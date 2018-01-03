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《香港已公布新股发行上市日程表》--1月3日
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January 3, 2018 / 2:23 AM / 2 days ago

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月3日

10 分钟阅读

    路透香港1月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额      发行价       上市日     保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)    (港元)                  
 *介绍上市    兴华港口                 不适用    不适用      不适用       2/12       联昌国际
 *12/30-1/11  甘肃银行                 22.12     57.7-61.3   2.61-2.77    1/18       招银国际、建银
                                                                                     国际、华泰金融
                                                                                     、国泰君安国际
                                                                                     和中银国际
 *12/29-1/4   乙德投资                 2         1.04-1.36   0.52-0.68    1/17       丰盛融资
 *12/29-1/8   光大永年                 1.104     1.44-1.64   1.3-1.49     1/16       光大证券和农银
                                                                                     国际
 *12/29-1/12  槟杰科达                 3.68      3.3-4.05    0.9-1.1      1/19       浩德融资
 *12/28-1/8   正荣地产                 10        34-40.8     3.4-4.08     1/16       建银国际
 *12/28-1/8   晋安实业                 1.8       1.8-2.23    1-1.24       1/16       凯基金融
 *12/28-1/3   恒宇集团                 1.9       1.9-2.66    1-1.4        1/16       创侨国际
 *12/29-1/8   希玛眼科                 1.97      4.63-5.7    2.35-2.9     1/15       招商证券
 12/19-22     阜博集团                 0.8       2.06*       2.58*        1/4        中信证券国际
 12/19-22     瑞丰动力                 2         3.2-3.36    1.6-1.68     1/5        国泰君安国际
                                                                                     
 
                
