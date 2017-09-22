《路透晚报》--9月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》标普下调中国主权信用评级，因债务上升提高经济和金融风险

标普全球评级周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。

--中国评等：标普调降中国评级是错误决定，中国经济有较强增长韧性--财政部

继5月穆迪下调中国评级后，标普昨日也宣布调降中国评等。中国财政部迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。

--《综述》标普称调降中国评级是由于信贷增长依然过快

标普全球评级表示，中国试图降低债务迅速增长的风险，这一努力并没有像预期那样快奏效，信贷增长仍然太快。就在前一天，标普下调了中国的主权信用评级。

--投行观点：标普下调中国评级是误诊，中国基本面并无恶化--中金

中国大型投行--中金公司最新发布报告称，标普将中国主权信用评级从AA-下调至A+，可以提醒中国应当关注经济中存在的效率不足并认识到加快推进改革的必要性。但是此次评级下调并不表明中国信用风险上升或是基本面恶化。

--香港评等：标普调降中国评级之后将香港债信评级降至“AA+”

信评机构标准普尔将香港的长期债信评级从“AAA”调降至“AA+”，在这之前标普调降了中国的主权评级。

--中国房地产：全国首套房贷平均利率升至历史新高，为基准1.04倍--融360

中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的8月房贷报告显示，全国首套房贷平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关。

--中国能源：俄罗斯计划增加对中国的管线石油输送，加强同沙特竞争

从1月开始，中国炼油厂通过扩充输送能力后的西伯利亚输油管线，大幅增加从俄罗斯的石油进口。这样一来，俄罗斯在与沙特阿拉伯的激烈竞争中将可巩固其作为中国最大石油供应国的地位。

--中国环保：2020年全面建立环境监测数据质量保障责任体系--国务院

中国国务院办公厅发布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见，到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理制度，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

--台湾财政：第四季将发行1,000亿台币公债，取消原定12月发行国库券--财政部

台湾财政部表示，今年第四季将发行1,000亿台币甲类公债，并取消原定12月要发行的182天期国库券，第四季国库券改为必要时发行；而第四季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。

--台湾数据：8月工业生产指数较上年同期增3.25%，连续四个月正成长

台湾经济部公布，8月工业生产指数较去年同期增3.25%，连续第四个月正成长；上月修正后则为年增2.08%。

【金融】

--新闻稿：继主权评级下调后，中国境内数家金融机构评级下调--标普

标普全球评级继昨日宣布下调中国评级后，亦下调在中国境内经营的三家政策性银行、几家其他银行与金融机构的评级。

--中国金融：陕西银监局开展房地产金融业务专项排查，严查违规加杠杆--消息

中国地方监管部门正因地制宜防范化解房地产市场潜在风险。继深圳银监局严禁银行发放个人消费贷流入楼市后，两位消息人士透露，陕西银监局正在就辖内银行对房地产开发项目融资违规加杠杆及表外资金投向房地产领域等情况，开展房地产金融业务专项排查。

--《台湾金融市场一周展望》股市震荡看苹概股及朝鲜情势脸色，逢季底出口商抛汇料增温

本周台股大致随美国苹果供应链上冲下洗，而朝鲜半岛紧张情势升温，更拖累台股跌幅扩大失守季线。分析师称，台股除了面临苹果光失色的利空外，也受到地缘政治风险增高所累，下周料仍看苹果概念股脸色，并密切留意半岛局势变化。

【固定收益】

--《分析》中国央行精细操作助资金平稳渡税期，削峰填谷思路未变跨季无忧

受缴税走款在途因素的扰动，中国银行间资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，本周考虑MLF在内全口径净投放3,365亿元人民币，资金紧势出现缓解。业内人士称，季末临近，机构迎来跨季准备和长假备付，资金面波动加大，但央行精细化操作维持了流动性预期的稳定，随着财政投放的逐步到位，短期流动性料会进一步改善，安然跨季是必然。

