《香港已公布新股发行上市日程表》--11月2日

路透香港11月2日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *11/2-9 新兴印刷 1.2 1.26-1.74 1.05-1.45 11/16 新华汇富 11/1-6 雷蛇 10.636 31.2-42.5 2.93-4 11/13 瑞信和瑞银 10/31-11/3 凯知乐国际 2 3-4.4 1.5-2.2 11/10 海通国际 10/31-11/3 双运控股 2.5 1-1.4 0.4-0.56 11/15 德健融资 10/27-11/1 普天通信 2.75 1.4-2.6 0.51-0.95 11/9 浦银国际 10/26-31 阅文集团 1.514 83.3 55 11/8 摩根士丹利、美 银美林和瑞信 10/23-26 晶苑国际 5.093 38.2* 7.5* 11/3 摩根士丹利和汇 丰 10/18-23 翔辉矿业 3.9 1.95 0.5 延后上市 国泰君安 6/27-30 劲投国际 4.185 16.74-23 4-5.5 不予进行 摩根大通、汇丰 及星展 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 10/20 荣智控股 0.52 1.17 持平 德健融资 10/17 Kakiko Group 0.52 1.6 升5.8% 德健融资 10/16 众诚能源 2.68 1.57 升13.4% 广发融资 10/12 致浩达控股 0.42 1.47 跌3.6% 兴业金融融资 10/10 河南金马能源 3 4 升5.7% 海通国际 9/28 众安保险 59.7 119 升9.2% 摩根大通、瑞信、 瑞银和招银国际 9/25 津上机床中国 5.6 5.04 升14.8% 铠盛 9/21 童园国际 0.48 1.2 升62.5% 华高和昇 9/19 Sisram Medical 8.88 9.8 跌8.6% 中金香港和富瑞 9/12 BHCC Holding 0.5 1 升40% 域高融资 8/11 高丰集团 0.86 1.16 持平 国元融资 8/9 璋利国际 0.7 3.15 升15.7% 富强金融资本 7/21 富道集团 5.56 2 升23.7% 丰盛融资 7/19 中原银行 20.45 80.85 升1.63% 中信证券、摩根大 通、建银国际及招 银国际 7/18 中国升海食品 0.66 1.65 升100% 东兴证券（香港） 7/18 内蒙古能建 1.6 11.76 跌1.25% 中金香港 7/17 恒诚建筑 0.86 1.1 升30.2% 凯基金融 7/13 鸿腾六零八八精密 2.7 26.73 升16.7% 美银美林、中金香 港及瑞信 7/12 训修实业 1.65 3.04 跌26% 联昌国际 7/12 UTS Marketing 1.38 1.38 升5.1% 创侨国际 7/11 椰丰集团 0.48 1.3 升158.3% 东兴证券（香港） 7/11 东光化工 1.06 1.7 升50.9% 凯基金融 7/10 中漆集团 0.86 2.15 跌10.5% 创陞融资 6/28 信邦控股 3.42 8.55 跌5.6% 法国巴黎 6/20 广州农村商业银行 5.1 80.7 升0.2% 中金香港、招商证 券、建银国际和农 银国际 6/16 建成控股 0.38 1.43 升42% 德建融资 6/13 药明生物技术 20.6 39.8 升37.1% 美银美林、摩根士 丹利及招商证券 6/13 信越控股 0.41 1.025 升11% 大有融资 5/19 交银国际 2.68 17.87 升1.5% 交银国际、中金香 港、海通国际及中 信建投 5/15 Okura 1.2 1.5 升6.7% 浩德融资 5/8 光大绿色环保 5.4 30.24 跌1.85% 中金香港及光银国 际 4/19 新高教集团 2.78 7.96 持平 法国巴黎 4/11 国泰君安 15.84 164.7 持平 国泰君安国际、高 盛、美银美林和浦 银国际 4/7 进阶发展 0.52 1.04 升23.1% 丰盛融资 4/6 滇池水务 3.91 13.27 跌1.3% 摩根士丹利 3/31 兴泸水务 2.3 4.94 跌1.3% 交银国际 3/31 沧海控股 2.17 3.255 持平 安信国际 3/30 SHIS Ltd. 0.7 1.75 升38.6% 德健融资 3/22 民生教育 1.38 13.8 升9.4% 花旗和麦格理 3/16 弘和仁爱医疗 12.8 4.27 升1.25% 中金香港 3/10 Persta Resources 3.16 2.2 跌2.5% 长江证券 3/8 美高域 1.46 0.876 升174% 创陞融资 2/28 中国宇华教育 2.05 15.38 升1.95% 中信证券 2/20 安保工程 1.1 5.5 跌9.1% 丰盛融资 2/15 松龄护老集团 0.69 1.79 升33.3% 国泰君安国际 2/10 黎氏企业 1.15 1.15 升51.3% 大有融资 2/10 善乐国际 0.4 1.44 跌22.5% 丰盛融资 2/8 御佳控股 0.56 1.68 升1.8% 富比资本 1/26 睿见教育 1.7 8.5 跌0.6% 法国巴黎 1/18 新世纪医疗 7.36 8.83 跌0.14% 美银美林和中金香 港 1/12 九台农商银行 4.56 30.1 升6.8% 国泰君安国际 1/12 慕容控股 1.05 2.6 升33.3% 国金证券香港 1/12 亿仕登控股 1.25 0.5 升10.4% 申万宏源 1/11 煜荣集团 1.15 1.15 跌8.7% 八方金融 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)