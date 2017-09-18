《路透晚报》--9月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透专访：中国经济已步入新周期门槛，今年GDP增幅料达6.8%--专家

中国经济是否进入新周期是学界眼下讨论的话题之一。对此，两年前提出新周期概念的中国国家发改委宏观经济研究员首席专家陈东琪认为，中国的供给侧结构型改革效果正在显效，对中国经济质量的提升显而易见，中国已经步入新周期的门槛，今年GDP增幅预计可达6.8%左右，GDP总量可达82万亿元人民币左右。

--中国房地产：8月楼市整体继续降温，一线环比转跌三四线依然坚挺

中国房地产市场持续降温，数据显示房价同环比涨幅在8月继续收窄，分别创下逾一年和年内低点，一线城市在多月严厉调控下价格出现松动，新房和二手房价格环比均下滑，三四线涨势亦有放缓，但涨幅仍居前，市场分化明显。

--中国环保：部分地方虚报整改完成情况等问题最为突出--环保部

中国环境保护部最新通报指出，大气污染防治强化督查组已完成了11轮次督查工作。督查发现，虚报整改完成情况、未按期完成整改任务、未安装污染治理设施、涉气“散乱污”企业违法生产等问题最为突出，约占第11轮次发现问题总数的91.9%。

--路透调查：台湾8月外销订单金额料年增8.5%，连13个月正成长

路透调查14家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期增长8.5%，料为连续第13个月正成长。

【金融】

--《综述》金融科技再塑中国金融生态，倒逼功能监管隐私权保护成挑战

金融科技的快速发展正剧烈改变中国金融生态，通过将金融产品生产过程外生化，不同的金融科技企业进入到供给链的不同环节，整个金融体系逐渐由封闭走向市场化和开放；而这种改变也强烈冲击着现有的监管和法律体系，由机构监管转为功能监管势在必行。

--中国保险：整治市场乱象成效初显，险资激进投资行为得到遏制--保监会

中国保监会表示，保险行业风险总体可控，整治市场乱象取得初步成效，上半年中短存续期业务占比持续下降，保险资金未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为；下一步将针对乱象问题陆续出台有关监管文件，探索建立整治市场乱象的长效机制。

--中国金融：对政策性银行风险管理需关注地方政府中长贷--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，对于政策性银行风险管理方面，未来需要关注的领域，主要是形成地方政府性债务的中长期贷款，有可能产生系统性问题。当然，对实体企业贷款，因其承债能力没有政府强大，所以在一定的阶段，有可能更容易发生单体性风险。

--中国金融：“虚拟货币”炒作是个坑，应完善新型金融科技监管--人民日报

人民日报海外版发表热点聚焦文章指出，在中国监管部门明确态度之后，尽管比特币中国、火币网等“虚拟货币”运营商陆续对交易平台采取了限制措施，但“虚拟货币”炒作风险却依然值得高度警惕，应完善新型金融科技监管。

--香港金融：冀同股不同权研究尽快有阶段性成果，当局将积极考虑--财政司长

香港财政司司长陈茂波表示，有关如何优化香港的上市平台，包括如何应对更多“同股不同权”企业上市融资的环球趋势，证监会与港交所正就此进行具体的跟进研究和磋商，冀尽快有阶段性成果。

--路透调查：受访金融机构均预估台湾央行将连五季维持利率不变

台湾央行将于本周四(21日)召开第三季理监事会议，路透调查结果显示，17家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续五季维持政策利率不变。

--台湾金融：信用结构增强，兆丰金控及旗下票券/证券评等获调升--中华信评

国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评表示，因集团信用结构增强，将兆丰金控及旗下票券/证券评等同步调升，且因兆丰银资本水准在过去一年中已有增强，并料该资本水准应可在未来两年继续维持，将兆丰银由标普全球评级“bbb+”调升至“a-”。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额3,000亿逆回购操作，创近两个月单日新高

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额3,000亿元人民币的逆回购操作，创近两个月单日新高，其中七天期2,800亿元，28天期200亿元。按逆回购口径计算，今日净投放3,000亿元；不过若考虑1,135亿元MLF到期，全口径计算单日净投放1,865亿元。

--中国债市动态：特别国债招标施压二级，逆回购放量但资金紧势未改

中国银行间债市现券收益率整体小幅上行，其中国债升幅稍大，因市场对于今日的五年期特别国债招标结果预期偏谨慎，国债期货也因此震荡回调。此外央行逆回购操作继续放量，在对冲MLF（中期借贷便利）到期后净投放也保持相当力度，但资金紧势仍未见缓和。

