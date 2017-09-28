《路透晚报》--9月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国再提定向降准增加乐观预期，货币政策难言转向仍待看经济

消息面淡静已久，中国国务院再提定向降准。业内人士认为，在央行季末也仅通过逆回购保持流动性总量稳定前提下，这种继续以对小微企业扶持为目的的定向降准，在增加未来乐观预期同时，暂时还不能改变货币政策持稳势头。

从今日债市反应来看，现券和资金面受提振有限，亦显示缺少操作细节的定向降准新表态，不足以改变现有趋势。至于货币政策何时出现转折点，还要继续关注经济形势的变化而定。

--中国经济：推进装备制造等央企重组整合，加大对小微企业金融支持--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，推进装备制造、煤炭、电力等领域央企重组整合，并要采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业支持。具体来讲，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

--中国经济：健全进出口商品预警监管，完善风险预警和快速反应体系--国务院

中国国务院称，要力争在“十三五”（2016-2020年）期间，通过完善质量安全风险预警监管体系，建立全国数据集成的风险信息平台、权威的风险评估中心、畅通的风险信息交流共享渠道、高效的风险预警和快速反应机制，建立健全进出口商品质量安全监管制度。

--中国环保：局部区域存环评弄虚作假现象，对环评违法加大处罚--环保部

中国环境保护部环境影响评价司司长崔书红表示，目前中国的环评工作总体来说是好的，但局部区域存在环评弄虚作假的现象，对各类环评违法行为加大处罚。

--全球贸易：中国将促进进口，以使贸易结构更加平衡--中国商务部

中国商务部发言人表示，中国将促进进口以使贸易结构更加平衡。中国的贸易顺差非常大，其他国家批评中国为保护本国产业而在市场准入方面设限。

--中国央企：1-8月实现利润总额同比增17.3%，连八月保持两位数增长--国资委

中国国资委称，1-8月中央企业实现利润总额9,766亿元人民币，同比增长17.3%，利润连续八个月保持两位数增长；8月末央企平均资产负债率稳定在66.5%，比年初下降0.2个百分点。

--中国经济：引导企业直接投资收购并购，参与“一带一路”建设--发改委官员

中国国家发改委西部司巡视员欧晓理表示，继续将“一带一路”建设作为对外投资的鼓励和支持方向，引导企业直接投资收购并购，积极参与国际竞争合作，资助中国优势技术和研发标准走出去。

--银行观点：中国三及四季度GDP同比料均增6.7%，需适度预调微调宏观政策--中行

中国银行国际金融研究所预计，中国三及四季度国内生产总值（GDP）同比增长均为6.7%，全年增速6.8%左右。展望四季度，新动能强劲增长，企业盈利延续改善趋势，经济总体将保持平稳运行。为避免经济超预期回落，需要适时适度预调微调宏观政策，财政政策要更好地发挥“宽财政”的作用和空间。

【金融】

--《分析师观点》中国定向降准新表态释放积极信号，利好债市但暂难转势

中国国务院常务会议提出采取减税、定向降准等手段，加大对小微企业金融支持。市场人士指出，此次定向降准推动普惠金融满足小微企业融资意义更为明确，在实体去杠杆和金融监管仍在深化背景下，一定程度上释放流动性信号有望利好债市。

--中国数据：二季末银行业对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成--外管局

中国国家外汇管理局公布，二季度末中国银行业对外金融资产9,694亿美元，对外负债11,485亿美元；对外净负债1,791亿美元，环比增逾三成。

--中国金融：各国货币政策趋紧，中投将增加另类资产和直接投资力度--高层

中国主权财富基金--中国投资有限责任公司副总经理郭向军表示，世界经济增长处于恢复阶段，各国货币政策将开始趋紧；公司将在适当增加非公开市场包括另类资产投资比重、加大自营特别是直接投资力度等方面转变投资策略。

--香港金融：金管局前总裁建议在兑换范围内主动管理以维持汇率稳定

香港行政会议成员、金管局前总裁任志刚称，在兑换范围内主动将总结余水平回复正常和减少港美息差，以维持汇率稳定，是有不同货币市场运作选择的。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元逆回购操作，与到期量完全对冲

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，与当日到期量完全对冲，其中14天期500亿元，28天期200亿元。

--中国债市动态：现券稍走强后暂陷震荡，定向降准新表态提振有限

中国银行间债市早盘现券小幅走强后陷入震荡，国债期货小幅收涨。交易人士表示，国务院常务会议最新关于定向降准表态稍提振市场情绪，但此举并不意味着货币政策转向，且政策落地仍存不确定性，叠加季末时点与十一长假临近，买盘整体积极性仍比较有限。

--中国货币市场：资金面平稳非银机构融资近尾声，定向降准新表态影响不大

中国央行重启逆回购操作，加之财政支出效果开始显现，银行间市场资金面较为平稳，存款类机构隔夜和跨月需求满足难度不算大；日前融资难的券商等非银机构，则因基本落实缺口而压力略缓，银行间和交易所回购价格均有所回落。

--中国新债：财政部公布四季度国债发行计划，新增二期两年品种

中国财政部公布第四季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增加两期记账式附息国债，期限均为两年，10月18日和11月8日各一期。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.2343%，10年4.3337%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.2343%、4.3018%和4.3337%，对应投标倍数4.92倍、3.02倍和6.45倍。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.1776%，七年4.2943%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三和七年两期债，中标收益率为4.1776%和4.2943%，此前市场预测均值为4.20%和4.33%；对应投标倍数3.98倍和5.95倍。

