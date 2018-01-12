《香港已公布新股发行上市日程表》--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2018年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/10-15 华新手袋 1 1-1.38 1-1.38 1/22 星展 介绍上市 兴华港口 不适用 不适用 不适用 2/12 联昌国际 12/30-1/11 甘肃银行 22.12 57.7-61.3 2.61-2.77 1/18 招银国际、建银 国际、华泰金融 、国泰君安国际 和中银国际 12/29-1/4 乙德投资 2 1.04-1.36 0.52-0.68 1/17 丰盛融资 12/29-1/8 光大永年 1.104 1.44-1.64 1.3-1.49 1/16 光大证券和农银 国际 12/29-1/12 槟杰科达 3.68 3.3-4.05 0.9-1.1 1/19 浩德融资 12/28-1/8 正荣地产 10 34-40.8 3.4-4.08 1/16 建银国际 12/28-1/8 晋安实业 1.8 1.8-2.23 1-1.24 1/16 凯基金融 12/28-1/3 恒宇集团 1.9 1.9-2.66 1-1.4 1/16 创侨国际 12/29-1/8 希玛眼科 1.97 5.7* 2.9* 1/15 招商证券 2018年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 1/5 瑞丰动力 1.68 3.36 升1.2% 国泰君安国际 1/4 阜博集团 2.58 2.06 升20.2% 中信证券国际 注: 1. 代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)