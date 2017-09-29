《路透晚报》--9月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：第三批国企混改不久将推出，以一企一策方式进行--国资委

中国国资委新闻发言人彭华岗表示，在此前两批19家国有企业混合所有制改革基础上，第三批正在研究当中，估计不久也会推出；将按照“宜改则改、宜控则控、宜参则参”的原则进行推动，以“一企一策”方式进行。

--中国经济：对数字经济必须强化政府引导，坚持放权市场和审慎监管--发改委

中国国家发改委称，数字经济的深入发展，必将引发一场深刻的经济社会变革。在充分尊重市场规律的前提下，必须强化政府的引导，锐意改革，坚持放权市场、审慎监管，让数字经济引领经济增长新时代。

--中国经济：让企业减负增经济新动能，需减税和简政联动发力--新华时评

新华社时评称，中国营改增实施五年多来已累计减轻企业税负1.7万亿元人民币，着眼于更好给企业减负，增添经济新动能，既要给企业减税，更要让政府简政，使二者联动发力，善政必简、政贵有恒。

--中国经济：北京市总体规划多规合一突出减量发展，具示范效应--人民日报

人民日报发布时评称，北京市新总体规划实现多规合一，突出减量发展、绿色发展，对治理“大城市病”作出了系统安排，还加大了对历史文化遗产的保护力度，对中国未来的城市发展具有示范意义。

--中国房地产：集体建设用地建租赁住房试点全面启动，防过度房地产化

中国国土资源部日前全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点，总体要求是牢牢把握“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，以构建租购并举的住房体系为方向，着力构建城乡统一的建设用地市场，并要严格遵守集体土地管理法律规定，防止过度房地产化。

--新闻稿：标普称2017至2021年中国债务规模可能扩张77%，但增速下降

标普全球评级预计2017-2021年中国债务规模或将增长77%至302万亿元人民币（约合46万亿美元），但这也意味着债务增速正在放缓。标普全球评级今日发布的报告《中国信贷增长：如同步伐放缓但依旧猛进的犀牛》表示，这股增长的趋势已至拐点。

--香港房地产：8月私人住宅楼价指数第10个月创新高，按月升幅略加快

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年8月全港私人住宅楼价指数连续第10个月创新高，且按月升幅比7月份略有加快。楼价此番涨势已持续17个月。

【金融】

--中国数据：6月末全口径外债余额增至15,628亿美元，未来料续平稳增长--外管局

中国国家外管局公布，2017年6月末中国全口径外债余额为105,870亿元人民币（等值15,628亿美元），较2017年3月末增加1,250亿美元，增幅为8.7%，主要来自银行外债增长。

--香港金融：金管局明年9月推出快速支付系统，并研究引入虚拟银行--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，为提升本港银行体系至更高层次的智慧银行，金管局将推出七大措施，其中，应用于港元或人民币的快速支付系统定于明年9月推出，并将就引入虚拟银行谘询银行业意见。

--香港金融：证监会推出监管沙盒，让持牌法团及创初企业试行金融科技

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）宣布推出监管沙盒，让持牌法团及拟进行受规管活动的初创企业试行金融科技。沙盒旨在让合资格企业透过与证监会进行紧密的沟通并受到严谨的监督，识别及处理与其受规管活动有关的风险或关注事项，然后向香港公众提供服务。

【固定收益】

--中国公开市场：财政支出力度加大今日无操作，至目前本周净回笼3,600亿

中国央行公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后，银行体系流动性处于较高水平，因此今日不开展公开市场操作。据此计算，截至目前，本周将净回笼3,600亿元人民币。

--中国债市动态：假日临近成交偏淡现券窄幅波动，后市待数据等提供指引

中国银行间债市早盘现券收益率波动有限，国债期货震荡略走低。交易人士表示，国庆长假在即，机构交投意兴阑珊，市场整体成交偏淡，虽然节后流动性有望继续向好改善，但债市仍待央行定向降准落定细则及更多经济数据提供指引。

--中国货币市场：资金平稳跨季需求基本无虞，公开市场回笼压力有限

中国银行间市场早盘资金面平稳，尽管公开市场稍早单日净回笼1,600亿元，交易员称料因季末财政投放补充，流动性整体并未收紧；券商、基金等非银机构跨长假的资金需求近日也多已消化，今日供需情况有所改善。

--中国票据市场：季末前转贴利率微涨，流动性若稳定长假后有望继续盘整

季末前最后一周，中国票据市场转贴利率仅微涨，临近尾声仍有部分机构存在信贷规模调整需求，交投活跃度亦尚可。交易员称，就目前情况看，存款类机构基本可安然度过月末，若未来流动性不发生大的变化，十一长假后票据价格有望继续盘整。

--中国新债：国开行10月10日将招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行公告，将于10月10日招标增发至 多300元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

--中国新债：财政部10月10日起发行至多460亿电子储蓄国债，三和五年各半

中国财政部日前公告，将自10月10日起，发行总额不超过460亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限均为230亿元，发行期为10月10日-10月19日。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创近一个半月新低后缩减跌幅，长假前流动性不佳

人民币兑美元即期早盘创近一个半月新低后收窄跌幅，中间价亦刷新逾一个月低点。交易员表示，美元指数昨日转为调整，但今日客盘购汇意愿仍较强，加上国庆长假临近流动性不佳，小部分需求即可明显推低人民币，因自营参与意愿不高成交萎缩明显。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至94.34