--中国新债：财政部10月11日招标续发行720亿两期国债，一年和10年各半

中国财政部公告称，将于10月11日在银行间和证交所跨市场招标续发行总额720亿元人民币两期记账式附息国债，一年和10年品种各半。

--中国货币市场：569家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,312亿

中国阳泉市商业银行和山西山阴农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有569家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,311.5亿元人民币 。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度跌破6.66创逾一个月新低，美指反弹是最大外因

人民币兑美元即期早盘一度跌破6.66元至逾一个月新低，中间价亦刷新一个月新低。交易员表示，近期美元指数连续反弹是人民币调整的主要外部因素，虽然人民币中间价继续小幅过滤，且盘中购汇需求仍较多，但并未见大行入市维稳，价格仍由市场自发决定。

--中国外汇：8月服务贸易逆差246亿美元，环比增长17%--外管局

中国国家外管局称，8月份服务贸易逆差246亿美元，逆差额较上月210亿美元增长17%。外管局数据显示，1-8月服务贸易逆差1,765亿美元。

--人民币汇率：双向波动弹性增加，外汇政策对货币政策制约已大大减弱--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，当前人民币汇率双向波动、弹性增加，实现人民币汇率清洁浮动仍然是汇改的既定目标，当前外汇政策对货币政策的制约已经大大减弱，不过改革就会有不确定性，要做好预案。

--离岸人民币：8月人民币国际支付占比微降至1.94%，排名保持第五--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，8月人民币支付金额占全球支付额的比例微降至1.94%，排名则保持在第五位置。而7月占比为2%，排名较6月上升一位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.55

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.22%至94.55；SDR篮子指数微升至95.14，BIS篮子指数升至95.49。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线继续抬升，季末和假期因素致资金紧张

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续上移。交易员称，本周远期购汇量较上周有所下滑，但由于临近季末和国庆假期，人民币资金面紧张，掉期短端一路抬升，换算到长端亦呈上扬之势。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌至逾一个月新低，地产股和周期股走弱拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，创逾一个月新低。分析师指出，今日大盘全天维持窄幅震荡，受国庆节长假消费预期增加影响，食品饮料板块逆势走强，而金融地产权重股和周期股则抛压较重，对大盘形成拖累。目前股指仍在短期下降通道内运行，料后市仍将窄幅区间内震荡整理。

--中国期市：黑色系商品期货重挫，焦碳跌幅居前挫逾5%

在第四季偏空信号打击下，中国制钢原料期货价格盘初重挫，焦碳跌幅居前。冬季期间的钢铁生产限制措施，料将打击需求。大连商品交易所1月焦碳期货主力合约一度重挫5.4%，至每吨1,189元人民币(178.83美元)，之后回升，北京时间上午10:52(0252GMT)时回到1,900元人民币，但跌幅仍有4.83%。

--中国汽车：工信部明确2019年开始设定新能源汽车积分比例要求

中国工信部等部委联合发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，并将于明年4月1日起施行。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的的车企，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中，2019和2020年度积分比例要求分别为10%和12%。

--汽车产业：中国汽车制造商与全球竞争对手的品质差距缩小--君迪报告

根据市场研究机构君迪(J.D. Power)的研究调查，中国汽车制造商和国际竞争对手的产品质量差距持续缩小，在八个质量调查项目中，中国品牌有三个项目的表现略优于国际级竞争对手。

--中国能源：第四季成品油出口配额出炉，全年出口量将较上年减少19%

据路透看到的一份文件显示，中国第四季给两家国有石油巨头分配了164.4万吨的成品油出口配额。这两家公司分别是中国石油天然气集团公司(CNPC)和中国石化集团公司(Sinopec)。

--中国基金：天弘余额宝基金称将调整资产配置，以适应流动性管理需要

中国公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定实施在即。作为国内第一大货币基金的天弘余额宝货币基金的基金经理王登峰表示，在余额宝的管理上将根据组合规模及市场情况调整资产配置比例和结构，以适应流动性管理的需要。

--香港新股：众安保险首日挂牌开盘价较招股价高16%，好于大市表现

中国首家互联网保险公司--众安在綫财产保险股份有限公司周四首日挂牌，开盘价较招股价高16%，并好于大市表现。

--香港个股：思捷环球与印度Myntra合作，冀五年内在当地开15家店舖

香港服装零售商--思捷环球称，将旗下印度巿场之独家分销及管理权授予印度最大的时装及时尚生活购物平台Myntra，目标五年内在印度开设约15间“Esprit”店舖，同时在Myntra及Jabong网上平台独家发售思捷环球的产品。

--香港个股：港交所初步计划11月推出铁矿石期货，为首支黑色金属产品

香港交易所（港交所）称，暂定于今年11月推出美元现金结算的铁矿石期货，为首支黑色金属产品，可与现有的贵金属及基本金属产品组合形成互补。

--香港个股：361度主要股东拟减持部分持股，盘初曾大跌21%至低于配股价

中国体育用品品牌361度称，主要股东拟减持部分持股，盘初股价一度大跌21%至低于配股价。

--香港个股：酷派附属已清偿平安银行欠款，双方达成和解并将解除财产保全

由乐视控股创始人贾跃亭控制的酷派集团称，其附属公司已清偿平安银行起诉状下的全部贷款本息，双方并已达成和解，将可获解除财产保全。同时，宁波银行亦已撤回对酷派附属公司的起诉。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)