《路透晚报》--9月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：解决半岛问题不能只有制裁没有对话，呼吁各方冷静--中国外长

中国外交部长王毅称，当前朝鲜半岛局势日趋严峻，呼吁各方务必冷静再冷静，不能让局势升级失控。中方始终主张以和平方式解决半岛核问题，而解决问题不能只有制裁没有对话，不能只有施压没有谈判。

--东北亚情势：中国坚决反对在韩国部署萨德，敦促尽快妥善处理--外长

王毅并表示，中方理解韩国维护国家安全的需要，但坚决反对在韩部署“萨德”系统，因为此举超出韩国自身防卫，直接损害中方的战略安全利益。

--中国外交：支持和维护伊核全面协议，愿继续参与协议执行进程--中国外长

王毅还表示，伊核全面协议化解了伊核危机，是国际安全治理的重要成果，近来朝鲜半岛的事态更说明伊核协议的重要意义，中方支持和维护伊核全面协议这一历史性成果，愿继续参与协议执行进程。

--中国经济：进一步促进扩大就业，将跨境电商监管政策延长至明年底--国常会

中国国务院常务会议指出，当前中国仍处在就业需求高峰期和供需结构性矛盾凸显期，要进一步促进扩大就业，通过推动新旧动能转化，培育就业新增长点。会议还决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年，至2018年底。

--中国房地产：防止小产权房通过不动产登记合法化--国土部

为加强部门衔接，解决不动产登记“中梗阻”问题，中国国土部和住建部最新就房屋交易与不动产登记衔接发布通知，提出防止小产权房通过不动产登记合法化，将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。

--中国房地产：决定在北京上海开展共有产权住房试点，确保用地供应--住建部

中国住房和城乡建设部表示，经研究，决定在北京市、上海市开展共有产权住房试点，要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。

--中国房地产：北京共有产权住房在落户入学上与普通商品房政策一致--住建委

北京市住建委正式发布“共有产权住房管理暂行办法”，明确规定将通过实行政府与购房人按份共有产权方式，政府将其持有的部分产权的“使用权”让渡给首次购房人，供应对象为符合北京市住房限购条件且家庭成员名下均无住房的家庭。

--中国房地产：上海要重点解决房价高等问题，补上租赁房短板--市委书记

中国上海市市委书记韩正最新表示，当前，上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，要补上租赁住房供应量不足的短板，通过市场调节、政策引导增加各类租赁住房。

--中国投资：中国没有任何一部法律强制外国投资者在华转让技术--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，外国企业在中国设立合资企业是市场行为和企业的自主选择，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术；并称将尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施。

--中国经济：加快推进煤炭优质产能释放，提高油气供应保障能力--发改委

中国发改委称，近期要密切关注国内外经济和上下游行业变化对煤电油气运供需关系的影响，将加快推进煤炭优质产能释放，提高油品天然气供应保障能力，以保障十九大召开前后煤电油气运稳定供应。

--中国经济：建立资源环境承载监测预警机制，红色区域实施最严限批--国务院

中国国务院公布建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见，针对不同区域资源环境承载能力状况，定期开展全域和特定区域评估，实时监测重点区域动态，提高监测预警效率，其中对红色预警区实施最严格的区域限批。

--中国经济：全国实际划定永久基本农田15.5亿亩，将研究动态监管系统--国土部

中国国土部和农业部称，历时两年的全国永久基本农田划定工作目前已总体完成，全国落实保护面积15.50亿亩，超过《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）调整方案》确定的15.46亿亩保护任务目标，有划定任务的2,887个县级行政区全部落到实地地块。

--表格：台湾8月M2年增率升至3.75%，因活期存款及外汇存款成长较高所致

台湾央行公布，8月日平均货币总计数M2年增率升至3.75%，中 止此前连两个月走跌，主要是因活期存款及外汇存款成长较高所致；而8月M1B年增率也上升 至5.11%。累计今年1-8月M1B及M2平均年增率分别为4.79%及3.71%。

