《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月20日-11月24日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.5%。临近月末市场缺乏方向，主要跟随美指维持区间波动，不过周五逢低购汇盘涌出令人民币脱离六周高点，无视中间价大涨；下周观察逢低购汇盘力道是否持续，预计区间走势很难轻易打破，影响因素主要还在美联储加息动向，以及美指走向。

公开市场操作:

--缴税高峰已过，中国央行当周净投放1,500亿元，较上周逾8,000亿的投放规模大幅缩水。面对周中资金面紧张，央行净投放显示一定的维稳姿态，但规模有限，又与中性的货币政策基调一致。结合三季度货币政策执行报告来看，市场人士认为，央行还将继续“削峰填谷”维护流动性基本稳定，加强与去杠杆的配合。

债市:

--中国银行间债市当周再现剧烈调整，但与此前一波不同的是结构分化特征明显，以国开债为首的金融债成抛售重灾区，尤以交易盘拥挤的10年国开活跃券170215受创最深，前三个交易日其收益率累计升幅超20基点（bp）；相对而言国债走势较为坚挺，收益率仅小幅走高，因在熊市中，国债的免税优势令其配置价值更为凸显。

在二级市场连续大幅调整后，对一级市场的冲击也逐步显现，进出口行取消了周四的新债招标，而国开行的最新一次发行公告中10年品种也暂时隐身。受此影响随后市场明显回暖，170215成交收益率自4.955%高位一度回落至4.80%下方。

市场人士认为，券价连续跳水后虽会有技术性反弹，但当前基本面和政策面变化不大，而资管新规较为严厉，显示金融监管降杠杆的决心坚定，债市大环境仍偏空，震荡寻底之路依旧漫漫。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周小幅上涨，周涨幅不及上周；前半周在资金紧张带动下票据价格延续上升，不过后半周趋于稳定。交易员称，月末将近市场已显清淡，银行收票力度不大，主要以补缺为主。

股市:

--中国股市沪综指当周跌0.86%，并创三个月盘中新低，其中周四收挫逾2%创近一年最大单日跌幅。今年持续强势的蓝筹板块大幅回调，对人气打压明显，加重获利了结心态；此外，近期国债收益率提升对股市估值形成压制，加之资管新规出台，年末资金紧张对市场影响亦偏空，而临近年底机构调仓的行为也值得关注。（完） (整理 边竞/吕雯瑾/张晓翀/李文科; 审校 张喜良)