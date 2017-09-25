《路透晚报》--9月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：企业杠杆率稳中趋降，债务风险趋于下降--发改委

中国的债务问题备受关注，国家发改委表示，在降杠杆各项途径综合作用下，中国企业杠杆率呈现稳中趋降的态势，债务风险趋于下降，市场化债转股取得良好开局。下一步要全力推动降杠杆及防范化解潜在债务风险工作取得更大成效。

--中国房地产：推动住房租赁管理条例尽快出台，回归房子居住属性--住建部

中国住房城乡建设部最新表示，正会同有关部门积极开展调研、论证等工作，抓紧起草相关法规草案，积极推动住房租赁管理条例立法工作，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。

--中国经济：建清洁供暖价格机制，促北方地区加快实现清洁供暖--发改委

中国国家发改委印发关于北方地区清洁供暖价格政策的意见提出，建立有利于清洁供暖价格机制，完善峰谷分时价格制度，优化居民用电阶梯价格政策，完善“煤改气”气价政策，促进北方地区加快实现清洁供暖。

--中国经济：环保督察绝非一阵风，也是一场转型升级的持久战--人民时评

人民日报发布时评称，环保督察绝不是一阵风，不仅是生态环境的保卫战，也是一场转型升级的持久战，并强调环保督察既反对纵容污染的“不作为”，又反对简单粗暴的“乱作为”，环境治理要抓实抓细。

--《分析师观点》中国多城密集限售旨在抑制投机，调控趋紧成交料继续下行

中国八个二线城市在上周末密集升级房地产调控措施，限售成为亮点，分析人士认为，此举旨在落实“房住不炒”、在传统销售旺季抑制过度投机，结合房贷利率升至历史新高，房地产调控政策日趋收紧，预计短期政府仍将延续供需端发力，加大土地供应与限购限售限贷相结合的政策。

--中美贸易：世贸组织成立专家组，以裁决中美就农产品关税配额的争端

一位贸易官员称，世界贸易组织(WTO)周五成立一个争端解决小组，旨在就美国针对中国小麦、稻米及玉米等农产品关税配额申请调查案做出裁决。由于这是美国第二次向世贸组织争端解决机构(DSB)提出要求，上述针对农产品关税配额(TRQ)的小组因而自动成立。

--《分析》中国不太可能倚重民间资本来重振国有企业

中国振兴国有企业的最新努力将在今年加快速度，银行业人士与投资者预计，在中共10月份召开十九大之后，可能会有更多的资产分拆与出售活动。但熟悉中国相关计划的消息人士指出，民间资本可能在其中只会发挥有限的作用，尽管当局一直宣称其是改革国有企业的关键角色。

--台湾经济：今年成长率预估维持2.1%，明年预测初值为2.0%--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金旗下总经研究团队预估，今年台湾经济成长率维持2.1%不变；展望明年景气仍将持续复苏，但因已届景气扩张期末段，成长动能预期将逐渐转弱，对明年经济成长率的首次预测初值为2.0%。

【金融】

--中国金融：8月末银行业金融机构总资产同比增10.9%，总负债增10.8%--银监会

中国银监会称，截至8月末，银行业金融机构资产总额为238.95万亿元人民币，同比增长10.9%；负债总额为220.45万亿元，同比增10.8%。

--中国保险：绝不允许再出现所谓“特殊公司”，重塑从严监管氛围--保监会

中国保监会副主席陈文辉近日表示，在市场主体之间，要坚持一视同仁、公平对待，今后保险业绝不允许再出现所谓“特殊公司”；要坚决选择以风险为导向，维护市场稳定，重塑从严监管氛围。

--中国金融：积极稳健推金融开放，推动资本项开放设跨境资本管理机制--报告

中国金融四十人论坛（CF40）2017径山报告指出，积极、稳健地推进中国金融开放，在积极推动资本项目开放的同时，也应考虑设立适度的、临时性的跨境资本流动管理机制，支持金融稳定与货币政策的独立性。