【金融】

--中国保险：加强资金运用监管，对重点机构持续开展现场检查工作--保监会

中国保监会称，加强保险资金运用监管，开展风险排查专项整治工作，对存在突出问题和重点保险公司持续开展现场检查工作；同时，防范保险公司资产负债错配风险，相关监管政策计划于年底公布，并于2018年底全面实施。

--中国保险：进一步构建严密有效监管体系，加快推进监管制度完善--保监会

中国保监会称，下一步将进一步健全构建严密有效监管体系，坚持深化改革、防范风险、服务实体经济的基本原则，加快推进监管制度完善，加大制度落实督促力度，继续引导保险业回归本源、专注主业、健康发展。

--中国金融：坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动--央行官员

中国央行研究局局长徐忠称，应坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动；针对数字金融风险传播速度快、范围广、隐蔽性强等特点，要加快健全有效的基础监管制度。

--中国基金：私募FOF将进一步洗牌，有望出现“二八效应”--私募云通

中国私募基金研究机构--私募云通总经理冯美云表示，随着出资方对于基金管理人的要求提高及基金管理人的管理成本门槛的抬升，私募基金FOF（基金的基金）市场将进一步洗牌，未来有望出现“二八效应”，市场份额向少数优秀管理人集中。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额600亿元逆回购，连两日完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期200亿元，连续第二天完全对冲当日到期量。

--《中国债市每日综述》期债午间异动后延续弱势，现券情绪谨慎收益率小升

中国银行间债市现券收益率小幅上涨。早盘市场对美联储新出炉的缩表计划及加息展望反响平淡，不过午间国债期货一波跳水异动后市场表现转弱，日终期债主力合约仍明显收跌，一级利率债定位偏高亦有拖累；交易员称，季末渐近现券交易情绪低迷，短期波段机会预计有限。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率4.3322%，10年4.3664%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2801%、4.3322%和4.3664%，对应投标倍数2.26倍、2.21倍和2.39倍。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.1970%，七年4.3486%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三和七年两期债，中标收益率为4.1970%和4.3486%，此前市场预测均值为4.18%和4.33%；对应投标倍数3.75倍和4.03倍。

--中国债市：今年债券借贷成交量同比大幅增加，6月达到年内高峰--CFETS

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(CFETS)披露数据显示，今年以来，债券借贷市场成交量较去年同期有较大幅度增加，6月债券借贷单月成交量突破5,000亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创逾三周低点后收窄跌幅，FED加息预期提振美元指数

人民币兑美元即期大幅低开后跌幅有所收窄，盘中一度短暂跌破6.6元关口至逾三周低点，中间价亦创近三周新低；交易员表示，隔夜美联储议息会议宣布10月起启动缩表，并暗示12月仍可能加息，消息提振美元指数，人民币顺势回落。

--中国外汇：强势人民币非只涨不跌，汇率清洁浮动有助于经济内外平衡--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处理经济内外平衡目标的冲突。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线趋陡，一年期掉期回升至近一个月高位

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续上移。交易员称，上周取消远期售汇风险准备金之后，此前积攒的远期购汇需求有所释放，掉期曲线持续攀升，一年期掉期点升至近一个月高位。而临近季末人民币流动性偏紧，掉期短端资金买盘也支撑着掉期曲线走升。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.61

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.07%至94.61；SDR篮子指数微升至95.36，BIS篮子指数微升至95.45。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小跌，金融股虽涨但难改退场观望情绪

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，虽然今日银行保险等金融股有所表现，但国庆节前退场情绪依旧存在，除金融股外的其他板块绝大多数出现回调，周期股和中小市值个股跌幅居前，大盘则继续窄幅整理走势。

--企业并购：中国国家电网考虑收购巴西Eletrobras输电子公司

中国国家电网巴西运营副总裁Ramon Haddad称，公司正在研究是否收购巴西国有企业Centrais Elétricas Brasileiras SA年底前将出售的输电子公司。

--《焦点》谷歌豪赌智能手机市场，以11亿美元收购HTC的Pixel手机部门

美国Alphabet旗下的谷歌宣布，将以11亿美元收购台湾宏达电(HTC)旗下为其开发Pixel智能手机的部门。这是谷歌第二次进军手机硬件领域，但上次的收购价格不菲，却以失败收场。

