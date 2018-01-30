《香港已公布新股发行上市日程表》--1月30日

路透香港1月30日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2018年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/30-2/2 汇聚科技 4.6 1.15-2.3 0.25-0.5 2/13 富比 *1/30-2/2 域高国际 2.5 0.75-1.25 0.3-0.5 2/12 新华汇富 1/29-2/2 雅生活 3.333 36-47.3 10.8-14.2 2/9 汇丰及华泰金融 1/26-31 龙昇集团 3 0.9-1.2 0.3-0.4 2/8 德健融资 介绍上市 兴华港口 不适用 不适用 不适用 2/12 联昌国际 2018年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 1/29 欧化国际 0.56 1.12 升185.7% 英皇融资及八方金 融 1/22 华新手袋 1.18 1.18 升2.54% 星展 1/19 槟杰科达 1 3.68 跌2% 浩德融资 1/18 甘肃银行 2.69 59.5 升7.1% 招银国际、建银国 际、华泰金融、国 泰君安国际和中银 国际 1/17 乙德投资 0.65 1.3 升3.1% 丰盛融资 1/16 光大永年 1.41 1.56 持平 光大证券和农银国 际 1/16 正荣地产 3.99 39.9 升0.25% 建银国际 1/16 晋安实业 1.24 2.23 升5.6% 凯基金融 1/16 恒宇集团 1.2 2.28 跌17.5% 创侨国际 1/15 希玛眼科 2.9 5.7 升76.2% 招商证券 1/5 瑞丰动力 1.68 3.36 升1.2% 国泰君安国际 1/4 阜博集团 2.58 2.06 升20.2% 中信证券国际 注: 1. 代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)