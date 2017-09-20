《路透晚报》--9月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：积极推动“一带一路”沿线国家间的自贸区建设--商务部专家

中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，商务部正积极推动在“一带一路”沿线国家间的自由贸易区建设，为中国企业将来开展贸易投资提供了更多的便利，并尽可能为中国企业对外投资提供更多防范措施。

--中国人事：任命祝树民为银监会副主席，张慎峰为证监会主席助理--国务院

中国人力资源和社会保障部网站刊登国务院任免信息称，任命祝树民为中国银行业监督管理委员会副主席，任命张慎峰为中国证券监督管理委员会主席助理。

--中国房地产：央行称北京调升房贷利率调整符合政策要求和导向--央视

中国央视新闻客户端报导，针对近日北京地区多家银行相继上调首套房贷款利率，调整后首套房贷利率较基准利率上浮5%-10%成为主流的现象，中国人民银行营业管理部表示，房贷利率调整是银行在北京市严格实施房地产市场调控、市场利率整体上扬的背景下，根据市场资金水平变化、自身资产负债管理需要所采取的自主行为，符合政策要求和导向，对此人行营业管理部积极支持。

--中国经济：产权变社会共有，雄安或再造城镇化红利分配机制--人民日报时评

雄安新区日前已定“绝不搞土地财政”等原则，人民日报发布时评称，雄安新区将变土地平衡为城市平衡，变政府争利为让市民获利，变产权少数人拥有为社会共有，或再造一套新的城镇化红利分配机制。

--《情景推测》谁是下任台湾央行总裁？杨金龙、吕桔诚及陈圣德呼声最高

20年前的一场华航大园空难，让当时担任中国商银（现为兆丰商银）董事长的台湾央行总裁彭淮南提早数月接掌总裁职务，也缔造台湾史上任期最长的总裁；而今，其任期剩下不到半年时间，各界高度关注下届总裁由谁出线？目前已浮出台面的总裁人选有：现任总裁彭淮南力荐的副总裁杨金龙、台湾金控董事长吕桔诚，及不排除以大黑马之姿而出线的富邦银行董事长陈圣德。

--台湾数据：8月外销订单年增7.5%连13月正成长，惟略低于市场预期

台湾经济部公布，8月外销订单金额较上年同期升7.5%，略低于路透预估的年增8.5%，为连续第13个月正成长。

【金融】

--中国金融：用金融科技手段厘清业务实质，推动监管能力升级--央行副行长

中国央行副行长范一飞称，央行要充分利用金融科技手段，透过产品复杂表象，厘清业务行为实质，推动监管能力升级。

--中国金融：理财资金成本上升及模式待探索令债转股落地率偏低--银行高层

中国工商银行山西省分行行长陆钦称，当前银行推进债转股主要通过理财资金进行投放，但今年以来市场利率推高理财资金成本，以及银行仍在探索债转股模式，是当前债转股签约金额高但落地规模小的主要原因。

--中国保险：启动偿二代二期建设，优先推进实际资本评估等重点任务--保监会

中国保监会称，为进一步补齐制度短板和监管漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，启动偿二代二期工程建设；优先重点推进实际资本评估、资产风险最低资本、流动性监管规则、数据真实性检查制度等较为紧迫的工作任务。

--《热点透视》借中国 “一带一路”生财有道，ETF却不是最佳渠道

中国政府的“一带一路”倡议已经吸引基金公司争相创建工具来吸金。最新的是金瑞基金(Krane Funds Advisors)本月稍早推出的、追踪MSCI明晟全球中国基建曝险指数的一只上市交易基金(ETF)。目前金瑞基金多数股权归属中金公司。但所有相关ETF的整体表现令人失望，因多数项目的商业价值不大。

--台湾金融：金管会放宽银行办理外国债券自营附卖回条件交易不计入限额

台湾金管会表示，将放宽银行办理外国债券自营业务之附条件交易限额，其中附买回条件卖出的外国债券交易余额不得超过该银行前一年决算后净值的30%，至于附卖回条件之外国债券交易余额则免计入限额。

--台湾金融：金管会研议鼓励保险业投资绿能产业及绿色债券--主委

台湾金管会称，为进一步发展绿色债券市场，将持续透过公司治理评监及编制永续指数等方式，并将引导发行人及投资人参与绿色债券市场，亦积极研议鼓励保险业投资台湾绿能产业及绿色债券的相关奖励措施。

--香港金融：金管局向IFC新兴市场创新贷款促进平台作出10亿美元承诺

香港金融管理局（HKMA）公布，向世界银行集团成员国际金融公司（IFC）为新兴市场而设的创新“联合贷款组合管理计划”（MCPP）贷款促进平台作出10亿美元承诺，藉此支持IFC于100多个国家的项目融资，涵盖基础设施、电讯、制造、农业及服务等范畴。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额300亿元逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期200亿元，28天期100亿元，完全对冲当日到期量。

