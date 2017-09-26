《路透晚报》--9月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：亚开行调升2017年增长率预估至6.7%，因受消费和出口助推

亚洲开发银行调升对今年中国经济增长的预估，因为中国国内消费强劲、出口回升且服务业稳健增长。亚开行目前预期中国经济在2017年将增长6.7%，高于4月时预估的6.5%。

--《焦点》中国严审举债并购，让海航从一路高歌猛进中回到现实

在并购领域一路高歌猛进的中国海航航空集团最近被中国监管机构瞄上，并遇上麻烦，结果导致并购交易停滞不前，当局还加强对其财务和股权结构的审查。

--中国经济：着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间--发改委主任

中国国家发展改革委主任何立峰日前表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国经济：限定政府定价范围为重要公用事业等，推进定价机制化--发改委

中国国家发展改革委表示，根据修订后的政府制定价格行为规则，政府制定价格的范围进一步缩小为“重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务”，并推进政府制定价格机制化。

--中国政策：依法保护企业家财产权，对锐意改革失误予以容错--国务院

为依法保护企业家合法权益、促进企业家公平竞争诚信经营，中国国务院近日印发意见称，将依法保护企业家财产权，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规补偿救济机制；同时还要依法保护企业家创新权益和自主经营权。

--中国国企：1-8月利润同比增21.7%，钢铁、有色等行业持续盈利--财政部

中国财政部公布，1-8月国有企业利润总额19,114.1亿元人民币，同比增长21.7%，利润增幅高于收入6.2个百分点。该增速较前七月略有下滑。

--全球贸易：中国将食品进口新规实施的最后期限延长两年--欧盟官员

欧盟一位高级官员表示，中国计划将食品进口新规实施的期限推迟两年至2019年10月1日。之前由于担心此举会扰乱贸易，欧洲和美国纷纷游说。欧盟驻中国代表团卫生和食品安全事务主管Jerome Lepeintre表示，他周一晚间收到了官方文书，确认已按全球贸易规定的要求，对世界贸易组织(WTO)报备这项决定。

--中美关系：望美方公平对待中企赴美投资，放宽高科技产品对华出口--李克强

中国国务院总理李克强周一对来华访问的美国商务部长罗斯表示，愿同美方本着相互尊重合作共赢的精神，扩大贸易规模，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧，希望美方对中国企业赴美投资给予公平待遇，放宽高科技产品对华出口。

--香港数据：8月出口按年升7.4%，进口升7.7%

香港政府统计处公布，8月香港出口货值按年升7.4%，进口货值按年升7.7%。二零一七年八月份录得有形贸易逆差355亿港元,相等于商品进口货值的9.6%。

--台湾经济：积极参与区域经济整合，签订双边或多边贸易协定--行政院长

台湾行政院长赖清德表示，面对国际竞争，台湾将积极参与区域经济整合、扩大国际合作，并与各国签订双边或多边贸易协定，持续推动新南向政策，深化与新南向国家的链结及合作。

【金融】

--中国金融：标普基于“亲周期”评级方法下调中国评级是简单片面的--银行业协会

中国银行业协会称，标普基于“亲周期”评级方法下调评级，是简单片面的，这种做法有失公允，缺乏客观性和公信力，无异于“只见树木，不见森林”。

--中国金融：浙江银监局要求严查个人贷款资金违规流入房地产

中国经济日报报导称，针对个人贷款资金违规流入房地产问题，浙江银监局部署辖内银行自查和监管抽查工作，要求做到各类银行机构全覆盖、各地市全覆盖和各类个人贷款业务全覆盖。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元逆回购，连续第二日净回笼规模800亿

中国央行公开市场今日进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中14天期400亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元，为连续第二日净回笼且规模与上日相同。

--中国债市动态：现券波动不大期债偏弱震荡，资金面结构性紧势加剧

中国银行间债市早盘现券收益率波动有限，但受资金面结构性紧张和跨季资金价格走高拖累，交投人气明显不及前日；国债期货亦震荡偏弱，五年、10年期主力合约双双低开，与隔夜美债向好走势相背，10年期主力合约盘中虽偶有翻红，早盘仍小幅收跌。

--中国货币市场：连续净回笼存款类机构资金压力有限，非银融资难且价高

中国央行公开市场连续两日净回笼，但在财政支出助力下，银行间市场周二流动性整体尚可，银行等存款类机构压力暂时不算明显。对券商等非银机构来说，季末MPA考核等因素，则令其融资依旧困难，且价格高企。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.7843%，10年4.1553%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、五和10年三期固息债，中标收益率分别为3.7843%、4.1750%和4.1553%，此前市场预测均值为3.76%、4.18%和4.16%；三期债投标倍数依次为2.27倍、3.17倍和2.94倍。