--香港个股：腾讯斥资28.6亿港元入股中金公司，成后者第三大股东

中国互联网巨头腾讯正加强与各行各业的合作。国内领先的投行之一--中国国际金融股份有限公司公告显示，腾讯斥资28.6亿港元认购中金公司增发H股股份，持有中金公司约4.95%股份，成为其第三大股东。

--汽车产业：百度投入15亿美元成立自动驾驶基金，未来三年投资100个项目

中国搜索公司百度宣布，成立一个100亿元人民币(15.2亿美元)的自动驾驶基金，这是百度加快技术发展并与美国对手展开竞争计划的一部分。

--汽车产业：比亚迪董事长预计，中国到2030年全部实现电动汽车

中国汽车制造商比亚迪的董事长预计，到2030年中国将全部实现电动或混合动力汽车，这一时间表甚至比欧洲更为领先。当前中国正在推动从传统汽油汽车向新能源汽车的转型。

--中港个股：石化油服拟发行A股和H股筹集至多80亿元，用于补充流动资金

中国石化集团的分支--中石化石油工程技术服务股份有限公司公告称，拟发行A股和H股，分别募集不超过40亿元人民币，用于补充公司流动资金。

--中国个股：格力电器举牌海立股份以扩充产业链，持股达5%且不排除继续增持

中国上海海立（集团）股份有限公司公告称，从8月29日至9月19日，格力电器通过证交所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%；格力电器表示，此次举牌目标为扩充其产业链结构，未来不排除进一步增持的可能性。

--中国期货：国庆前后调整铁矿石等品种涨跌停板幅度和最低交易保证金--大商所

大连商品交易所发布通知称，将在2017年中秋节、国庆节休市前后对各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准做出调整，9月28日（下周四）起调高大豆、玉米、鸡蛋、铁矿石等品种的涨跌停板幅度和最低交易保证金标准，10月9日起恢复至原水平。

--《分析》苹果创新减速，中国竞争对手趁机杀入高端市场

零售商和消费者认为，苹果的创新步伐正在放缓，为亚洲竞争对手占领发达市场提供了绝佳机会--这要归功于设计改进以及更低的价格。苹果上周发布的新款iPhone手机具有无线充电、全面屏设计以及双摄像头--所有这些功能已经在中国华为和Oppo、以及韩国三星电子的产品中普遍使用。

--航空产业：中俄合资的C929宽体飞机项目关键系统仍将依赖西方供应商

中国计划与俄罗斯成立的宽体喷气式飞机合资企业的飞机总设计师表示，中国供应商提供零部件的占比将提高，不过航空电子设备等关键系统仍主要依靠西方制造商供货。

--中国金属：中国铜冶炼商提高第四季加工精炼费，升幅大于预期--消息

接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的两名消息人士称，中国铜冶炼商已将第四季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨95美元和每磅9.5美分。

--中港个股：中国平安推出多项AI+创新服务，计划输出创新技术能力

中国综合性金融集团--中国平安携手旗下专业子公司推动人工智能（AI）等前沿技术的应用，推出多项创新服务。据公司人士透露，未来平安不仅会在旗下公司推广运用新技术，还将像腾讯和阿里等科技巨头那样，对外输出创新技术能力。

--中国个股：绿地在南京建设550米高楼，首尝超高层＋科创产业园模式

中国大型房企--绿地控股在南京开建超高层综合体项目，其中包括一幢高度达550米的超高层建筑，并计划将该项目建设成为全球领先的科技产业园示范项目，这是绿地首次尝试“超高层综合体＋科创产业园”的新模式。

--中国个股：葛洲坝牵头联营体中标尼日利亚水电项目，合同额383亿元

中国大型基建公司--葛洲坝集团股份有限公司公告称，公司牵头的联营体日前中标尼日利亚一水电站项目，合同总价约合383.46亿元人民币，项目总工期72个月。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)