--中国债市动态：现券整理期货偏弱，短期压力有限因资金预期向好

中国银行间债市早盘现券整体变化不大，中金所国债期货则表现偏弱。今日有两期国债招标，高至800亿元的发行规模仍令市场对其预期偏谨慎，二级市场观望心态因此较浓，而两期债最终发行定位也的确偏高。

--中国货币市场：资金面略偏紧但下旬预期缓和，公开市场结束净投放

中国银行间市场早盘资金面总体平稳，虽然仍略偏紧但好于前日。交易员称，旬末时点有银行控制融出，不过整体而言资金供需压力较前日改善，下旬财政投放料支撑季末资金面；央行公开市场亦顺势结束净投放，逆回购仅对冲到期。

--新债招标：中国七年新发国债获0.9亿追加，中标利率3.69%高于预期

中国财政部公告，上午招标发行的七年期新发固息国债，中标利率为3.69%，获得0.9亿元追加认购，最终发行量为400.9亿元人民币；同时招标的三年期续发国债则未获追加。业内人士稍早透露，该三年续发国债加权中标收益率3.5515%，边际中标收益率3.5889%，七年新发国债边际中标利率3.71%。两期债中标结果均高于此前市场预测均值3.53%和3.67%。

--新债招标：农发行七年增发债收益率4.3447%，10年4.3215%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、七年和10年三期债，中标收益率分别为3.8097%、4.3447%和4.3215%，对应投标倍数3.83倍、5.01倍和4.12倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘高开高走，市场预期分化且待美联储议息决议

人民币兑美元即期高开高走，盘中一度尽数收复昨日跌幅，中间价则续创两周新低；交易员表示，国际美元并未像预期那样反弹反而转为小跌，部分美元多头头寸离场，加上价格相对购汇而言已变得较差，人民币转为上涨，随着市场预期分化，短期人民币料延迟宽幅波动。

--中国企业：外管局称未对万达集团真实合规的资金汇出及内保外贷进行限制

中国国家外汇管理局近日重申，未对中国大型房地产和娱乐综合企业--万达集团真实合规的资金汇出和内保外贷登记进行限制。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.54

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.23%至94.54；SDR篮子指数跌至95.2，BIS篮子指数跌至95.32。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨维持窄幅盘整，板块轮动令市场人气不散

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，虽然沪综指昨日跌破20日均线，但投资者的维稳预期仍旧存在，而且近期板块轮动令市场人气不散，今日大盘还是维持窄幅盘整。

--中国期市：铁矿石期货触及近两个月低点，受钢价走软及环保举措打击

中国铁矿石期货跌至近两个月最低水准，受钢铁价格走软及政府的环保举措打击。

--中国国企：柳工力争2020年海外营收占比40%，兼并收购战略联盟是重点

中国工程机械制造商正在加速国际化进程。大型国企--广西柳工集团董事长曾光安表示，到2020年柳工海外营收占比将达到甚至超过40%，兼并收购和战略联盟是国际化重点，会抓住未来五年的关键窗口期，积极参与全球竞争，加强产业整合。

--《焦点》空客面对A380超大客机全球销售迟滞，寄望于中国市场

空中客车中国公司总裁兼首席执行官陈菊明表示，由于客流量增长，未来五年左右中国的航空公司可能需要60-100架空客A380客机。目前，市场对空客这种超大型客机的未来需求存在疑问。

--全球金属：7月镍市供应缺口扩大，因中国需求激增--INSG

国际镍业研究组织(INSG)发布的数据显示，7月全球镍市供应缺口扩大，因头号不锈钢生产国--中国的需求激增。

--中国个股：乐视网称贾跃亭未来履行对公司借款承诺有极大不确定性

深陷债务危机的中国乐视网的保荐机构中德证券公告称，今年上半年第一大股东贾跃亭未按承诺将减持资金借予上市公司使用；考虑其资产冻结等状况，贾跃亭未来履行承诺存在极大不确定性。

--投行观点：中国公司高管对今后六个月展望较为积极，拟增投入--瑞银

投行瑞银称，中国公司高管对今后六个月的展望较为积极，且多数公司都计划加大资本支出，意味着良好的商业环境将使银行成为主要受益者之一，同时亦看好乳制品、家具、家电和免税等消费品相关行业。

--中国个股：亨通光电参与中联通省级分公司混改，投资云南移动网络

中国光纤光缆大厂--江苏亨通光电股份有限公司公告称，将参与中国联通省级分公司的混合所有制改革，对云南部分自治州的移动网络进行投资，与联通分享移动业务增量收入。

--企业并购：中国泛海控股称希望年底前完成收购美国保险商Genworth

中国泛海控股股份有限公司一名高管表示，该公司计划在获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准后，于年底前完成以27亿美元收购美国保险商Genworth Financial的交易。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)