--中国货币市场：缴税在途紧势难缓，3,000亿逆回购对冲MLF后助益有限

中国央行进行3,000亿元人民币逆回购创近两个月新高，但银行间市场流动性紧势丝毫未缓。交易人士表示，因月度缴税在途，逆回购投放在对冲今日MLF到期后，净投放量对场内资金改善仍极为有限，不少中小机构拆借难度有增无减，非银类机构价格亦居高不下。

--中国债市：财政部周二将开展国债做市支持操作，随买5.6亿元一年国债

中国财政部公告，为提高国债二级市场流动性，将于周二(19日)开展国债做市支持操作。本次操作方向为随买一年期国债，券种为2017年第九期国债，操作金额5.6亿元人民币。

--新债招标：财政部五年期特别国债中标利率3.59%，投标倍数1.85倍

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的五年期特别国债中标利率3.59%，边际中标利率为3.63%，投标倍数1.85倍。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.2387%，五年4.2965%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年两期债，中标收益率 为4.2387%和4.2965%，对应投标倍数3.26倍和3.74倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘跌幅收窄，短期缺乏方向静待美联储会议

人民币兑美元即期早盘低开后跌幅有所收窄，但整体有效波动区间不大，中间价则续微升。交易员表示，月中时点实需购汇冲击已过，客盘在6.55元附近结汇需求略占上风，但因影响市场内外部因素变化均不大，短期汇价或维持区间横向波动。

--中国外汇：8月银行结售汇逆差38亿美元--外管局

中国国家外汇管理局公布，8月银行结售汇逆差38亿美元，上月为逆差155亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.87

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.01%至94.87；SDR篮子指数微跌至95.63，BIS篮子指数微升至95.62。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至94.86

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.32%至94.86，较2014年底则仍下跌5.14%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，消费板块和中小盘成长股领涨

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今天大盘延续结构性行情，前期强势的资源股整体表现偏弱，而消费板块和中小盘成长股领涨。短期看，大盘上行需增量资金配合，料后市仍将在相对高位反复整固以消化技术面压力。

--中国期市：中国钢铁价格连跌第三日，因需求疲软

中国螺纹钢期货连续第三个交易日下跌，拖累原材料价格下滑，因在环境督查背景下，市场持续担忧需求萎缩。

--中国钢铁：钢企资产负债率同比有所降低，继续去产能和去杠杆--工信部

中国工信部有关负责人称，截至今年7月，大中型钢铁企业资产总额4.9万亿元人民币，同比增长5.65%；负债总额3.42万亿元，同比增5.23%；资产负债率同比有所降低，将继续推进钢企去产能和去杠杆。

--中国企业：湾流国际A轮融资引入基汇资本和挚信资本，将组建投资基金

定位于国际租房生活服务平台的中国湾流国际上周六宣布完成A轮融资，引入国际知名私募基金基汇资本和挚信资本，并将与基汇资本成立一个长租公寓投资基金。

--中国汽车：通用中国及上汽通用因高田气囊问题召回逾250万辆轿车

美国通用汽车及其中国合资公司上汽通用汽车公司决定召回旗下多个品牌共计逾250万辆轿车，因日本高田公司向其提供的安全气囊配件存在安全隐患。

--中国个股：苏州高新与华大基因等合建生命健康小镇，向产业地产转型

中国苏州新区高新技术产业股份有限公司周日晚公告称，拟与深圳华大基因科技创新中心公司、苏州高新区管委会和江苏苏南万科房地产公司共同在苏州新区建设生命健康小镇，推动公司地产板块向产业地产转型。

--中国个股：宝钢拟45.95亿元收购澳新银行持有的上海农商行10%股权

中国宝山钢铁股份有限公司盘后公告称，拟以45.95亿元人民币收购澳新银行持有的上海农村商业银行股份有限公司SHRCB.UL10%股权。

--香港新股：众安保险拟发售近2亿股H股，基石投资人软银集团认购36%

中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周日稍晚公布其招股细节，将全球发售1亿9,929.39万股H股（不考虑超额配售权），占公司扩大后总股本的13.84%，日本软银集团成为基石投资人，认购7,190.98万股，占本次发行H股的36%。

--企业并购：友邦与苏黎世保险出价收购澳洲保险资产

了解情况的消息人士称，香港友邦保险集团(AIA)已对收购澳洲联邦银行(CBA)的保险业务表现出兴趣，该业务的估值可能在40亿美元左右。

--香港个股：中国能建正谈判投资波黑煤电项目12亿美元，料很快敲定

中国国有能源企业--中国能源建设股份有限公司(中国能建)称，正参与磋商向波黑一项煤电项目投资10亿欧元(12亿美元)的事宜，这是巴尔干地区最大的能源计划之一。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)