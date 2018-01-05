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《香港已公布新股发行上市日程表》--1月5日
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#亚洲
January 5, 2018 / 8:31 AM / a day ago

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月5日

2 分钟阅读

    路透香港1月5日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2018年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额      发行价       上市日     保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)    (港元)                  
 介绍上市     兴华港口                 不适用    不适用      不适用       2/12       联昌国际
 12/30-1/11   甘肃银行                 22.12     57.7-61.3   2.61-2.77    1/18       招银国际、建银
                                                                                     国际、华泰金融
                                                                                     、国泰君安国际
                                                                                     和中银国际
 12/29-1/4    乙德投资                 2         1.04-1.36   0.52-0.68    1/17       丰盛融资
 12/29-1/8    光大永年                 1.104     1.44-1.64   1.3-1.49     1/16       光大证券和农银
                                                                                     国际
 12/29-1/12   槟杰科达                 3.68      3.3-4.05    0.9-1.1      1/19       浩德融资
 12/28-1/8    正荣地产                 10        34-40.8     3.4-4.08     1/16       建银国际
 12/28-1/8    晋安实业                 1.8       1.8-2.23    1-1.24       1/16       凯基金融
 12/28-1/3    恒宇集团                 1.9       1.9-2.66    1-1.4        1/16       创侨国际
 12/29-1/8    希玛眼科                 1.97      4.63-5.7    2.35-2.9     1/15       招商证券
                                                                                     
 
                
 2018年已上市新股：    
 上市日    公司名称                    发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                       (港元)      (亿港元)      幅           
 *1/5      瑞丰动力                    1.68        3.36          升1.2%       国泰君安国际
 1/4       阜博集团                    2.58        2.06          升20.2%      中信证券国际
                                                                              
 
  注: 1. 代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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