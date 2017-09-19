《路透晚报》--9月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：中美两国元首通电话讨论以经济制裁施压朝鲜--白宫声明

白宫发表声明称，中国国家主席习近平与美国总统特朗普讨论通过联合国经济制裁措施，继续对朝鲜(北韩)施压。

--东北亚情势：朝鲜半岛问题必须和平解决，目前的恶性循环必须打破--中国外长

中国外交部长王毅称，朝鲜半岛核问题必须通过和平方式解决。目前越陷越深的恶性循环必须打破。恢复对话和谈同样是执行安理会决议的必要步骤。

--中国政治：用改革思路和办法破解作风顽症，体制机制上堵塞漏洞--政治局会议

中国国家主席习近平主持召开中央政治局会议指出，要精准发力，标本兼治，注重用制度治党管权治吏，用改革的思路和办法破解作风顽症，着力从体制机制上堵塞漏洞。

--中欧贸易：中方希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施，实现互利共赢--商务部

针对欧盟决定改变对华光伏反倾销反补贴措施的形式，在措施剩余近一年的执行期内，将原先的价格承诺方式替换为最低限价，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施，尽早为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境，实现双方产业的互利共赢。

--中欧贸易：欧盟商会期待中共新一届领导班子展现诚意放开市场

中国欧盟商会表示，期待中国共产党新一届领导班子展现出放开市场的诚心，但称商会成员对此并不乐观，已经“承诺疲劳(promise fatigue)”了。

--路透调查：日本企业认为美国和中国经济将继续以稳健步伐扩张

路透调查发现，绝大多数日本企业对美国经济前景看法乐观，这一迹象令人宽慰。今年稍早，一些市场人士担心，美国经济成长的步伐可能正在放慢。多数企业对中国经济前景的看法也总体上正面，即便看法有些悲观的企业数量超过不看好美国经济的企业。

【金融】

--美国金融：中国在7月继续增持美债，坐稳美债第一大海外持有者宝座

美国财政部公布的数据显示，7月中国连续第六个月增加美国公债持有规模；同时中国政府认为，由于人民币汇率稳步改善，卖出所持美债的必要性降低。

--中国金融：遏制虚拟货币风险，货币发行去国家化是行不通的--专家

中国互联网金融创新研究院院长黄震称，中国政府防控虚拟货币风险，对虚拟货币说“不”，禁止发行代币进行融资，停止比特币等虚拟货币集中竞价交易，是为了更好地保护中国金融消费者的利益，防止比特币风险传染至中国金融体系。比特币等虚拟货币试图挑战主权国家的货币发行权，要求货币发行去国家化是行不通的。

--香港金融：金管局将增发400亿港元外汇基金票据，应付银行庞大需求

香港金融管理局（HKMA）称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

--香港金融：外汇基金投资基建作好准备，料短期内有好消息公布--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，外汇基金为投资基建作好准备，物色项目方面进展良好，并期望短期内会有好消息公布。

【固定收益】

--中国公开市场：连续净投放资金仍紧，下周财政投放料可满足跨季需求

中国央行公开市场净投放1,500亿元人民币，为连续第四日净投放；不过从银行间市场资金情况来看，流动性紧张态势并未得到有效缓解。对此业内人士指出，下周料有大规模财政支出投放，可以满足跨季资金需求。

--中国债市动态：期现货均走稳，但资金面仍紧暂无回暖动力

中国债市谨慎情绪稍有缓和，银行间债市现券收益率变动有限，中金所国债期货亦止住跌势微幅反弹。不过因资金面依旧紧张，压制债市亦暂无回暖动力。

--中国货币市场：缴税影响资金难见改善，但月末财政投放料助平稳跨季

中国央行逆回购继续净投放1,500亿元人民币，不过银行间资金面仍未有明显改善。交易人士称，季末临近且月度例行缴税影响犹在，机构融出积极性不大，非银机构融入难度依然较高。

--中国债市：财政部一年国债随买收益率3.3437%，竞标倍数1.46倍

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债170009中标收益率为3.3437%，低于二级市场3.41%的最新成交水平；竞标倍数1.46倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.2035%，10年4.1898%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、五和10年三期固息债，中标收益率分别为3.7815%、4.2035%和4.1898%，此前市场预测均值为3.78%、4.22%和4.19%；三期债投标倍数为3.63倍、4.93倍和3.15倍。

