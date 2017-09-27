《路透晚报》--9月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月工业企业利润增速明显加快，受石油、钢铁等行业拉动

中国8月规模以上工业企业实现利润同比增速明显加快。总体看，工业产品价格上升、企业生产成本下降、石油、钢铁和电子等行业拉动，是当月工业企业利润提升的主要原因。同时供给侧结构性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈现积极变化。

--中国经济：雄安新区22个专项规划基本成型，总规划框架正在深化--副总理

中国国务院副总理张高丽称，雄安新区规划编制取得重要阶段性成果，总体规划框架正在深化细化提升，22个专项规划基本成型，土地、住房、投融资等体制机制创新研究逐步深化。

--中国经济：加快培育利用外资新优势，从绿地投资向并购投资拓展--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，加快构建开放型经济新体制，打造更开放、更公平、更透明的营商环境，培育利用外资新优势，要从绿地投资为主向并购投资拓展，提高利用外资的质量和水平。

--中国经济：法治是企业家保护伞，无法治就无市场经济持续繁荣--人民日报

针对国务院最新发布的保护企业家合法权益的意见，人民日报发布评论称，法治是企业家精神的催化剂，也是企业家的保护伞，没有法治就没有企业家精神，也就没有市场经济的持续繁荣。

--中国经济：第三季增长料放缓但仍强劲，大宗商品是重大风险--褐皮书

一项民间调查结果显示，中国经济增长率在第三季可能下滑，但仍远好于去年；调查还显示2018年或面临重大风险。由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国企业获利情况大幅好转，聘雇活动仍然强劲，不过大宗商品持续五个季度的繁荣景象开始逆转。大宗商品荣景一度推动经济增长。

--中美关系：美国商务部长罗斯称，中国之行期间双方均未让步

美国商务部长罗斯表示，美国与中国的关系目前太不平衡，在他近期中国之行期间，双方都没有做出让步。罗斯称，中美之间坦诚且开放，双方明确表达了各自观点，这是一个好的迹象。

--台湾经济：召开首次加速投资台湾专案会议以刺激经济成长--行政院

台湾行政院表示，将着重加速投资台湾的几项具体措施，包括紧盯公共建设执行率、公营事业积极投资以及经济部辖下招商中心的营运扩大及效益检讨。

【金融】

--中国金融：比特币中国称今日中午起关闭充值功能，周六中午起停止交易

中国大型数字货币交易平台--比特币中国网站刊登通知称，将于今日12点起关闭数字资产和人民币充值功能，并将于周六（30日）12点起如期停止所有交易业务，包括人民币和数字资产的交易，以及币币交易。

--中国金融：上海出台科技金融框架，2020年末科技企业贷款余额达2,700亿元

中国上海银监局联合上海科委发布支持上海科创中心建设的行动方案，提出至2020年末，上海辖内科技型企业贷款余额达到2,700亿元人民币左右，较2016年末增长80%，2017-2020年期间平均增速超过15%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日无操作，财政支出力度加大银行体系流动性水平较高

中国央行公告，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼400亿元人民币，为连续第三日净回笼。

--中国债市动态：期现货走弱态势不改，月末及长假前机构交投情绪不高

中国银行间债市早盘现券收益率继续攀升，国债期货小幅走弱。交易人士表示，季末时点央行公开市场连续三日净回笼，资金面难言宽松，叠加今日出炉的8月工业企业利润增速加快，均对现券交投情绪形成一定压制，主要利率债收益率上行约1-2个基点。

--中国货币市场：央行持续净回笼无碍银行机构资金平稳，非银融入价仍高

中国央行公开市场周三暂停操作，继续回笼流动性，但随着财政投放力度的增大，银行间市场资金仍较平衡，未见收紧趋势；不过季末临近，由于MPA考核等因素影响，非银融入难度有增无减，跨季资金价格明显上涨。

--《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.20%，七年4.33%

中国国家开发银行将招标增发三年和七年两期债。 路透调查显示，季末将至，资金面因结构性供需矛盾尚未转松，现券亦难脱弱势整理，预计 新债需求整体维持稳定，明日两期债在考虑手续费因素后，定位料与二级偏离不大，预测均值为4.20%和4.33%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩减跌幅脱离一个月新低，美指反弹提振购汇

