金，最快可在今年底、明年初成立，有望成为本地私募基金的开路先锋。

--中港个股：中集集团出售中集电商控股权予顺丰子公司，料获利4亿元

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司刊登公告称，拟将控股孙公司深圳中集电商物流科技公司78.236%股权以6.34亿元人民币出售给顺丰控股旗下丰巢科技，预计此次交易给中集带来净利4亿元。

--中国个股：中国重工拟向八名投资人发行股份，收购大船和武船重工股权

中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司披露，公司于周三(13日)与中国信达等八名投资人签署了重大资产重组框架协议，拟以发行股份的方式，购买上述投资人持有的大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。

--中国个股：八一钢铁拟与母公司资产置换，置入资产估值约43.45亿元

中国最大钢企宝武钢铁集团旗下新疆八一钢铁股份有限公司公布重组预案，八一钢铁拟以持有母公司八钢公司25.1亿元人民币承兑汇票及现金，与八钢公司炼铁系统等资产置换，置入资产预估值为43.45亿元。

--香港新股：软银愿景基金考虑对众安保险投资5亿美元，或占IPO三分之一

据汤森路透旗下IFR报导，全球最大私募基金--软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）正考虑对中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司的香港IPO（首次公开发售）作出5亿美元投资，或占整个IPO的三分之一。

--港股业绩：新鸿基地产2016/17年度基础溢利按年升7.4%，符合市场预期

香港主要地产商--新鸿基地产宣布，2016/17年度的基础溢利按年升7.4%，受入账地产销售及租金收益增加带动；其全年业绩符合市场预期。（完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)