--中国货币市场：563家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,246亿

中国淮北农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有563家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,245.5亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：8月银行结售汇逆差环比下降75%，境内外汇供求续呈基本平衡

中国8月银行结售汇逆差环比下降75%，远期结售汇则连续第五个月顺差。多位市场人 士指出，结售汇形势符合预期，境内外汇供求继续呈现基本平衡；跨境资金流动形势在改善，也证明了汇率走 强是因为存量结汇所带来的市场行为。

--中国外汇：支持真实合规内保外贷业务，加大对违规处罚力度--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长徐卫刚近日表示，内保外贷业务在经济发展中和跨境资金流动中的作用总体是积极和正面的；尽管存在部分“不和谐”现象，但风险总体可控。外管局今后将对违规行为重点打击，而真实合规的内保外贷业务仍可正常开展。

--中国汇市：人民币兑美元早盘下探月内新低后跌幅收窄，关注FED会议结果

人民币兑美元即期早盘跌幅有所收窄，盘中一度大跌近370点逼近6.6元关口，创本月来新低，中间价亦创出两周低点；交易员表示，市场对国际美元反弹预期上升，另外市场猜测监管层有意继续扩大金融市场对外开放，人民币汇率弹性料维持较高水平。

--《程实专栏》人民币国际化：从“望风而动”到“向心而行”

从大国崛起的角度看，货币的国际化进程也是获取全球经济治理话语权关键的成长之路，其实质在于建立以自身实力为信用背书的锚，并为其他国家所认可和采用。但要想成为国际锚货币，或许难免经历“脱锚”和“换锚”的坐标转换，人民币汇率形成机制改革正是这一过程的生动体现。十二载风雨兼程，当前人民币国际化已到了“脱锚”向“换锚”的临界点。未来，人民币国际化加速就是要从“望风而动”，“见幡遂移”，最终到“随心而行”，渐进成为真正的国际货币。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.76

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.11%至94.76；SDR篮子指数微跌至95.48，BIS篮子指数微跌至95.53。

--台湾新债：HITACHI CAPITAL三年宝岛债以4.40%定价，今年首档--消息

两位消息人士指出，HITACHI CAPITAL(UK)计划在台湾发行三年期人民币计价宝岛债，以4.40%定价，此料为今年首档发行的宝岛债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收低，房地产板块走强难掩浓厚观望气氛

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，尽管房地产板块走强，但券商及创业板等昨日热点出现回调，短炒特征较为明显，再加上美联储会议临近，市场观望气氛较浓，大盘全天呈现窄幅整理态势。

--中国个股：金证股份控股子公司金证财富引入腾讯为战略股东

深圳市金证科技股份有限公司公告称，控股子公司金证财富南京科技有限公司将引入腾讯旗下林芝腾讯科技有限公司为战略股东，后者以8,400万元人民币认购金证财富新增注册资本，获后者8%股权。

--中国个股：江苏有线拟收购参控股的19家公司剩余股权，预估额93.29亿元

江苏省广电有线信息网络股份有限公司公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司，预估交易总额约为93.29亿元人民币。

--中港个股：广汽集团与腾讯将在智能驾驶等展开业务合作，并探讨资本合作

中国大型车企--广州汽车集团股份有限公司公告称，已与腾讯签署战略合作框架协议，双方将在智能网联汽车车联网服务和智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈等领域开展业务合作，并探讨资本合作的可能性。

--中国航空：商飞公司C919飞机获得国内四家租赁公司共130架订单

中国飞机制造商--中国商用飞机有限责任公司与中核建融资租赁股份公司等四家租赁公司签署C919大型客机购买协议，商飞公司此次共获得130架C919订单。

--中国金属：大型铜冶炼商力争调高第四季加工精炼费用

交易商和分析师称，在即将与矿商就2018年供应合同谈判前，中国最大的铜冶炼商将寻求为今年第四季的加工精炼费用(TC/RC)设置一个更高的底价。

--中国企业：在线信用产品提供商趣店申请赴美上市

根据美国证券交易委员会(SEC)文件，中国在线信用产品提供商趣店集团(Qudian Inc)表示其已申请首次公开发行(IPO)，最多发行由美国存托股份(ADS)代表的7.5亿美元A类普通股。

--香港个股：非凡中国与华融置业15亿元设体育文化产业基金，投资社区项目

主要从事体育活动制作及管理的非凡中国称，与中国华融旗下华融置业共同成立规模为15亿元人民币的体育文化产业基金，以投资于李宁体育园等社区发展项目。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)