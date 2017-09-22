《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月18日-9月22日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬0.73%。周一开始市场对美联储议息可能推升美元的预期反应强烈，加上购汇需求仍较旺，人民币延续上周跌势；周四凌晨美联储宣布10月开始缩表，并暗示12月还可能加息，导致周四盘初汇价短暂跌破6.60元关口，创三周新低，而期间标普调降中国主权评级，但影响并不大，短期汇价料延续宽幅震荡，中期维持偏强判断。

公开市场操作:

--受缴税走款在途因素的扰动，中国银行间资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，当周考虑MLF在内全口径净投放3,365亿元人民币，资金紧势出现缓解。业内人士称，季末临近，机构迎来跨季准备和长假备付，资金面波动加大，但央行精细化操作维持了流动性预期的稳定，随着财政投放的逐步到位，短期流动性料会进一步改善，安然跨季是必然。

他们并表示，上周以来央行连续四日净投放后转为仅对冲到期，表明央行在调节总量的同时，亦保持了稳健中性的货币政策姿态，“不紧不松”的基调和削峰填谷的操作仍将延续。

债市:

--中国债市当周现券收益率震荡，利率债招标定位多数偏高。随着9月中旬的缴税期结束，资金面本周先紧后松，月末财政支出预计支撑流动性，公开市场顺势结束净投放；料季末债市压力不大，但收益率大幅下行动力稍显不足。周内美联储会议公布缩表计划，标普宣布调降中国评级，对国内债市影响有限。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周总体平稳中略有下行。交易员称，周初资金紧张略有扰动，但转贴利率受影响不大；本周机构收票热情尚可，市场成交比较活跃，但由于票据价格已在低位，进一步下行空间受限。

股市:

--中国股市沪综指当周在周期股集体走弱的拖累下，股指震荡走低，收跌至近一个月低点。近期钢铁、有色股等过往热点出现持续性调整，显示部分资金开始进行调仓换股，从旧热点流出努力寻找新热点，短期新的热点还没有涌现，再加上国庆节前退场情绪依旧存在，未来经济及政策走向预期尚不明确，估计长假前大盘还会继续区间整理。(完) (发稿 张金栋侯向明/张晓翀/吕雯瑾; 审校 曾祥进)