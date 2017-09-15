《路透晚报》--9月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：中俄必须针对朝鲜采取直接行动--美国务卿蒂勒森

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)呼吁中国与俄罗斯针对朝鲜(北韩)采取直接行动，以回应朝鲜最近的导弹发射行动。

--东北亚情势：中国反对朝鲜导弹发射，呼吁各方保持克制--外交部

针对朝鲜再射导弹，中国外交部发言人华春莹表示，中方反对朝鲜违反联合国安理会决议有关规定，利用弹道导弹技术进行发射活动。

--中国数据：8月新增信贷再超预期，M2增速连四月创历史新低

中国央行公布，8月新增人民币贷款1.09万亿元，高于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.9%，低于路透调查中值9.1%，连四月创历史新低。

--中国央行：三季度企业家信心指数提升，逾七成银行家认为货币政策适度

中国央行公布季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数和银行家宏观信心指数均比上季提升，逾七成银行家认为当前货币政策适度，而认为政策偏紧的银行家比例下降。

--中国政策：激发民间有效投资，鼓励民间资本参与PPP项目--国务院

中国国务院办公厅发布关于进一步激发民间有效投资活力，促进经济持续健康发展的指导意见，包括鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目、降低企业经营成本，增强民间投资动力等共十个方面的措施。

--中国经济：拓展科技型企业融资渠道，积极引进外籍高层次人才--国务院

中国国务院近日称，将在全国或京津冀、上海、广东、安徽、四川、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等八个全面创新改革试验区域内，推广涉及四个方面共13项支持创新相关改革举措，包括拓展科技型企业的融资渠道，积极引进外籍高层次人才，并推动军民融合创新。

--中国经济：下半年将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入--发改委

中国国家发改委新闻发言人孟玮表示，今年下半年，将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入；后期CPI、PPI将在合理区间运行，继续深化价格改革，加快推进跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。

--中国房地产：上海加快发展住房租赁市场，合格承租人可享基本公共服务

据上海市政府官方微信上海发布，上海已出台加快发展住房租赁市场的实施意见，计划至2020年，基本形成多主体参与、多品种供应、规范化管理的住房租赁市场体系。未来，达到一定标准的承租人，可享有子女义务教育等基本公共服务待遇。

--路透专访：台湾正与菲越修订投保协议，续免签证吸引观光--政务委员邓振中

主导新南向政策推动的台湾行政院政务委员邓振中表示，〞新南向政策〞运作更趋成熟，未来将在互利互惠原则上与南向多国深化关系，其中正与菲律宾、越南重新修订投资保障协定；另也将对菲律宾、越南和印尼开放免签证措施，吸引观光客来台。

【金融】

--中国金融：8月央行口径外汇占款减少8.21亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，8月末中央银行口径外汇占款余额为215,098.35亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少8.21亿元人民币。

--中国金融：银行资金保持空转减少，8月末商业银行不良率1.86%--银监会

中国银监会表示，当前银行资金持续保持空转减少的势头，支持实体经济的能力进一步提升，8月末商业银行资本充足率13.2%，拨备覆盖率175.1%，不良贷款率1.86%。

--中国央行：凡金融业务均需持牌经营并纳入监管，有序降低杠杆率--官员

中国央行行长助理刘国强表示，金融创新是大势所趋，但必须认识到金融业的外部性和公共性非其他行业可比，因此凡是做金融业务都要持牌经营并纳入监管。

--《焦点》交易平台比特币中国称将停止交易，比特币市场进一步下跌

中国的比特币交易平台--比特币中国周四表示，将从9月30日开始停止所有交易，引发比特币进一步下跌。目前比特币较本月稍早触及的纪录高位已贬值超过30%。

--中国金融：微比特交易平台9月30日将正式关闭，之前完成存留资金提现

继比特币中国宣布自9月30日停止所有交易业务后，深圳比特币交易平台--微比特交易平台亦发布公告称，决定在9月30日正式关闭微比特交易平台，在此之前完成所有用户存留资金和“数字货币”的提现。

--《焦点》中国境内外资本市场连通仍存“接口”障碍，引流入还需管理接轨

中国正在渐进又谨慎地开放境内资本市场，相继开放了沪港通、深港通、债券通等封闭管道连接起境内外市场，但是由于境内外市场有各自的理念和发展现状，导致这些通道的“接口”并不顺畅，为境外投资者进入境内资本市场制造了一些障碍。“引流入”的下一步，可能还需对境内交易规则和系统做出适当调整。

--香港社会：政府推出20亿港元基金，鼓励风投基金投资本地创新及初创企业

香港创新科技署宣布，推出20亿港元的“创科创投基金”，以鼓励风险投资基金投资于本地创新及科技初创企业。

--《台湾金融市场一周展望》苹概股激情转冷台股续整理，聚焦FED决策

随苹果公司发表新机，台湾苹概股价表现由激情转趋冷静，台股本周小跌。分析师称，下周全球聚焦美联储(FED)利率决策，惟从今日尾盘爆量收红观察，短线大盘将续高档震荡，甚至有望进一步上攻；观察重点包括FED决策、外资动向及苹果新机销售情况。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力净投放护航税期流动性，季末临近政策维稳当先

进入9月中旬，缴税等因素对中国银行间资金面扰动加大，央行公开市场本周重启三个期限逆回购品种同时操作逐步加码投放，单周净投放规模达2,600亿元，以进一步护航税期及季末流动性预期；虽MLF到期等仍令资金短期波动难消，但预计资金面大幅收紧概率不大。

