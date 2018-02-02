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February 2, 2018 / 10:11 AM / a day ago

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月2日

3 分钟阅读

    路透香港2月2日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2018年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额      发行价       上市日     保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)    (港元)                  
 *2/1-6       澳能建设                 3         3-3.75      1-1.25       2/13       创陞融资
 1/30-2/2     汇聚科技                 4.6       1.15-2.3    0.25-0.5     2/13       富比
 1/30-2/2     域高国际                 2.5       0.75-1.25   0.3-0.5      2/12       新华汇富
 1/29-2/2     雅生活                   3.333     36-47.3     10.8-14.2    2/9        汇丰及华泰金融
 1/26-31      龙昇集团                 3         0.9-1.2     0.3-0.4      2/8        德健融资
 介绍上市     兴华港口                 不适用    不适用      不适用       2/12       联昌国际
                                                                                     
            
 2018年已上市新股：    
 上市日    公司名称                    发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                       (港元)      (亿港元)      幅           
 1/29      欧化国际                    0.56        1.12          升185.7%     英皇融资及八方金
                                                                              融
 1/22      华新手袋                    1.18        1.18          升2.54%      星展
 1/19      槟杰科达                    1           3.68          跌2%         浩德融资
 1/18      甘肃银行                    2.69        59.5          升7.1%       招银国际、建银国
                                                                              际、华泰金融、国
                                                                              泰君安国际和中银
                                                                              国际
 1/17      乙德投资                    0.65        1.3           升3.1%       丰盛融资
 1/16      光大永年                    1.41        1.56          持平         光大证券和农银国
                                                                              际
 1/16      正荣地产                    3.99        39.9          升0.25%      建银国际
 1/16      晋安实业                    1.24        2.23          升5.6%       凯基金融
 1/16      恒宇集团                    1.2         2.28          跌17.5%      创侨国际
 1/15      希玛眼科                    2.9         5.7           升76.2%      招商证券
 1/5       瑞丰动力                    1.68        3.36          升1.2%       国泰君安国际
 1/4       阜博集团                    2.58        2.06          升20.2%      中信证券国际
 
  注: 1. 代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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