--香港金融：开放式基金公司制度料明年与利得税豁免一并实施--财政司长

香港财政司司长陈茂波称，预计开放式基金型公司制度可于2018年与利得税豁免安排一并实施，以推动香港基金业的发展。

--台湾金融：大型企业财务缓冲空间足以承受中度的外汇波动--中华信评

国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评表示，台湾前50大企业的获利能力在全球经济复苏加速及大宗商品价格仍维持低档的背景下已有所提升，目前台湾大型企业信用品质维持稳定，而大型企业的财务缓冲空间足以承受中度的外汇波动。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿元逆回购操作，单日净回笼800亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中14天期1,600亿元，28天期400亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元。

--中国债市动态：期现货延续小幅向暖势头，短期资金平稳提供支撑

中国债市早盘期现货延续暖意，银行间现券收益率小幅下行1-2个基点，其中30年期国债买盘明显，收益率跌幅更甚。交易员表示，资金面回归平衡状态，支撑现券短期情绪尚可，而超长债买盘不排除与部分机构空头回补等因素有关，但后市整体趋势性机会仍难觅。

--中国货币市场：央行转为净回笼但月内资金无忧，跨季结构性矛盾仍存

尽管中国央行公开市场周一转为单日净回笼，银行间市场整体资金面仍相对均衡。今日因有存款准备金例行调整，盘初供给稍显偏紧，但随后大行一波供给令存款类机构平头寸基本没有太大压力，不过相对而言，跨季资金供需依然不宽裕，尤其是非银机构仍只能高价融入。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.2759%，10年4.2913%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为4.2759%和4.2913%，对应投标倍数6.05倍和6.94倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走贬百点但在6.61寻获支撑，汇价短期料宽幅波动

人民币兑美元即期早盘走贬约百点，因中间价走弱；交易员表示，隔夜美元走升带动人民币趋弱，但在6.61元形成支撑，成交量并不大；考虑到19大等中国重大会议在即，人民币汇价料短期走稳，宽幅波动概率大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.42

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.13%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.09，BIS篮子指数微跌至95.22。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至94.54

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.34%至94.54，较2014年底则仍下跌5.46%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续创一个月新低，房地产板块受利空消息影响普跌

中国股市沪综指收跌，续创一个月新低。分析师指出，今日食品饮料和医药股涨幅居前，但受不利消息面的影响，房地产板块出现普跌，对大盘下拉作用较大，盘中卖压有所上升，短期市场情绪从激进转向偏保守和观望。

--中国期市：焦煤焦炭扩大近期跌势，受累于供应过剩疑虑

中国炼钢原料周一扩大近期跌幅，焦煤跌逾5%，焦碳触及近两个月最低位。交易商称，因一些工厂在最近的环保检查之后重新开工，加剧供应过剩疑虑。螺纹钢和铁矿石价格亦走低，市场继续担心钢厂的补库存需求趋弱。

--企业并购：中国国有电网企业有意竞购芬兰Elenia Oy--消息人士

消息人士表示，中国两家国有电网企业有意收购芬兰第二大输电公司Elenia Oy，该交易的价值可能达到30亿欧元(36亿美元)。

--巴西企业：中国电信考虑参与电信商Oi SA注资计划

巴西电信商Oi SA财务长Ricardo Malavazi Martins表示，中国电信可能参与向这家已申请破产保护公司注资的计划。

--中国个股：乐视网拟不超过30亿收购乐视投资旗下金融资产，助实施新战略

债务危机未解的中国乐视网最新公告，拟以不超过30亿元人民币收购乐视投资100%股权，以收购其旗下金融类业务。此举可为乐视用户群体提供更普惠互联网金融服务，并助新乐视战略的实施。

--香港个股：国银租赁落实购买105架波音及空客飞机，目录价约126亿美元

中国国家开发银行的租赁业务平台--国银金融租赁称，已就购买105架波音及空客的飞机订立正式协议，目录价共约126亿美元。

--香港新股：津上机床中国首日挂牌开盘价较招股价高出25%，好于大市表现

日本津上于中国的分支--津上精密机床（中国）有限公司周一首日挂牌，开盘价较招股价高出25%，好于大市表现。

--香港金融：FinEX Asia向美国在线市场消费贷款平台投资5,000万美元

香港金融科技公司FinEX Asia称，其私募股权基金管理人向美国在线市场消费贷款平台Prosper Marketplace投资5,000万美元，作为参与后者的G轮融资。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)