--中国货币市场：567家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,287亿

中国河南新密农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有567家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,286.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘宽幅震荡，市场预期分化短期延续高弹性

人民币兑美元即期早盘宽幅震荡，中间价则刷新近一个月新低；交易员表示，今日中间价比市场预期的要高一些，监管层或不希望人民币快速调整引发贬值预期，盘中人民币在临近昨日低点后有结汇盘涌出，由于市场预期短期化，人民币料延续高弹性。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.29

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.14%至94.29；SDR篮子指数微跌至95.02，BIS篮子指数微跌至95.16。

--台湾汇市：8月台币实质有效汇率指数106.49，连三个月走滑--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，8月台币实质有效汇率指数 为106.49，相较5月的逾10年高位已是连三个月走滑；并仍低于韩元的110.98。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微幅收升，国庆长假前大盘将维持区间震荡

中国股市沪综指缩量微幅收升。分析师指出，今日股指在30日均线下方震荡，个股调整较为明显，成交量继续大幅萎缩，尾市获护盘拉升转跌为升。临近国庆长假，场内交投日渐清淡，料后市大盘仍将维持区间震荡盘整。

--中国证券：全力确保资本市场平稳运行，为十九大营造良好环境--证监会

中国证监会表示，要全力确保资本市场平稳运行，从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性；充分发挥交易所一线监管作用，做好资本市场舆情引导工作，为十九大召开营造良好的资本市场环境。

--中国能源：8月俄罗斯连续第六个月保持对华最大石油供应国地位--海关

中国海关公布的数据显示，俄罗斯取代沙特阿拉伯，连续第六个月雄踞中国最大石油供应国的位置，8月对华石油出口约为104万桶/日，较上年同期减少4.5%。

--中国煤炭：8月自澳洲进口煤炭减少19%，但自俄罗斯进口增加20%

8月中国自澳洲进口的煤炭减少19%，但自俄罗斯进口的煤炭跳增至近年来最高水准之一，因钢厂和发电站对低价海外煤炭的需求旺盛。

--中国个股：联通集团董事长预计联通混改方案有望在一个月内获批

据证券时报报导，中国三大电信公司之一的中国联通集团董事长王晓初昨日透露，联通混改方案正在走证监会的审批程序，预计一个月左右时间能够完成。另外，战略投资方的资金也有望年内全部到位。

--中国企业：爱奇艺考虑最早2018年在美国IPO，估值最高100亿美元--消息

一位直接了解情况的消息人士表示，百度旗下的视频服务网站爱奇艺考虑最早明年在美国进行首次公开发行(IPO)。稍早彭博引述两位消息人士报导，爱奇艺的上市估值可能介于80-100亿美元之间。

--香港个股：新天绿色拟申请发行不超过约1.35亿股A股，募资兴建风电场

中国风电及城市燃气供应商--新天绿色能源称，拟申请发行不超过1.3475亿股A股于上海证券交易所上市，募资兴建风电场。

--香港个股：华润凤凰医疗拟5亿元投资发展滨州市中心医院，首度进军山东

中国华润集团旗下的华润凤凰医疗称，拟投资5亿元人民币发展滨州市中心医院，此为公司在山东省首个医院投资项目。

--香港个股：禹洲地产将发行3亿美元高级永续证券，初始分派率5.375%

中国房地产商--禹洲地产称，将发行3亿美元高级永续证券，初始分派率为5.375%。据公告，本次发行所得款项净额预计约2.9596亿美元，主要用作其现有债务再融资及少部分作一般营运资金。

--香港个股：万洲国际分支收购罗马尼亚肉制品公司，取得市场领导地位

全球最大猪肉食品公司--万洲国际称，其子公司史密斯菲尔德将收购罗马尼亚肉制品公司，藉此取得于当地市场的领导地位。

--香港个股：恒隆地产拟在中国申请发行高至100亿元人民币债务融资工具

主要在中国业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产宣布，在中国银行间市场交易商协会正式申请注册及建议发行总额不超过100亿元人民币的境外非金融机构人民币债务融资工具。

--中国交通：物流平台运满满率先推出运输担保交易，年交易规模料逾千亿

中国物流业的“互联网＋”进程正在加速。中国领先的移动互联网物流平台--运满满宣布，率先推出运输担保交易产品--满运宝。公司副总裁谭远江预计，该产品全面推开后，年交易规模有望超过一千亿元人民币。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)