业内人士并认为，央行提前布局并精准调控流动性总量，在维稳呵护预期同时，并未改变货币政策“削峰填谷”的政策意图。虽然8月宏观数据不及预期，但经济下行压力仍属有限，且人民币汇率强势是否带来外汇占款回升仍待观察，短期政策紧平衡基调还将延续。

--《中国债市每日综述》信贷超预期对现券冲击不大，方向不明短期难脱盘整

中国银行间债市期货和现货多数时间表现平稳，仅在超预期的8月新增信贷公布后，现券收益率出现微幅上行。目前来看，市场仍缺乏明确的方向，短期内料以震荡盘整为主。当然季末和长假将至，资金面的变化也值得关注。

--新债招标：中国30年续发国债收益率4.2798%，获13.4亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标发行的30年续发国债获13.4亿元人民币追加认购，最终发行量为293.4亿元。业内人士此前透露，该期续发债中标收益率4.2798%，高于此前4.23%的预测均值，投标倍数2.03倍。

--中国票据市场：资金渐紧转贴利率先跌后涨，季末MPA考核施压但仍可控

中国票据市场转贴利率本周先跌后涨，但较上周变化仍有限。交易员表示，周初资金面压力尚可大行收票需求略显升温，转贴利率一度略有下行；但随着缴税期扰动资金收紧，买盘积极性有所消退，市场整体成交仍不温不火。

【外汇】

--中国数据：8月外币贷款和存款双降，外币存款结束连12月升势--央行

中国央行公布，8月末外币贷款余额8,327亿美元，同比增长2.8%；当月外币贷款减少52亿美元。1-8月外币贷款累计增加469亿美元。8月末外币存款余额7,876亿美元，同比增长21.6%；当月外币存款减少70亿美元，结束连续12个月升势。1-8月外币存款则增加757亿美元。

--中国汇市：人民币收升近百点，购汇增加对冲部分美指回调影响

人民币兑美元即期收升近百点，中间价结束三连跌。交易员表示，美元指数虽回调，但月中油盘等实需购汇需求不断，加上美指可能短期见底，也提升部分自营机构做多美元信心，均限制人民币反弹空间。短期人民币料大概率维持在6.55元附近宽幅震荡。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.86

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.13%至94.86；SDR篮子指数跌至95.73，BIS篮子指数微跌至95.61。

--离岸人民币：台湾8月底人民币存款3,100.84亿元，连四个月走升

台湾央行公布，至8月底止台湾银行业累计人民币存款达3,100 .84亿元(含可转让定期存单)，较前月增0.22%，连续第四个月走升。

【证券/行业】

--中国证券：要坚持稳字当头，全力维护资本市场稳定健康发展--证监会副主席

中国证监会副主席姜洋称，要坚持稳字当头，全力维护资本市场稳定健康发展；要坚持服务实体经济的根本发展方向，坚持保护投资者合法权益的根本监管使命，在防控金融风险、维护市场稳健运行的同时，不断提升资本市场服务实体经济和社会发展的能力。

--中国股市：沪综指收跌至三周新低，周期股板块继续下挫拖累大盘

中国股市沪综指收跌至三周新低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡走低，盘中一度击破20日均线（3,351点）并下探至3,345点的近期低点。市场整体表现非常弱势，钢铁、煤炭等周期股出现集体、持续大跌，预计大盘将进入一段时期回调整理。

--中国新股：证监会下发新一批九家企业IPO批文，募资总额至多44亿元

中国证监会公告称，当日核准新一批九家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过44亿元人民币。

--香港新股：众安保险IPO案估值可望达110亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述消息人士指出，中国首家纯网路保险业者--众安在线财产保险股份有限公司计划在香港进行的首度公开发行(IPO)获得多达110亿美元的估值。

--港股业绩：新地16/17年度基础溢利及物业销售创新高，续将农地转住宅

香港主要地产商--新鸿基地产2016/17年度基础溢利及物业销售额均创纪录新高，受惠入账地产销售及租金收益增加，及期内大型新盘开售销情理想。

--中国企业：京东金融与泰国尚泰成立合资公司，将持续投资国际化战略--新闻稿

中国第二大电商企业京东(JD.com)子公司京东金融(JD Finance)宣布，与泰国尚泰集团有限公司成立合资公司。未来，京东金融将通过建立海外分公司、合资公司等方式对海外市场进行拓展。

--中国企业：京东金融考虑收购第一创业24%的股权--消息人士

据知情人士透露，京东金融(JD Finance)正在洽商收购第一创业证券股份有限公司002797.SZ 24%的股权，股权价值约15亿美元。

--香港个股：中海油将结束对加拿大西部LNG出口终端的可行性研究

中国海洋石油有限公司(中海油)称，由于全球大宗商品价格低迷，该公司将结束对不列颠哥伦比亚沿岸液化天然气(LNG)出口终端的可行性研究。这对于加拿大能源行业而言是又一挫折。

--中港个股：中石油母公司拟以A股为标的发行不超过200亿元可交换公司债券

中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司称，近日收到母公司中国石油天然气集团公司书面通知，拟以所持中石油部分A股股票为标的，发行不超过200亿元人民币可交换公司债券。

--香港个股：三一重装子公司悉数退还国开发展基金投资款额，入股协议告吹

中国大型煤炭机械制造企业--三一重装国际控股有限公司称，旗下三一海洋重工悉数退还国开发展基金有限公司的投资款额，入股协议告吹。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)