--中国债市动态：标普降级无影响期现货稍显暖意，资金压力持续缓和

中国债市早盘期现货均稍显暖意，未受国际评级机构标普调降中国主权评级影响；银行间市场现券收益率小幅下滑1-2个基点（bp），中金所国债期货在上日盘中闪跌后震荡回升，已基本回到跌势起点附近。

--中国货币市场：隔夜供给充分资金面恢复平衡，财政投放支撑季末前信心

中国银行间市场资金面恢复平衡，其中隔夜供给充分，多数机构平头寸无忧，相对而言，可跨季期限则仍供不应求。交易员称，缴税期已过，下周又有例行财政存款投放，支撑市场信心，季末前流动性应无大碍。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率3.0888%，投标倍数1.82倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.0888%，边际中标收益率3.1776%，投标倍数1.82倍。

--中国票据市场：转贴利率稳中略跌，季末流动性预期稳定尚未见影响

中国票据市场转贴利率本周总体平稳中略有下行。交易员称，周初资金紧张略有扰动，但转贴利率受影响不大；本周机构收票热情尚可，市场成交比较活跃，但由于票据价格已在低位，进一步下行空间受限。

--中国货币市场：564家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,256亿

中国山东昌邑农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有564家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,255.5亿元人民币。

【外汇】

--《人民币综述》人民币汇率新征程：高弹性少干预将成新常态

三季度人民币汇率波澜壮阔的表现有些像成熟市场货币，而且是在监管层基本没有直接入市情况下实现，这应是汇率逐渐走向成熟的标志。而从运行数月的新中间价形成机制表现看，新机制是对非理性波动的过滤，而无关汇率升贬本身，不应对逆周期因子有过度解读。

--中国汇市：人民币早盘高开后回吐大部分涨幅，标普下调中国评级影响有限

人民币兑美元即期早盘大幅高开后回吐大部分涨幅，中间价则结束三连跌；交易员表示，隔夜美元调整推升今早人民币开盘价，另外市场猜测标普下调中国评级可能让人民币主动升值的预期落空，购汇涌入导致人民币升幅持续收窄。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.54

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.54；SDR篮子指数跌至95.11，BIS篮子指数微跌至95.36。

--表格：中国外汇市场8月成交额环比上升11.90%--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，8月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交15.28万亿元人民币（等值2.29万亿美元），按美元计环比上升11.90%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至近一个月低点，资源股持续调整拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌至近一个月低点。分析师指出，今日沪综指震荡走低，开始回补此前形成的向上跳空缺口，资源类板块持续调整拖累大盘，银行和保险股则成为护盘主力板块，助股指午盘后逐步收敛跌幅，料大盘在国庆长假前仍以震荡走势为主。

--香港新股：众安保险IPO发行价定在招股价区间高端，筹资15亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司将首次公开发行(IPO)发行价定在招股价格区间的高端，筹资规模15亿美元。这是香港迄今规模最大的金融科技公司IPO。

--中国期市：钢材及炼钢原料价格全面挫跌，受需求疑虑及评级下调打击

中国钢材、铁矿石、焦煤价格挫跌至数周低位，创多月来单周最大跌幅，受需求放缓及标普调降中国评级打击。

--《分析》中国科技企业成为投资人眼中香饽饽，人民币风险融资规模激增

侧重中国的风险投资基金正在加大对中国科技企业以及国内资本市场进一步开放的押注，与之相应的是，人民币融资增长速度创下五年来最快。

--中国个股：乐视网称近期已发函提醒并要求贾跃亭继续履行借款承诺

深陷债务危机的中国乐视网公告称，为督促控股股东继续履行承诺，公司董事会近期已发函与贾跃亭，提醒并要求其继续履行借款承诺。

--中国个股：光线传媒旗下猫眼文化换股合并微影，在线票务市场整合

中国在线电影票务市场出现大整合，光线传媒公告显示，其参股公司天津猫眼文化传媒公司换股合并微影时代旗下微格时代，同时以增发股份为代价收购具腾讯背景的深圳瑞海方园科技公司，从而获得微信娱乐票务方面的入口。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)