人民币兑美元即期早盘随中间价均创一个月新低后缩减跌幅，盘中一度跌破6.64元关口。交易员表示，美联储主席叶伦表态提振美元多头人气，但为避免人民币过快下跌刺激贬值预期，今日监管层疑似继续过滤中间价，预计本周后续跌势将趋缓。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.34

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.05%至94.34；SDR篮子指数微升至95.07，BIS篮子指数微升至95.25。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指微幅收升，工业企业利润数据偏好周期股超跌反弹

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，周期股受工业企业利润数据偏好影响超跌反弹，通讯类板块领涨，但市场观望氛围仍浓厚，成交持续偏淡。由于大盘前期调整较为充分，料短期下跌空间不大，国庆长假前大盘将保持稳定。

--路透专访：中国全国社保基金将通过PPP等形式参与产业园区建设--副理事长

中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民近日表示，社保基金将通过民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的形式，参与产业园区建设，同时还高度关注“一带一路”国家的投资机会。

--中国钢铁：2017年钢铁需求量料将提高3-4%--中钢协

中国钢铁工业协会(CISA)一名高官称，由于钢铁消费高于预期，预计今年中国的钢铁需求量将提高3-4%。中国是全球最大的钢铁消费国。CISA副会长王立群表示，预计今年钢铁产品消费将增长3-4%。

--中国企业：全球独角兽前十名由美中企业分享，中国占四席--CB Insights

美国知名创投研究机构CB Insights最近更新的全球独角兽榜单显示，全球目前共有216家独角兽公司（估值超过10亿美元的未上市公司），前十名由美国和中国企业包揽，中国企业占据四席。

--企业结盟：波音将向与中国商飞的合资公司投资3,300万美元--中国日报

中国日报报导称，波音将在与中国商用飞机有限责任公司(简称中国商飞)的合资公司中投资3,300万美元，以持有多数股权。

--《独家新闻》阿布扎比将把意大利商务飞机业务出售给中国买家--消息

据熟悉情况的消息人士说，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉发展公司计划将意大利Piaggio Aerospace的商务飞机业务出售给一个中国政府支持的财团，该交易目前正在接受意大利政府的审查。

--中港个股：中国交建拟发行不超200亿元A股可转债，募资投向基础设施投资

据中国交通建设股份有限公司公告，公司拟公开发行不超过200亿元人民币A股可转换公司债券，募资资金用于基础设施投资项目以及工程船舶和机械设备购置项目。

--中国个股：阿里巴巴旗下公司受让新华都10%股份，并共设子公司经营门店

中国新华都购物广场股份有限公司公告，控股股东新华都集团与阿里巴巴旗下公司签订协议，转让持有的上市公司10%股权；并将与相关关联方共同设立子公司，投资开设和经营创新门店。

--美国个股：阿里巴巴取得菜鸟网络控股权，承诺向物流业再投150亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴已持有菜鸟网络的控股权，并承诺在未来五年投资1,000亿元人民币(150亿美元)，打造全球物流网络。这凸显出该公司雄心勃勃的海外扩张计划。

--香港新股：众安保险公开发售录得近392倍超额认购，需启动回拨机制

备受投资者热捧的中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司公布，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分录得391.74倍超额认购，需要启动回拨机制降低国际配售比例。

--香港个股：惠理集团与福布斯签订合作备忘录，为后者度身订造金融产品

香港基金公司惠理集团称，与福布斯（Forbes Global Media Holdings Inc）签订非约束性的谅解备忘录，以促进全球战略合作伙伴关系的磋商，并将为后者度身订造金融产品。

--香港个股：合景泰富内地子公司发行30亿元境内公司债券，三年期利率7.5%

中国房地产商--合景泰富称，其在内地成立的全资附属公司拟在中国发行本金额高至30亿元人民币的非公开发行境内公司债券，三年期及五年期债券票面利率分别定为7.5%及7.85%。

--香港房地产：文华东方称旗下怡东酒店尚未物色到买家，继续检视其他方案

文华东方国际表示，经考虑近期接获洽购旗下香港铜锣湾怡东酒店物业的建议后，并没有任何一个能完全符合公司的期望或交易的要求；由于目前该等建议并未提供出售该物业的基础，因此公司将继续检视其他方案，包括将该物业重建为商业大厦。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)