 2017年已上市新股：    
 上市日    公司名称                    发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                       (港元)      (亿港元)      幅           
 *12/29    贤能集团                    1.9         0.8           升71%        富强金融资本
 *12/28    艾伯科技                    1.5         1.5           升44%        创陞融资
 *12/28    凌锐控股                    0.5         1             持平         富比资本
 12/22     Vicon Holdings              1.2         1.2           升5%         创陞融资
 12/20     爱康医疗                    1.75        4.38          升50.9%      高盛
 12/15     中教控股                    6.45        32.25         跌1.86%      法国巴黎
 12/15     河北建设                    4.46        19.3          持平         中金和招银国际
 12/15     游莱互动                    0.63        3.15          升7.9%       中信建投
 12/15     建鹏控股                    0.48        1.2           跌15.6%      红日资本
 12/12     胜捷企业                    3.18        1.14          升1.9%       建泉融资
 12/11     日清食品                    3.54        9.5           跌4.8%       野村
 12/11     浦江中国                    1.55        1.55          升3.2%       光证国际
 12/11     守益控股                    0.85        1.79          跌18.8%      浩德融资
 12/8      山东国际信托                4.56        29.5          跌3.1%       建银国际、交银国
                                                                              际及海通国际
 11/23     致丰工业电子                0.62        1.55          升12.9%      铠盛
 11/23     九龙仓置业                  不适用      不适用        跌8.3%^      汇丰及新百利
 11/16     易鑫集团                    7.7         67.7          升5.5%       花旗和瑞信
 11/16     荣威国际                    4.38        11.6          跌24.2%      摩根士丹利
 11/16     新兴印刷                    1.38        1.66          升0.7%       新华汇富
 11/15     双运控股                    0.56        1.4           升50%        德健融资
 11/13     雷蛇                        3.88        41.2          升18%        瑞信和瑞银
 11/10     凯知乐国际                  1.55        3.1           跌3.9%       海通国际
 11/6      普天通信                    0.66        1.815         升121.2%     浦银国际
 11/8      阅文集团                    55          83.3          升86.2%      摩根士丹利、美银
                                                                              美林和瑞信
 11/3      晶苑国际                    7.5         38.2          升5.2%       摩根士丹利和汇丰
 10/20     荣智控股                    0.52        1.17          持平         德健融资
 10/17     Kakiko Group                0.52        1.6           升5.8%       德健融资
 10/16     众诚能源                    2.68        1.57          升13.4%      广发融资
 10/12     致浩达控股                  0.42        1.47          跌3.6%       兴业金融融资
 10/10     河南金马能源                3           4             升5.7%       海通国际
 9/28      众安保险                    59.7        119           升9.2%       摩根大通、瑞信、
                                                                              瑞银和招银国际
 9/25      津上机床中国                5.6         5.04          升14.8%      铠盛
 9/21      童园国际                    0.48        1.2           升62.5%      华高和昇
 9/19      Sisram Medical              8.88        9.8           跌8.6%       中金香港和富瑞
 9/12      BHCC Holding                0.5         1             升40%        域高融资
 8/11      高丰集团                    0.86        1.16          持平         国元融资
 8/9       璋利国际                    0.7         3.15          升15.7%      富强金融资本
 7/21      富道集团                    5.56        2             升23.7%      丰盛融资
 7/19      中原银行                    2.45        80.85         升1.63%      中信证券、摩根大
                                                                              通、建银国际及招
                                                                              银国际
 7/18      中国升海食品                0.66        1.65          升100%       东兴证券（香港）
 7/18      内蒙古能建                  1.6         11.76         跌1.25%      中金香港
 7/17      恒诚建筑                    0.86        1.1           升30.2%      凯基金融
 7/13      鸿腾六零八八精密            2.7         26.73         升16.7%      美银美林、中金香
                                                                              港及瑞信
 7/12      训修实业                    1.65        3.04          跌26%        联昌国际
 7/12      UTS Marketing               1.38        1.38          升5.1%       创侨国际
 7/11      椰丰集团                    0.48        1.3           升158.3%     东兴证券（香港）
 7/11      东光化工                    1.06        1.7           升50.9%      凯基金融
 7/10      中漆集团                    0.86        2.15          跌10.5%      创陞融资
 6/28      信邦控股                    3.42        8.55          跌5.6%       法国巴黎
 6/20      广州农村商业银行            5.1         80.7          升0.2%       中金香港、招商证
                                                                              券、建银国际和农
                                                                              银国际
 6/16      建成控股                    0.38        1.43          升42%        德建融资
 6/13      药明生物技术                20.6        39.8          升37.1%      美银美林、摩根士
                                                                              丹利及招商证券
 6/13      信越控股                    0.41        1.025         升11%        大有融资
 5/19      交银国际                    2.68        17.87         升1.5%       交银国际、中金香
                                                                              港、海通国际及中
                                                                              信建投
 5/15      Okura                       1.2         1.5           升6.7%       浩德融资
 5/8       光大绿色环保                5.4         30.24         跌1.85%      中金香港及光银国
                                                                              际
 4/19      新高教集团                  2.78        7.96          持平         法国巴黎
 4/11      国泰君安                    15.84       164.7         持平         国泰君安国际、高
                                                                              盛、美银美林和浦
                                                                              银国际
 4/7       进阶发展                    0.52        1.04          升23.1%      丰盛融资
 4/6       滇池水务                    3.91        13.27         跌1.3%       摩根士丹利
 3/31      兴泸水务                    2.3         4.94          跌1.3%       交银国际
 3/31      沧海控股                    2.17        3.255         持平         安信国际
 3/30      SHIS Ltd.                   0.7         1.75          升38.6%      德健融资
 3/22      民生教育                    1.38        13.8          升9.4%       花旗和麦格理
 3/16      弘和仁爱医疗                12.8        4.27          升1.25%      中金香港
 3/10      Persta Resources            3.16        2.2           跌2.5%       长江证券
 3/8       美高域                      1.46        0.876         升174%       创陞融资
 2/28      中国宇华教育                2.05        15.38         升1.95%      中信证券
 2/20      安保工程                    1.1         5.5           跌9.1%       丰盛融资
 2/15      松龄护老集团                0.69        1.79          升33.3%      国泰君安国际
 2/10      黎氏企业                    1.15        1.15          升51.3%      大有融资
 2/10      善乐国际                    0.4         1.44          跌22.5%      丰盛融资
 2/8       御佳控股                    0.56        1.68          升1.8%       富比资本
 1/26      睿见教育                    1.7         8.5           跌0.6%       法国巴黎
 1/18      新世纪医疗                  7.36        8.83          跌0.14%      美银美林和中金香
                                                                              港
 1/12      九台农商银行                4.56        30.1          升6.8%       国泰君安国际
 1/12      慕容控股                    1.05        2.6           升33.3%      国金证券香港
 1/12      亿仕登控股                  1.25        0.5           升10.4%      申万宏源
 1/11      煜荣集团                    1.15        1.15          跌8.7%       八方金融
 1/3       顺兴集团                    1.21        1.2           升70%        创陞融资
    
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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