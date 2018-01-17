FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#特朗普专访
#加密货币
#半岛局势
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#亚洲
January 17, 2018 / 8:16 AM / a day ago

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

2 分钟阅读

    路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2018年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额      发行价       上市日     保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)    (港元)                  
 *1/16-19     欧化国际                 2         0.76-1.24   0.38-0.62    1/29       英皇融资及八方
                                                                                     金融
 1/10-15      华新手袋                 1         1-1.38      1-1.38       1/22       星展
 介绍上市     兴华港口                 不适用    不适用      不适用       2/12       联昌国际
 12/30-1/11   甘肃银行                 22.12     59.5*       2.69*        1/18       招银国际、建银
                                                                                     国际、华泰金融
                                                                                     、国泰君安国际
                                                                                     和中银国际
 12/29-1/12   槟杰科达                 3.68      3.3-4.05    0.9-1.1      1/19       浩德融资
            
 2018年已上市新股：    
 上市日    公司名称                    发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                       (港元)      (亿港元)      幅           
 *1/17     乙德投资                    0.65        1.3           升3.1%       丰盛融资
 1/16      光大永年                    1.41        1.56          持平         光大证券和农银国
                                                                              际
 1/16      正荣地产                    3.99        39.9          升0.25%      建银国际
 1/16      晋安实业                    1.24        2.23          升5.6%       凯基金融
 1/16      恒宇集团                    1.2         2.28          跌17.5%      创侨国际
 1/15      希玛眼科                    2.9         5.7           升76.2%      招商证券
 1/5       瑞丰动力                    1.68        3.36          升1.2%       国泰君安国际
 1/4       阜博集团                    2.58        2.06          升20.2%      中信证券国际
 
  注: 1. 代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选             

 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below