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日跌0.22%至94.34；SDR篮子指数跌至94.88，BIS篮子指数跌至95.25。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，市场交投清淡消费板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅反弹收升。分析师指出，今日大盘全天在前一交易日收盘价上方运行，因国庆长假将至，市场交投清淡，热点非常分散，商贸、轻工、家电和食品饮料等大消费板块受到资金追捧，而有色、煤炭和钢铁等资源类板块持续调整。

--中国证券：下一步将继续推进资管业务去通道和降杠杆--证监会

证券日报网站报导，中国证监会相关负责人今日表示，下一步将大力发展长期机构投资者，继续推进资产管理业务“去通道”“降杠杆”，解决脱实向虚问题；着力打造国际一流投资银行。

--中国证券：9月末QFII获批额度增至944.94亿美元—外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至9月29日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至944.94亿美元；上月末为939.94亿美元。

--中国期市：铁矿石期货料创下2016年5月以来最大月度跌幅

中国铁矿石期货或将录得2016年5月以来最大月度跌幅。政府环保检查限制钢铁产量，导致市场对需求的担忧与日俱增，同时铁矿石库存充裕。

--中国基金：8月底公募基金突破11万亿元，货币基金仍为主要增量来源

据中国基金业协会官方微信公布数据，截止8月底，中国国内公募基金管理公司、券商资管和保险资管等机构管理的公募基金规模达11.06万元人民币，较上月增加3,797.77亿元；其中货币基金仍为增量的主要来源。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创近一年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建 议配比创近一年新低。由于最新公布的中国经济数据不如预期，且近期相当多股票累积涨幅 不小，基金经理转向谨慎，减少股票持仓。

--《焦点》中国境外并购交易料将回暖，因资本外流限制有望放松

几笔大买卖之后，中国第三季度海外并购交易总额实现大幅增长，交易师预计这种势头会持续下去，因为经济基本面的复苏减弱了限制资本外流的必要性。汤森路透公布的数据显示，今年截至9月底，亚太地区最活跃买家的海外并购交易总额1,180亿美元，而其中将近一半都是过去三个月宣布的交易。

--路透专访：壳牌旗下风投基金进入中国，抓住“爆发性”增长机遇--高管

壳牌科技创业风险投资(Shell Technology Ventures/STV)的负责人对路透表示，壳牌在中国设立了首个风险投资基金办事处，并招聘了三名中籍投资人员，以开发这个处于“爆发性”增长的市场。

--半导体产业：中国国家存储器基地一号厂房提前封顶，料明年投入使用

新华社报导，总投资240亿美元的国家存储器基地项目（一期）的一号生产及动力厂房周四实现提前封顶，预计明年投入使用。全面建成后，该项目年产值将超过100亿美元。

--企业结盟：顺丰和UPS成立合资公司获中国监管机构批准

美国联合包裹(优比速,UPS)和中国顺丰控股表示，双方成立的国际包裹快递服务合资公司已获得中国监管部门的批准。两家公司自2015年以来一直在进行合作，并在今年5月宣布计划结盟，“以在开发和提供国际递送服务方面展开合作”。

--中国企业：河北敬业集团因违反环保规定受到警告--中国日报

国营报纸《中国日报》报导称，中国河北省有关当局发现，民营钢铁企业河北敬业集团缺乏环保设施，且擅自改动用于监测排放情况的仪器。报导援引一名资深环保官员的话称，如果河北敬业不能达到环保法规的要求，将对该公司的高管提出起诉。

--中国个股：快乐购拟115.5亿元收购母公司资产，打造新媒体全产业链

中国大型电视购物平台快乐购披露重大资产重组方案称，公司拟以发行股份方式，合计作价115.5亿元人民币收购快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐等五家公司各100%股权，发行价格为19.66元/股。

--中港个股：长城汽车A股及H股停牌，就入股澳洲锂矿公司Pilbara补充说明

中国长城汽车称，其H股及A股双双停牌，将就入股澳洲锂矿公司Pilbara MineralsPLS.AX作补充说明。

--中国个股：绿地参与西安建工集团混改，投资10.7亿元获后者66%股权

中国大型房企--绿地控股近日与西安市国资委签署协议，参与西安建工集团有限公司的混合所有制改革，投资10.7亿元人民币以增资扩股方式获得西安建工66%股权，绿地基建产业再添一员“大将”。

--中国个股：京威与正道集团等合建宁波清洁能源汽车基地，总投资170亿

中国北京威卡威汽车零部件股份有限公司公告，与宁波市奉化区政府、正道集团境内子公司签订投资协议，在宁波奉化投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，项目总投资约170亿元人民币。

--香港个股：华侨城（亚洲）将发行8亿美元永续资本证券，初始分派率4.3%

中国商业综合项目开发商--华侨城（亚洲）控股有限公司称，将发行本金总额8亿美元的优先担保永续资本证券，初始分派率为每年4.3%。

--香港个股：正通汽车伙拍厦门国际金融于前海设立金融科技公司

中国汽车经销商正通汽车服务控股称，与厦门国际金融技术有限公司拟于深圳前海合资成立金融科技公司。据公告，拟成立的合资公司深圳正源汽车科技有限公司，注册资本总额为5亿元人民币，正通汽车与厦门国金分别占80%和20%。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)