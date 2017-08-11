《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月7日-8月11日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周劲升0.77%。本周人民币涨势凌厉，无视美元指数反弹，走出了独立于国际市场的行情。此番走升主因市场对人民币预期扭转，客盘结汇意愿高涨，而机构自营也不敢贸然做多美元，购汇端流动性不足导致人民币快速走升。周五监管层启动了逆周期因子的逆向调节功能，市场亦有逢低购汇出现，人民币小幅回调，但不改中期强势预期。 公开市场操作: --中国央行当周在公开市场延续温和对冲，单周小幅净回笼资金300亿元，与上周的净回笼400亿元接近。尽管当周逆回购到期量创近半年新高，在央行维护下资金面趋于平衡，货币市场情绪改善。

展望下周，逆回购及MLF到期压力不小，业内人士预期央行仍将采取一定力度的对冲操作。本周人民币汇率升值幅度明显，缓和银行间流动性面临的外部压力，但基础货币仍投放不足，市场稳定有赖央行持续呵护，资金面预计维持不紧不松。

债市: --中国债市当周现券收益率先因螺纹钢等大宗商品暴涨，带动对此前经济悲观预期修正而跳升。不过随着美朝局势紧张，及监管层遏制商品期货，10年国债基本回到上周水平附近。另外，东北特钢重整方案通过，也基本未对信用债造成明显冲击。若其他因素没有大的变化，下一步可先关注将公布的金融数据等。

票据: --中国票据市场转贴利率当周继续上涨，交易员称，尽管买卖均较上周有所活跃，但供大于需的失衡状况仍在，且资金成本难降，8月初以来的偏弱市况延续，票据利率仍有上行压力。

股市: --中国股市沪综指当周反弹冲高回落，短期调整趋势显现。沪综指3,300点压力较大，短期大盘向上动力不足，回吐压力加大，前期强势板块大跌对股指拖累明显。另外地缘政治紧张加剧，周五外围市场普跌，投资者避险情绪上升，令部分资金选择套现离场，后市面临进一步调整压力。(完) (发稿 吕雯瑾/张晓翀/孙琦子/李宏薇; 审校 曾祥进)